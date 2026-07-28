Welcher Beamer eignet sich für Public Viewing? Tipps zu Projektoren, Leinwänden und Outdoor-Projektion

Moderne Projektoren ab 2.500 Lumen machen Public Viewing im Garten, in der Gastronomie und bei Großveranstaltungen heute einfacher und günstiger als je zuvor.

Public Viewing in hoher Qualität war noch nie so leicht umzusetzen wie im Jahr 2026. Moderne Laser-Projektoren kombinieren hohe Lichtleistung, kompakte Abmessungen, integrierte Smart-TV-Funktionen und eine weitgehend automatische Einrichtung. Dadurch lassen sich selbst große Bilddiagonalen mit vergleichsweise geringem Aufwand realisieren.

Gerade bei Großereignissen steigt das Interesse an Freiluftprojektionen deutlich. Das begann in diesem Jahr bereits mit dem Eurovision Song Contest und erreichte während der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA seinen Höhepunkt. Gleichzeitig profitieren Anwender heute von einer Gerätegeneration, die dank innovativer Technologien und hoher Flexibilität sowohl für den Einsatz im Garten als auch in der Gastronomie oder bei größeren Veranstaltungen ausgelegt ist.

Wir haben uns mit Patrick Schappert von GROBI.TV unterhalten und sprachen mit ihm über moderne Projektoren, aufblasbare Leinwände und die wichtigsten Faktoren für gelungenes Public Viewing. Von der privaten Gartenparty bis zur Veranstaltung mit mehreren hundert Zuschauern.

Public Viewing mit Beamer: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Moderne Laser-Projektoren mit 2.500 bis 6.000 Lumen eignen sich hervorragend für Public Viewing im Garten, in der Gastronomie oder bei größeren Veranstaltungen.

Smart-TV-Plattformen, Streamingdienste und Lautsprecher sind bei vielen aktuellen Modellen bereits integriert.

Für den Betrieb werden lediglich eine Projektionsfläche, Strom und eine Internetverbindung benötigt.

Aufblasbare Outdoor-Leinwände ermöglichen große Bilddiagonalen bei gleichzeitig einfacher Installation.

Direkte Sonneneinstrahlung bleibt selbst für sehr lichtstarke Projektoren eine Herausforderung.

Die besten Ergebnisse werden in den Abendstunden oder bei effektiver Beschattung erzielt.

Hochwertige Public-Viewing-Lösungen sind heute bereits ab etwa 1.200 Euro realisierbar.

Kompakt und leistungsstark: Der Hisense XR10 aus der 2026er Projektoren-Generation

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Warum moderne Projektoren ideal für Public Viewing sind

Zusammengefasst war es noch nie so einfach, Freilichtprojektion auf hohem Niveau zu realisieren wie heute. Hohe Lichtstärke, kompakte Abmessungen und geringes Gewicht, Soundsystem integriert und TV-Empfang bzw. Streaming-Optionen auch gleich an Bord. Hinzu kommt die Flexibilität, dass man die modernen Projektoren natürlich nicht nur im Außenbereich für ein tolles Bild einsetzen kann. Im lichtkontrollierten Innenraum wird das Bild freilich nicht schlechter, im Gegenteil.

Wie kommt das? Hier kommen verschiedene Faktoren zusammen. Zunächst, die Projektoren, über die wir hier sprechen, sind für ihre Leistungsfähigkeit außerordentlich kompakt. Sie sehen beinahe aus wie Würfel, sind gegebenenfalls direkt mit einem Standfuß verbunden und bringen eine komplette Smart TV-Plattform mit.

Zugegebenermaßen, das ist in 2026 nichts völlig Neues. Allerdings, und das ist der springende Punkt: Die Lichtleistung ist inzwischen schlichtweg enorm. Wie viel Lumen benötige ich denn für Public Viewing? Wir sprechen hier von tatsächlichen Lichtleistungen von rund 2.500 bis hinauf auf 5.000 - 6.000 Lumen. Je nach Bildgröße dürfen es auch noch etwas mehr sein.

Da sind wir in einem Bereich, der selbst bei größeren Leinwänden im Freien mehr als ausreichend ist. Das kompakte Gehäuse allerdings und auch das vergleichsweise geringe Gewicht der Geräte, die vor zwei, drei Jahren zum ersten mal vorgestellt wurden, ist diesen Komponenten geblieben.

Wieso eignen sich moderne Projektoren von Hisense, XGIMI, Nebula, AWOL, Dangbei etc. perfekt für Public Viewing und Außenprojektion?

Enorm hohe Lichtleistung bis zu 6.000 Lumen

Sehr kompakt und vergleichsweise leicht, daher sehr mobil

Smart TV, Streaming direkt integriert

Solides Audiosystem häufig direkt mit an Bord

Kombination all dieser Faktoren erstmalig verfügbar

Alles Wichtige bereits integriert

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Lichtleistung und kompaktes Gehäuse können also zweifellos als wichtigste Kernmerkmale angesehen werden. Hinzu kommt, wie eben bereits erwähnt, dass diese Gerätegeneration auch über alles verfügt, was man für den Entertainment-Genuss benötigt. Ganz gleich, ob das eine Fußball-Übertragung, der ESC oder eine gänzlich andere Veranstaltung ist.

Patrick Schappert von GROBI.TV ist nicht nur absoluter Heimkino- und Projektoren-Experte, sondern macht seit 22 Jahren u.a. ESC-Übertragungen in größerer Dimension. In den Anfängen wurde hier noch mit riesigen Satellitenschüsseln im Freien gearbeitet. Ein leistungsfähiger Stromgenerator durfte auch nicht fehlen, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Heute lässt sich das nicht mehr vergleichen und in 2026 kommt das Ganze einer kleinen Revolution gleich. Wir haben Geräte vor uns mit kompletter Smart TV-Integration und allen relevanten Streamingdiensten, Mediatheken, Magenta.TV, etc. an Bord. Wir haben Geräte mit teils beeindruckenden Audiosystemen. Wir haben Geräte, die man lediglich hinstellen muss und die früher aufwändige Installationsvorgänge (Ausrichtung des Bildes auf die Leinwand, Schärfe-Justage, etc.) praktisch vollautomatisch und selbständig ausführen.

Mit einfachem Aufbau sorgt eine aufblasbare Leinwand komfortabel für eine hochwertige Projektionsfläche - und zwar in bis zu 200"

Welche Technik für Public Viewing im Garten benötigt wird

Heißt konkret: Man nimmt sich das Gerät, stellt es im Garten auf, verbindet sich mit WLAN oder einem eigenen Hotspot und benötigt praktisch nur noch eine Projektionsfläche. Da kann schon einmal die weiße Wand des Nachbarn herhalten oder man kauft sich, für inzwischen gerade einmal rund 400 Euro, eine aufblasbare Leinwand. In 3m Breite - und erhält ein gestochen scharfes, helles, farbechtes Bild.

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Strom ist freilich nicht zu vergessen. Aber selbst wenn man in einem Bereich ist, in dem kein Stromnetz zur Verfügung steht, muss man hier nicht mehr den Dieselgenerator laufen lassen. Das lässt sich dann zum Beispiel mit einem Akkupack von Anker, o.ä. lösen. Für drei bis vier Stunden Betrieb reicht es meist aus und auch diese Nothelfer sind inzwischen bezahlbar geworden.

Was benötige ich für Public Viewing bzw. Freilichtprojektion im Garten?

Kompakter Projektor mit hoher Lichtleistung (ab 2.500 Lumen)

Smart TV-Plattform mit Zugriff auf Streaming für die Inhalte (im Gerät integriert)

Internetverbindung (WLAN oder eigener Hotspot)

Strom aus dem Netz oder von einem tragbaren Akkupack

Projektionsfläche (z.B. weiße Wand oder aufblasbare Leinwand)

Audiosystem für Klang (häufig im Gerät integriert)

Warum Sonnenlicht die größte Herausforderung beim Public Viewing bleibt

Die Kombination aus all diesen Faktoren eröffnet Möglichkeiten, die man bisher noch nicht hatte. Trotz der außergewöhnlich hohen Lichtperformance ist gleißende Sonne noch immer ein Problem. Das muss man ganz offen sagen und das hat uns Patrick Schappert ebenso bestätigt. Gegen blanken Sonnenschein kommt man nicht an, das ist durchaus ein wichtiger Punkt.

Nachmittagsspiele bei Sonne ohne vorhandene Beschattung zu genießen ist mit typischen Mitteln praktisch unmöglich. Da spielt es auch gar keine Rolle, ob der Projektor 2.500 oder 5.000 Lumen liefert. Scheint die Sonne auf die Leinwand, ist das gute Bild dahin und selbst, wenn die Leinwand unter Dach steht, zerstören Streulicht und Reflektionen den erreichbaren Kontrast in drastischem Maße.

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Je größer die projizierte Fläche ausfällt, desto problematischer wird es. Der Fall is klar. Denn je größer die Leinwand ist, desto mehr Licht muss der Projektor liefern, um diese auszuleuchten.

Im Idealfall legt man das "Public Viewing"-Event in die Abendstunden. Alternativ muss man schon für wirkliche Verschattung sorgen, so dass kein oder nur sehr wenig direktes Tageslicht das Bild beeinflusst.

Großbild in hoher Qualität bei geringem Aufwand

Public Viewing ist heute einfacher und günstiger als je zuvor

Abseits dieser Tatsache gibt es, auch wenn die aktuelle Geräte-Generation die Freilichtprojektion so einfach wie noch nie gestaltet, dennoch einige wichtige Punkte, die man dabei beachten muss. Auf der Website von GROBI.TV gibt es dafür einen sehr interessanten Artikel:

Die Grundlage, die Basis für ein qualitativ hochwertiges Bild im Freien ist mit den neuen Geräten in 2026 aber auch finanziell praktisch noch nie so attraktiv gewesen. Nicht nur der logistische Aufwand der Freilichtprojektion wurde erheblich abgemindert, auch der finanzielle Aufwand sieht gänzlich anders aus.

Wir sprechen von preislichen Rahmen ab rund 1.200 Euro bis vielleicht insgesamt 5.000 - 6.000 Euro maximal. Im letzten Fall erhält man dann aber wirklich das Nonplusultra-Paket mit Projektor, hochwertiger Leinwand, etc.

Und es ist ja nicht so, dass man mit den modernen DLP-Projektoren - zu den einzelnen Geräten werden wir noch kommen - nur Fußball auf der Terrasse schauen kann. Ganz im Gegenteil: Die Modelle eignen sich auch für eine ausgezeichnete Filmwiedergabe im Wohnzimmer oder Heimkino, was wir bereits mehrfach in der Praxis feststellen konnten.

Fassen wir also zusammen: Wir haben eine neue Generation von Geräten, die ein sehr gutes Bild im Heimkino und Wohnzimmer liefern, gleichzeitig aber ausreichend Lichtleistung für eine Projektion im Freien auf durchaus großen Leinwänden bieten und zusätzlich aufgrund ihrer einfachen Einrichtung und der integrierten Smart TV-Plattform schlichtweg ein sensationell breites Einsatzspektrum haben. Durch den im Vergleich deutlich geringeren finanziellen Aufwand zu früher wird das Thema Großbild einer breiten Masse an Menschen zugänglich, die sich damit bisher vielleicht noch gar nicht näher beschäftigt haben.

Das zeigt Patrick Schappert von GROBI.TV auch eindrucksvoll. Wer den YouTube- und die Social Media-Kanäle der Heimkino- und HiFi-Experten aus Kaarst verfolgt, weiß dies längst. Dort findet man die Installation der Leinwand im Garten genauso wie das Public Viewing-Event vor 500 Leuten mit 4,5 Meter aufblasbarer Leiwnand. Auch im Kleinen ist Freilichtprojektion günstiger geworden, skaliert sich aber auch bei großen Veranstaltungen. Früher hätte man, gerade bei Großprojekten, schnell das doppelte bis dreifache investieren müssen, um so ein Event in dieser Qualität realisieren zu können.

Warum GROBI.TV auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Projektion zurückblickt

Die Gründe, weshalb wir uns mit Patrick Schappert ausführlich zu diesem Thema ausgetauscht haben, wurden teilweise in den letzten Absätzen bereits klar. Nicht nur, dass Patrick im Bereich Public Viewing viel Erfahrungswerte bieten kann. Schon als das Unternehmen GROBI.TV ins Leben gerufen wurde, vor inzwischen 26 Jahren, waren Projektoren das absolute Steckenpferd. Patrick Schappert geht sogar so weit, dass GROBI.TV überhaupt nur wegen der Projektoren gegründet wurde. Alles andere kam später hinzu und hat sich im Laufe der Jahre erst entwickelt.

Patrick und sein Team sind also unserer Meinung nach der perfekte Ansprechpartner, wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte. Dabei muss man sich aber nicht nur auf uns verlassen. Es gibt zahlreiche praktische Beispiele von umgesetzten Installationen, die Patrick dann auch vereinzelt in Videos sehr praxisorientiert zeigt.

Praxisbeispiele: So werden moderne Projektoren beim Public Viewing eingesetzt

In einem seiner neuesten Videos fasst Patrick Schappert von GROBI.TV eine ganze Reihe von Public Viewing-Implementationen, die mithilfe seines Teams realisiert wurden. Wir haben uns die spannendsten ausgesucht und stellen diese kurz vor. Wer sich das lieber in Video-Form ansehen möchte, findet hier den O-Ton von Patrick:

Nebula X1 Pro: Mobile Premium-Lösung für Garten und Terrasse

Neben gutem Bild bringt der Nebula X1 Pro ein richtiges Lautsprechersystem mit

Ein wirklich exzellentes Beispiel, welches alle genannten Vorteile der modernen Projektoren, die hier in diesem Artikel genannt wurden, ist gleichzeitig Patricks' Lieblingsprojektor: Der Nebula X1 Pro.

In diesem kompakten und fahrbaren Projektor kommt alles zusammen. Ein wenig erinnert das Gerät an einen Party-Lautsprecher, ist aber ein Bildwerfer und Dolby Atmos-Soundsystem mit vier Satellitenlautsprechern und 400 Watt Gesamtleistung in einem Gerät. Die Lautsprecher nimmt man einfach vom Gerät ab und kann diese dann vor und hinter den Zuschauern platzieren - Stadionatmosphäre pur! Damit der Sound in jeder Position stimmig ist, gibt es das FlexWave-Einmesssystem gleich integriert.

Nebula X1 Pro: Die All-In-One-Lösung

Als "mobiles 4K-Laser-Heimkino mit kabellosem 7.1.4 Dolby Atmos" betitelt der Hersteller das Gerät und das trifft es sehr gut. Mit bis zu 3.500 ANSI-Lumen und Triple-Laser-Lichtquelle sorgt er für gestochen scharfe Bilder und hohe Farbdynamik, selbst bei größeren Leinwänden. Vorausgesetzt, man füttert ihn mit entsprechendem Material. Bei der Fußball WM konnte man sehr schön erkennen, wie mager doch die 720p-Übertragung der öffentlich-rechtlichen Sender ist. Hier wirkt Magenta.TV deutlich besser.

Dass der Nebula X1 Pro aufgrund seiner hohen Feature-Vielfalt auf Qualität verzichtet, ist ein Trugschluss. Ein Vollglasobjektiv aus 14 Elementen ist hier verbaut, was auch maßgeblich zu seinen ausgezeichneten Kontrastwerten beiträgt. Abseits der Aufstellung ist hier auch nicht mehr viel zu tun. Dank Autofokus, automatischer Trapezkorrektur, Hinderniserkennung, Zoom und ein 25° Micro-Gimbal passt das Bild in der Regel in wenigen Minuten. An Wandfarbe und Umgebungslicht passt sich der Projektor automatisch an.

Die celexon Professional INF ist in 100, 120 und 140 Zoll verfügbar

Das All-in-One-Paket schlägt mit einer UVP von 4.999 Euro zu Buche, ist aber schon deutlich günstiger erhältlich. Viel mehr braucht es dann nicht, um in geselliger Runde ein erstklassiges Public Viewing-Erlebnis zu realisieren.

Patrick zeigt das sehr schön einem seinem neuesten Video im Garten. Dabei kommt auch eine aufblasbare Leinwand zum Einsatz, die bereits ab 299 Euro erhältlich ist.

Hisense XR10: Public Viewing für mehrere hundert Zuschauer

Bis zu 6.000 ANSI-Lumen kann der Hisense XR10 realisieren

Dass es auch deutlich größer geht, zeigt GROBI.TV ebenfalls. Auf dem Kirchplatz in Overath haben Patrick samt Team eine 4,50m große aufblasbare Leinwand installiert. Diese ist also absolut tauglich für Großveranstaltungen und ermöglicht selbst hunderten Zuschauern, das Spiel klar verfolgen zu können.

Beim Projektor wird hier auf einen Hisense XR10 gesetzt. Sieht man sich die Abmessungen dieses Lichtwürfels an, mag man kaum glauben, was hier auf den 4,50m umgesetzt wird. Doch die Praxis zeigt es ohne jeden Zweifel. Bis zu 6.000 ANSI-Lumen holt man mit dem TriChroma RGB Triple-Laser aus nahezu lächerlich erscheinenden Gehäuseabmessungen.

