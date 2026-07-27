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Apple tvOS 26.6 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 26.6 für Apple TV 4K veröffentlicht. Laut den bislang verfügbaren Informationen beinhaltet das Update in erster Linie Bugfixes. Neue Funktionen wurden nicht angekündigt. Auch das vorherige tvOS 26.5-Update beschränkte sich auf die Korrektur von Fehlern. Informationen zu den Updates veröffentlicht Apple oft erst etwas verzögert im offiziellen Changelog.

Zuvor wurde mit tvOS 26.4 ein Problem mit der Audiowiedergabe behoben, das beim Wechseln zwischen verschiedenen Audioformaten wie Dolby Atmos und Stereo auftreten kann. Die Apple TV-App wurde mit tvOS 26.4 um einen "Genius Browse"-Bereich mit Empfehlungen für Filme und TV-Serien erweitert sowie außerdem die iTunes-Apps für Filme und Fernsehsendungen entfernt und alle Inhalte in die Apple TV-App integriert.

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