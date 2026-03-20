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ProSiebenSat.1 verlängert DVB-T2 HD-Ausstrahlung bis 2030

Nach RTL hat auch ProSiebenSat.1 mit Media Broadcast eine Vertragsverlängerung für die Verbreitung über DVB-T2 HD bis zum 31. Dezember 2030 unterzeichnet. Die Sender ProSieben HD, Sat.1 HD, Sat.1 Gold HD, Kabel Eins HD, Sixx HD und ProSieben Maxx HD werden weiterhin verschlüsselt über das terrestrische DVB-T2-Sendernetz in HDTV verbreitet und können mit einem freenet TV-Abo freigeschaltet werden.

Der Empfang von Freenet TV ist entweder mit einem CI+ Modul, einem DVB-T2 HD-Receiver mit integriertem Freenet TV oder dem Freenet TV Hybrid Stick möglich.

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