"Asterix in Amerika" erscheint mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc
02.09.2024 (Karsten Serck)
StudioCanal veröffentlicht "Asterix in Amerika" (Asterix et les Indiens) im November als "30th Anniversary Edition" mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc. Der animierte Asterix-Film aus dem Jahr 1994 erscheint am 21.11.2024 mit deutschem und französischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.
Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of-Featurettes, Trailer und "landestypische Synchron Fassungen" geplant.
