News

NVIDIA Shield Experience Upgrade 9.2.2 veröffentlicht

14.11.2025 (Karsten Serck)

NVIDIA hat das Shield Experience Upgrade 9.2.2 für NVIDIA Shield TV veröffentlicht. Das Update beinhaltet die folgenden Änderungen:

Verbesserungen:

SHIELD TV ist dank Designverbesserungen und Kompatibilität mit Hilfstechnologien jetzt noch besser für Menschen mit Behinderungen zugänglich:

  • Ein Signalton beim Koppeln von SHIELD-Fernbedienung und -Controller (sowohl in der Ersteinrichtung als auch in den Einstellungen)
  • Funktion „Tasten wiederholen“ hinzugefügt
  • Funktion „Barrierefreiheitstasten wiederholen“ implementiert
  • Benutzeroberfläche für die Barrierefreiheits-Timeout-Funktion hinzugefügt
  • TalkBack-TTS-Unterstützung in 23 europäischen Sprachen

Fehlerbehebungen:

  • Audioaussetzer bei Disney+

NVIDIA SHIELD TV bei Amazon.de

Anzeige
Yamaha True X 800x600
Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK