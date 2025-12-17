News

CES: Samsung baut Micro RGB TV-Line-up für 2026 deutlich aus

Bildquelle: Samsung

Samsung erweitert das Premium-TV-Portfolio und positioniert in 2026 Micro RGB als eines der zentralen Highlights des Modelljahres. Nach der Vorstellung des 115 Zoll großen Modells auf der IFA 2025 wird die Serie im kommenden Jahr auf insgesamt sechs Größen ausgebaut. Die Geräte kommen in 55, 65, 75, 85 und 100 Zoll.

Die Micro RGB Technologie setzt auf extrem kleine, separat angesteuerte LEDs mit weniger als 100 Mikrometer Größe in den Farben Rot, Grün und Blau. Damit wird eine sehr präzise Farbwiedergabe möglich. Der Hersteller setzt dabei auf die Kombination mit leistungsstarker AI-Bildverarbeitung. Mit dabei sind hier auch die neuen Technologien Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro und Micro RGB HDR Pro.

Zentrales Qualitätsmerkmal ist Micro RGB Precision Color 100, das laut VDE-Zertifizierung den kompletten BT.2020-Farbraum abdeckt. Die Lichtquellen wurden für das neue Jahr laut Samsung weiter optimiert, um die Farbhelligkeit und Detaildarstellung nochmals zu verbessern. Auch an Bord ist Samsungs exzellent funktionierende Glare-Free-Technologie zur Redutkion von Reflektionen.

Mit dem neuen Vision AI Companion kommen auch neue Smart- und Audiofunktionen hinzu. Samsung kombiniert hier den eigenen Sprachassistenten Bixby mit einem Large Language Model (LLM) und möchte dialogbasierte Interaktionen und proaktive Empfehlungen ermöglichen. Auf akustischer Seite bieten die neuen Micro RGB Modelle Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, Q-Symphony und erstmals Eclipsa Audio.

Die Geräte werden erstmals auf der CES 2026 vom 06. bis 09. Januar in Las Vegas präsentiert.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.