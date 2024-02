News

"Avatar 1 & 2": Details zu den 4K Ultra HD Blu-ray Collector's Editionen

Disney hat Details zu den neuen Ultra HD Blu-rays von James Camerons "Avatar: Aufbruch nach Pandora" und "Avatar: The Way of Water" veröffentlicht, die am 22.03.2024 noch einmal als "Collector's Editionen" im Digipak mit zusätzlichem Bonus-Material erscheinen. Die Collector's Edition von "Avatar: Aufbruch nach Pandora" enthält auch den "Extended Cut" mit insgesamt drei verschiedenen Fassungen auf Ultra HD Blu-ray. Zeitgleich erscheint "Avatar: Aufbruch nach Pandora" noch einmal als Ultra HD Blu-ray-Steelbook sowie als remasterte Blu-ray 3D-Edition.

Avatar: Collectors Edition (4K Dolby Vision 2023)

Limitiertes 4 Disc UHD BD Digipack mit 3 Versionen des Films und exklusivem Bonusmaterial:

Blick hinter die Kulissen mit John Landau

Colonel Miles Quaritch RDA-Promos

Entfallene, nie zuvor gesehene Szenen

Die Entstehung einer Szene

Sam Worthington und Zoe Saldaña Spezialdreh

Erinnerungen an „Avatar - Aufbruch nach Pandora“

„Avatar - Aufbruch nach Pandora“: Ein Blick zurück

Die Entstehung von „Avatar - Aufbruch nach Pandora“

Making-of-Clips

Avatar: The Way of Water Collector’s Edition (4K Dolby Vision 2023)

Limitiertes 4 Disc UHD BD Digipack mit folgendem exklusivem Bonusmaterial:

Behind-the-Scenes Präsentation mit Jon Landau

Erinnerungen an „Avatar: The Way of Water”

Szenenbilddesign mit Jon Landau

12 noch nie gezeigte erweiterte Szenen

Pandoras neue Gesichter

Die Herausforderungen der Gewässer von Pandora

Pandora wird zum Leben erweckt

Avatar: Aufbruch nach Pandora (4K Dolby Vision 2023 Steelbook)

im limitierten 3 Disc UHD BD Steelbook + Bonusmaterial:

Avatar: Aufbruch nach Pandora Blu-Ray 3D Softbox

mit remasterer Version inklusive verbessertem High-Definition-Bild und -Ton + Bonusdisc mit Bonusmaterial:

bereits erhältlich:

