NVIDIA Shield Experience Upgrade 9.2.2 veröffentlicht

NVIDIA hat das Shield Experience Upgrade 9.2.2 für NVIDIA Shield TV veröffentlicht. Das Update beinhaltet die folgenden Änderungen:

Verbesserungen:

SHIELD TV ist dank Designverbesserungen und Kompatibilität mit Hilfstechnologien jetzt noch besser für Menschen mit Behinderungen zugänglich:

Ein Signalton beim Koppeln von SHIELD-Fernbedienung und -Controller (sowohl in der Ersteinrichtung als auch in den Einstellungen)

Funktion „Tasten wiederholen“ hinzugefügt

Funktion „Barrierefreiheitstasten wiederholen“ implementiert

Benutzeroberfläche für die Barrierefreiheits-Timeout-Funktion hinzugefügt

TalkBack-TTS-Unterstützung in 23 europäischen Sprachen

Fehlerbehebungen:

Audioaussetzer bei Disney+

