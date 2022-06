News

"An American Werewolf in Paris" 4K Ultra HD Blu-ray ab Juli frei im Handel erhältlich

Turbine Medien verkauft "An American Werewolf in Paris" ab Juli nach einer Exklusiv-Selbstvermarktung jetzt auch als Ultra HD Blu-ray überall im Handel.

Nach dem zunächst im Turbine-Medien-Shop in drei verschiedenen Cover-Varianten angebotenen Mediabook erscheint der Horror-Klassiker am 08.07.2022 als einfachere Version in Standard-Verpackung. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

bereits erhältlich:

