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AVM präsentiert Inspiration AS 2.3, CS 2.3 und Audition CB 2.3 in Jubiläumsedition

Zum 40. Jubiläum präsentiert AVM drei INSPIRATION Komponenten in der exklusiven Bronze-Edition, die sich auf Wunsch und wahlweise zu einem kompletten System kombinieren lassen – limitiert und nur für kurze Zeit erhältlich.

Inspiration AS 2.3

Die kompakten Musik-Spezialisten AS 2.3, CS 2.3 sowie die Lautsprecher Audition CB 2.3 bieten ein elegantes Design, eine hochwertige Verarbeitung und eine komfortable Bedienung Bedienung, kombiniert mit AVM gewohnt exzellenten Klang

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Zum 40. Jubiläum präsentiert AVM drei INSPIRATION Komponenten in der exklusiven Bronze-Edition, die sich auf Wunsch und wahlweise zu einem kompletten System kombinieren lassen – limitiert und nur für kurze Zeit erhältlich.

Durch die bereits erwähnte übersichtliche Bedienung und den minimalen Installationsaufwand ist alles schnell betriebsbereit.

Ganz gleich, ob Streamingdienst, Bluetooth oder klassische Medien: AS 2.3, CS 2.3 und Audition CB 2.3 liefern stets einen fesselnden, zugleich akkuraten Klang. So wird Musik wichtiger Bestandteil eines vollumfänglichen Erlebnisses, das zudem Design, hochwertige Materialien sowie Funktion perfekt ästhetisch aufbereitet vereint

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Der Inspiration AS 2.3 ist ein nur 34 cm breiter Verstärker mit Streaming-Funktion, der auf den ersten Blick durch sein nobles, zeitloses Design besticht. Der AS 2.3 gefällt durch einen räumlich dichten, dynamischen Sound, der Musik jedes Genres lebendig, emotional und detailreich transportiert.

Wir hatten den Inspiration AS 2.3 auch im Test.

Die Steuerung ist flexibel: Egal, ob Smartphone, Tablet, beigelegte Fernbedienung oder direkt am Gerät – jeder Befehl wird intuitiv und schnell umgesetzt. Für Film- Fans wichtig: Der AS 2.3 kann direkt per HDMI mit dem Fernseher verbunden und mit der TV Fernbedienung gesteuert werden.

Der INSPIRATION CS 2.3 richtet sich an Musikliebhaber, die ihre umfangreiche CD- Sammlung nie aufgeben möchten, ohne auf modernste Streaming-Möglichkeiten zu verzichten. Technisch eng verwandt mit dem AS 2.3, bietet er zusätzlich ein integriertes CD-Laufwerk, sodass alle musikalischen Quellen – angefangen bei Spotify Connect und Qobuz Connect über Musik vom Server oder Smartphone bis hin zur geliebten CD – jederzeit zugänglich sind. Wer möchte, kann zudem direkt einen Plattenspieler anschließen, sodass klassische und digitale Medien nahtlos kombiniert werden.

Die Audition CB 2.3 sind kompakte Lautsprecher, die mit Eleganz, Präzision und erstaunlicher Klangfülle überzeugen. Klein, unaufdringlich sowie formschön beeindrucken sie in Verbindung mit AS 2.3 oder CS 2.3 durch einen extrem lebendigen, klaren Klang.

Die leicht überstehende Schallwand ist nicht nur optisch ein Highlight. Sie sorgt für zusätzliche Flexibilität bei der Aufstellung, sodass die CB 2.3 selbst in anspruchsvollen Raumsituationen optimal positioniert werden können. Hochwertige Materialien, erstklassige Verarbeitung und das exklusive Bronze-Finish der Jubiläumsedition unterstreichen die Wertigkeit und fügen sich stilvoll in jedes Wohnambiente ein.

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Trotz kompakter Größe ermöglichen die Audition CB 2.3 einen kraftvollen, detailreichen Klang, der auch eine überraschende Räumlichkeit erzeugt – ideal für Designliebhaber, die großen Klang im Wohnzimmer genießen möchten.

Daher - schnell zugreifen, denn nur für kurze Zeit ist die Bronze-Edition zum 40. AVM-Geburtstag erhältlich. Hier finden Design, Klang und einfache Bedienung perfekt zusammen.

Natürlich sind RC AS 2.3, CS 2.3 und Audition CB 2.3 nach vor auch in Schwarz, Silber und Chrom (Cellini) verfügbar.

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