Trotz des kompakten Formates ist der Hisense XR10 äußerst leistungsfähig

Glaslinsen kommen beim Objektiv zum Einsatz

Der Hisense XR10 bringt zwar ein hochwertiges Soundsystem mit, welches in Kooperation mit Devialet entwickelt wurde. Bei größeren Events empfiehlt es sich dann aber natürlich schon, auf aktive PA-Lautsprecher auf Stativen zurückzugreifen.

Im Innenraum hingegen reichen die integrierten Systeme häufig aus oder man setzt auf eine akustisch leistungsfähige Soundbar oder ein Stereo-Setup.

Wie wir bereits erwähnten: Das klappt nicht bei Sonnenschein am Nachmittag. Aber bei Anpfiff um 22:00 Uhr sieht das gänzlich anders aus. Dann erscheint hier ein scharfes, klares, kontrastreiches und farblich sauberes Bild, mit dem man 500 Fußball-Fans absolut glücklich macht.

Die aufblasbare Leinwand ist natürlich bei den Projektionsexperten im Programm.

Projektorlösungen für Gastronomie und Biergärten

Dangbei MP1 Max: Preiswerte Lösung für Public Viewing und Gastro-Einsatz

Trotz der fairen Preisgestaltung bietet der Dangbei Max MP1 ausgezeichnete Voraussetzungen

Natürlich lassen sich die 2026er Projektoren auch ganz hervorragend in der Gastro einsetzen. Dass man seinen geschätzten Gästen auch für vergleichsweise geringen finanziellen Invest viel bieten kann, zeigt Patrick Schappert mit dem Dangbei MP1 Max im Bistro "ON" mit angeschlossenem Biergarten.

Mit dem MP1 Max muss man zwar auf den Abstand zur Projektionsfläche achten, da es keinen optischen Zoom gibt, hat dafür aber dennoch flexible Einsatzmöglichkeiten. Der Projektor verfügt über einen integrierten neigbaren und drehbaren Standfuß und liefert beispielsweise auch, wenn er seitlich von der Leinwand steht, ein sehr gutes Bild. Selbst bei einer Bildbreite von 2,5m schafft der Triple-Laser-Beamer mit 3.100 ISO-Lumen und 4K UHD-Auflösung (e-Shift) eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung und eine gestochen scharfe Mannschaft. Google TV als Betriebssystem stellt die Kompatibilität mit allen wichtigen Streamingdiensten sicher und ermöglicht auch den Zugriff auf Magenta.TV und Live-Streaming der öffentlich-rechtlichen Sender.

Auch in der günstigen Preisklasse gibt es KI-Optimierung mit automatischer Bildausrichtung und Korrektur sowie ein integriertes Audiosystem mit 2 x 12 Watt-Lautsprechern und Dolby Audio-/DTS Virtual:X-Support.

Hisense C2 Ultra: Flexible Public-Viewing-Lösung für Vereine, Veranstaltungen und den eigenen Garten

Der Hisense C2 Ultra mit integriertem Standfuß ist neig- und schwenkbar

Auch im Heimatort der Firma in Kaarst hat GROBI.TV bei verschiedenen Public Viewing-Events unterstützt. Am Alten Rathaus kamen sowohl eine Leinwand von Grobi als auch Fernseher für die Fußball-Übertragung zum Einsatz.

Wichtig dabei: Die Übertragungsart (DVB-T, Streaming, Satellit, etc.) muss bei der Verwendung unterschiedlicher Gräte identisch sein. Sonst kann es zum Zeitversatz und unterschiedlichen Verzögerungen kommen. Da kann es sein, dass der Nachbartisch bereits jubelt, wenn bei einem selbst noch gar kein Tor gefallen ist.

Auch hier haben die Experten rund um Patrick Schappert mit der celexon Professional INF gearbeitet. Auf die 3m breite aufblasbare Leinwand projiziert ein Hisense C2 Ultra Projektor. Sowohl der Projektor als auch die Fernseher empfangen das Signal über DVB-T.

Seitliche Ansicht des Hisense C2 Ultra

Der 4K Projektor mit 3.000 ANSI Lumen liegt bei einer UVP von unter 2.500 Euro und ist bei GROBI.TV für 1.899 Euro lieferbar. In Kombination mit der preislich ebenso attraktiven Leinwand ist es schon wirklich erstaunlich, was man zu diesen Preisen realisieren kann.

