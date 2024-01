News

Apple fördert Dolby Atmos bei Apple Music

Apple fördert laut einem Bereicht von Bloomberg Musik mit Dolby Atmos-Sound beim Streaming-Dienst Apple Music. So sollen ab diesem Jahr in Dolby Atmos abgemischte Songs mit "Spatial Audio" bei Apple Music höher gewichtet und sichtbarer werden. Außerdem werden Künstler eventuell auch höhere Zahlungen von Apple für Musik erhalten, die in Dolby Atmos abgemischt wurde, selbst wenn die Nutzer nicht den Dolby Atmos-Stream sondern den klassischen Stereo-Mix nutzen.

Apple bietet Musikproduzenten mit Tools wie Logic Pro einfache Möglichkeiten, Songs in Dolby Atmos zu konvertieren. Die zusätzliche Förderung könnte allerdings auch dafür sorgen, dass viel mehr Songs mit Dolby Atmos bei Apple Music auftauchen, die mit wenig Mühe in Dolby Atmos konvertiert wohnen ohne wirklich ein besseres Klangerlebnis zu bieten.

