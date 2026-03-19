"Anaconda" (2025) erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
Sony veröffentlicht "Anaconda" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Action-Abenteuer von Tom Gormican mit Paul Rudd und Jack Black erscheint am 19.03.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie als limitiertes 4K-Steelbook.
Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Das Bonus-Material besteht voraussichtlich aus vier Making of-Featurettes, "Hiss-terical" Outtakes & Bloopers sowie Deleted & Extended Scenes.
Update: Die Veröffentlichung des 4K-Steelbooks verschiebt sich auf den 02.04.2026.
Bereits seit dem 11.12.2025 ist das 1997er Original mit Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight und Eric Stoltz als Ultra HD Blu-ray-Steelbook erhältlich.
