News

Anime-Klassiker "Die letzten Glühwürmchen" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook

Crunchyroll veröffentlicht im September "Die letzten Glühwürmchen" (Hotaru no Haka) auf Blu-ray Disc. Der Anime-Klassiker aus dem Jahre 1989 wird am 08.09.2023 als einfache Blu-ray Disc sowie als limitierte Steelbook-Sonderedition veröffentlicht. Der deutsche und japanische Ton wird im DTS HD MA 2.0-Format präsentiert. Als Bonus-Material sind Interviews und ein Making of geplant.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.