Bei Hisense ist das VIDAA U7 Betriebssystem an Bord und bietet Zugriff auf alle möglichen Streamingdienste und TV-Livestreams. Flexibel in der Anschlussbestückung kommt ein JBL-Soundsystem mit 2 x 10 Watt für die Lautsprecher plus zusätzlichem 20 Watt-Subwoofer zum Einsatz.

Dass der Hisense C2 Ultra direkt nach der Fußball-WM im Wohnzimmer für ein dynamisches und kontraststarkes Bild sorgt, dafür sprechen neben 4K-Auflösung auch der Support von Dolby Vision und HDR10+ sowie die Farbraumabdeckung von Rec.2020 von 110%. KI-gestütztes Upscaling und erweiterte Gaming-Features samt Input-Lag von gerade einmal 12ms runden das Ganze ab.

Starkes Gesamtpaket

Hisense C2 Ultra WM-Bundle

Die Fußball-WM ist zwar vorbei, bei GROBI.TV gibt es aber aktuell noch die Hisense C2 Ultra WM-Aktion. Zusätzlich zum RGB Triple-Laser-Projektor ist hier noch der tragbare Party-Lautsprecher Party Rocker One Plus von Hisense, eine praktische Tragetasche im Wert von 149 Euro + nochmal 100 Euro Cashback direkt von Hisense zum befristeten Angebotspreis von 1.999 Euro dabei.

Mit lichtstarker Projektion, kräftigen 300 Watt Ausgangsleistung im Hisense Party Rocker One Plus und der sicheren Verstauungsmöglichkeit in der Tragetasche ist das WM Bundle sehr vielseitig einsetzbar und dabei besonders günstig. Für die passende Leinwand stehen die GROBI.TV Experten beratend zur Seite.

Dangbei MP1 Max im Praxiseinsatz im Innenbereich

Beim nächsten Beispiel agiert erneut der preislich attraktive Dangbei MP1 Max. Hier hat der günstige Vertreter im Innenraum tatsächlich einen großen Sony-Projektor abgelöst und projiziert seitlich auf die Leinwand. Gerade, wenn man aufgrund von Tischen und Stühlen im Gastro-Bereich den Projektor nur schwer mittig platzieren kann, ist das ein erheblicher Vorteil.

Sicher kann man das Gerät auch an der Decke montieren. So bleibt man aber flexibel und mit dem drehbaren und neigbaren Standfuß, der direkt im Dangbei Projektor integriert ist, kann man aus zahlreichen verschiedenen Positionen das Bild werfen.

Laser-TV als Alternative zum klassischen Projektor

XGIMI Aura 2 Ultrakurzdistanz-Projektor (hier im ausgeschalteten, geschlossenen Zustand)

Auch das funktioniert! Damit in einem Restaurant, bei dem das GROBI.TV Mobil im Außenbereich für mächtig Stimmung sorgt, auch innen etwas geboten ist, hat Patrick kurzfristig mit einem Laser-TV, also einem Ultrakurzdistanzprojektor, ausgeholfen. Auch das klappt wunderbar und bietet natürlich den immensen Vorteil, dass der Laser-TV sehr nahe an der Leinwand positioniert werden kann.

Das kann auch im Außenbereich wichtig werden. Denn klassische Projektoren brauchen je nach Bildgröße schlichtweg einen entsprechenden Projektionsabstand, der in kleineren Biergärten durchaus zum Problem werden kann.

Neben konventionellen Projektoren ist GROBI.TV auch bei Laser-TVs Spezialist und hat bereits zu den Anfängen hier ein breites Sortiment angeboten. Das ist auch jetzt noch der Fall:

Welche Laser-TVs gibt es bei GROBI.TV?

AWOL Vision

BenQ

EPSON

Hisense

LG

Thomson

XGIMI

Das GROBI.TV Mobil ist im Übrigen ein mobiler Projektionswagen, der bereits seit 6 Jahren für ein attraktives Großbild sorgt und direkt bei den Jungs geliehen werden kann. Mehr dazu hier:

Welche Leinwand sich für Public Viewing im Freien eignet

Aufblasbare Outdoor-Leinwände sind einfach im Handling, robust und schnell betriebsbereit

Sicher das wichtigste Element neben dem Projektor ist die Projektionsfläche. Manch einer mag sich mit der Projektion an die Hauswand des Nachbarn zufriedengeben. Eine Leinwand sorgt aber in jedem Fall für ein besseres Ergebnis.

