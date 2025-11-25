News

Amazon VISA-Kreditkarte gratis mit 40 EUR Startgutschrift

Amazon bietet wieder einmal für kurze Zeit die Gratis VISA-Kreditkarte mit bis zu 40 EUR Startgutschrift an. Amazon Prime-Kunden bekommen für die Kreditkarte der Santander Bank-Tochter Zinia eine Startgutschrift von 30 EUR statt 15 EUR und ehemalige Nutzer der LBB VISA-Kreditkarte sogar 40 EUR statt 25 EUR. Die Startgutschrift wird automatisch nach dem ersten Einkauf verrechnet.

Für die Amazon VISA-Karte wird auch ohne Prime-Abo keine Jahresgebühr berechnet. Für Einkäufe bei Amazon gibt es mit der VISA-Karte 1% zurück sowie 0,5% für Einkäufe bei anderen Händlern. Für ausgewählte Aktionen wie den Black Friday (27.11.-01.12.) erhalten Amazon Prime-Mitglieder 2% erstattet.

