News

Atomkriegs-Klassiker "The Day After" erscheint auf Blu-ray Disc

Pidax veröffentlicht "The Day After - Der Tag Danach" auf Blu-ray Disc.

Der Katastrophenfilm-Klassiker von "Star Trek II: Der Zorn des Khan"-Regisseur Nicholas Meyer aus dem Jahr 1983 über einen sowjetischen Atomangriff auf die USA erscheint am 08.07.2022 als "Collector's Edition" auf Blu-ray Disc.

Diese enthält "The Day After" sowohl in der Original TV-Fassung als auch der ungekürzten Kinofassung.

The Day After - Der Tag Danach (Blu-ray Disc)

Bildformat: 1,78:1

Ton: Deutsch DTS-HD MA 2.0, Englisch DTS-HD MA 2.0

Anzeige

Bonusmaterial:

Interviews mit Schauspielerin JoBeth Williams und Regisseur Nicholas Meyer

3 Kurzfilme (Duck & Cover (OmU)

Lets Face It (OmU)

A Day Called X (OmU)

Originaltrailer

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.