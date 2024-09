News

Audio Reference trauert um Krell Eigentümerin Rondi D'Agostino

Bildquelle: Audio Reference

Rondi D'Agostino, Mitbegründerin und Eigentümerin von Krell Industries, ist am Dienstag, den 18.06.2024, unerwartet verstorben. Der Verlust ist für das familiengeführte High-End-Audio-Unternehmen äußerst schmerzhaft und auch Mansour Mamaghani (Audio Reference, Hamburg) wurde von der plötzlichen Nachricht tief getroffen.

Rondi D'Agostino hatte stets eine sehr persönliche Verbindung und Leidenschaft zur Musik. Sie besuchte erste Konzerte von Grateful Dead in San Francisco, den legendären Auftritt von Bob Dylan beim Newport Folk Festival 1965 und arbeitete sogar an einem Vintage-Kleiderstand in Woodstock mit. Die berufliche Laufbahn begann bei Mark Levinson. Dort lernte Sie Dan D'Agostino kennen und gründete mit ihm gemeinsam Krell Industries.

„Ich lernte Rondi im Jahr 1993 in den USA kennen. Sie wurde einer meiner ersten Lieferanten für hochwertige High-End-Audio-Produkte. Aus dieser langjährigen Geschäftsbeziehung entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. Mindestens einmal im Jahr trafen wir uns in ihrem Zuhause. Gerade erst vor vier Wochen auf der High End Messe in München haben wir täglich Zeit miteinander verbracht. Es erschüttert mich zutiefst und macht mich sehr traurig, dass Rondi D'Agostino nicht mehr unter uns ist. Wir verlieren eine enge Freundin und eine treue Partnerin.“, erinnert sich Mansour Mamaghani.

Die Familie Mamaghani und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Audio Reference sprechen der Familie D'Agostino und dem gesamten Krell-Team in dieser Zeit der Trauer ihr tief empfundenes Beileid aus.

