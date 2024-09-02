"Asterix in Amerika" erscheint mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc

02.09.2024 (Karsten Serck)

StudioCanal veröffentlicht "Asterix in Amerika" (Asterix et les Indiens) im November als "30th Anniversary Edition" mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc. Der animierte Asterix-Film aus dem Jahr 1994 erscheint am 21.11.2024 mit deutschem und französischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.

Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of-Featurettes, Trailer und "landestypische Synchron Fassungen" geplant.

