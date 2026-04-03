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"Brautalarm" erscheint als "Unrated"-Fassung auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Universal veröffentlicht "Brautalarm" (Bridesmaids) auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie von Paul Feig aus dem Jahr 2011 mit Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne und Melissa McCarthy erscheint am 14.05.2026 auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray enthält die "Unrated"-Fassung mit rund fünf Minuten mehr Laufzeit im Vergleich zur deutschen Kinofassung.

Update: Die Ultra HD Blu-ray ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar.

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