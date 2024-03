News

Apple TV+ mit "Killers of the Flower Moon" für zwei Monate gratis

Apple TV+ bietet im Rahmen einer weiteren Promo-Aktion für Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" die Nutzung des Streaming-Diensts für zwei Monate kostenlos an. Um das Angebot einzulösen, muss die Anmeldung über diese Aktions-Website erfolgen. Das Testangebot für alle Neu-Abonnenten von Apple TV+ kann bis zum 14.03.2024 gestartet werden.

Zur Registrierung für den kostenlosen Test von Apple TV+ ist eine Apple ID inklusive einer hinterlegten Zahlungsmethode erforderlich. Das Abo des Apple-Streaming-Dienstes wird zum normalen Preis fortgeführt sofern nicht vor Ablauf des Testzeitraums eine Kündigung erfolgt.

Apple TV+

