"Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc
10.10.2025 (Karsten Serck)
Sony Music veröffentlicht "Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert" auf Blu-ray Disc. Der Konzert-Film zeigt Highlights aus Soundtracks von Filmen wie Dune, Gladiator und Interstellar vor ausgewählten Kulissen in Dubai, die von Gesprächen mit Künstlern wie Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Jerry Bruckheimer oder Johnny Marr begleitet werden. Die Blu-ray Disc mit einer Laufzeit von 178 Minuten erscheint am 31.10.2025 inklusive Dolby Atmos & DTS HD MA 5.1-Sound.
