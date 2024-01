News

"Avatar" erscheint als remasterte Blu-ray 3D-Edition

Disney veröffentlicht James Camerons "Avatar: Aufbruch nach Pandora" im Frühjahr als remasterte Blu-ray 3D-Edition. Nachdem es im letzten Jahr bereits eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung des ersten "Avatar"-Films gab, soll die remasterte 3D-Ausgabe mit "verbessertem High-Definition-Bild und -Ton" am 22.03.2024 in den Handel kommen.

Das Datum könnte auch ein Indikator für die bereits in den USA für den 12.03.2024 angekündigten Ultra HD Blu-rays von James Camerons "True Lies", "Aliens - Die Rücckehr" und "The Abyss" werden, deren Verkaufsstart in Deutschland bislang noch kein keinen offiziellen Termin hat.

