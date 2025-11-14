News
NVIDIA Shield Experience Upgrade 9.2.2 veröffentlicht
14.11.2025 (Karsten Serck)
NVIDIA hat das Shield Experience Upgrade 9.2.2 für NVIDIA Shield TV veröffentlicht. Das Update beinhaltet die folgenden Änderungen:
Verbesserungen:
SHIELD TV ist dank Designverbesserungen und Kompatibilität mit Hilfstechnologien jetzt noch besser für Menschen mit Behinderungen zugänglich:
- Ein Signalton beim Koppeln von SHIELD-Fernbedienung und -Controller (sowohl in der Ersteinrichtung als auch in den Einstellungen)
- Funktion „Tasten wiederholen“ hinzugefügt
- Funktion „Barrierefreiheitstasten wiederholen“ implementiert
- Benutzeroberfläche für die Barrierefreiheits-Timeout-Funktion hinzugefügt
- TalkBack-TTS-Unterstützung in 23 europäischen Sprachen
Fehlerbehebungen:
- Audioaussetzer bei Disney+
NVIDIA SHIELD TV bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.