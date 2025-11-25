News
Amazon Prime Video Channels mit bis zu 80% Rabatt (Black Friday)
25.11.2025 (Karsten Serck)
Amazon bietet zum "Black Friday" zahlreiche Amazon Prime Video Channels mit bis zu 80% Rabatt an. So ist z.B. der Apple TV Prime Video Channel für 6 Monate zum halben Preis im Angebot. Zu den weiteren reduzierten Channels gehören u.a. MGM+, LionsGate+, Aniverse, Crunchyroll und der NFL Game Pass:
- Amazon Prime Video Channels mit bis zu 80% Rabatt
- Apple TV Prime Video Channel 6 Monate zum halben Preis
