News

Apple TV 6 Monate zum halben Preis (Update)

Apple TV wird für kurze Zeit als "Black Friday"-Angebot zum halben Preis angeboten. Der Apple Streaming-Dienst kann im Rahmen der Promo-Aktion 6 Monate für 4,99 EUR statt 9,99 EUR im Monat genutzt werden. Wird das Abo nicht vorzeitig gekündigt, läuft es automatisch zum Preis von 9,99 EUR mit monatlicher Kündigungsfrist weiter. Auch Paramount+ ist für kurze Zeit zum halben Preis im Angebot - allerdings nur für 3 Monate.

Update: Bei Amazon ist derzeit auch der Apple TV Prime Video Channel für 6 Monate zum halben Preis im Angebot. Darüber hinaus sind zum "Black Friday" auch noch zahlreiche weitere Amazon Prime Video Channels mit bis zu 80% Rabatt erhältlich.

Apple TV

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.