Stabile Rahmenleinwände ab etwa 100 Zoll eignen sich zwar für den Außeneinsatz, müssen aber entsprechend gesichert sein. Denn wenn in den Sommermonaten ein Gewitter aufzieht, hat man auch schnell starken Wind und Böen. Aufblasbare Leinwände müssen natürlich ebenfalls geschützt werden, ermöglichen aber schnelle Betriebsbereitschaft und einen einfachen Aufbau. Bei einer WM kann man davon ausgehen, dass die Leinwand häufiger genutzt wird. Gerade bei Einzel-Events aber ist ein schneller Aufbau und auch Abbau klar von Vorteil.

Aufblasbare Leinwände mit mattweißem Tuch gibt es zudem inzwischen zu hochinteressanten Preisen. Teilweise ausgestattet mit einer Akku-Luftpumpe gehen hier Nutzerkomfort und Performance Hand in Hand.

Patrick hat direkt eine celexon Leinwand im Garten aufgebaut und sich genau angesehen, ob sich die Investition lohnt:

Professionelle Planung und Beratung für jedes Public-Viewing-Projekt

GROBI.TV hilft bei allen Anwendungsszenarien und scheut weder einfache Garteninstallationen zuhause noch große Events mit deutlich höheren Anforderungen.

Im großen Public Viewing-Ratgeber auf der GROBI.TV-Website gibt es auch direkt verschiedene Lösungen für gänzlich unterschiedliche Anforderungsprofile. Vom flexiblen Garten-Kit für das private Public Viewing mit einem kompakten 4K-Beamer von BenQ, Hisense oder Nebula mit mobiler oder aufblasbarer Leinwand über die Gastro-Lösung im Innenbereich mit Hisense C2 Ultra, XGIMI Horizon 20 Pro/Max oder XGIMI Titan mit motorisierter Rolloleinwand oder Rahmenleinwand bis hin zum großen Biergarten mit Überdachung gibt es interessante Vorschläge und Optionen. Auch klassische Projektoren, wie z.B. die EPSON QL-Serie mit bis zu 10.000 Lumen können sich dann anbieten.

Auch wenn es uns die modernen Projektoren so einfach machen wie noch nie, gibt es dennoch einige wichtige Parameter und Faktoren, die bedacht werden müssen. Tageslichteinfall, Standort, Bildgröße, Strom, Ton, etc. um nur einige zu nennen. Daher ist es absolut empfehlenswert, sich diesbezüglich mit den Experten auszutauschen.

Im Public Viewing-Ratgeber werden hier bereits viele Fragen beantwortet:

FAQ: Häufige Fragen zu Public Viewing mit Beamer

Wie viele Lumen sollte ein Projektor für Public Viewing besitzen?

Für Public Viewing im Garten empfehlen sich Projektoren mit mindestens 2.500 Lumen. Bei größeren Leinwänden oder Veranstaltungen mit vielen Zuschauern können Modelle mit 5.000 bis 6.000 Lumen Vorteile bieten.

Funktioniert Public Viewing auch bei Tageslicht?

Direkte Sonneneinstrahlung stellt selbst für sehr lichtstarke Projektoren eine große Herausforderung dar. Die besten Ergebnisse werden in den Abendstunden oder bei konsequenter Beschattung erzielt.

Benötige ich für Public Viewing eine spezielle Leinwand?

Eine weiße Hauswand kann grundsätzlich funktionieren. Oft aber sind die Wände nicht wirklich weiß oder man hat dann die ein oder andere Steckdose im Bild. Für ein kontrastreicheres und gleichmäßigeres Bild empfiehlt sich jedoch eine spezielle Projektionsleinwand, beispielsweise eine aufblasbare Outdoor-Leinwand.

Können moderne Projektoren Streamingdienste direkt wiedergeben?

Ja. Viele aktuelle Projektoren verfügen über integrierte Smart-TV-Plattformen mit Zugriff auf Streamingdienste, Mediatheken und TV-Livestreams.

Reichen die integrierten Lautsprecher eines Projektors aus?

Für kleinere Gartenveranstaltungen sind die integrierten Lautsprecher vieler aktueller Projektoren häufig ausreichend. Bei größeren Veranstaltungen empfiehlt sich jedoch ein externes Audiosystem oder eine PA-Anlage.

Kann ein Public-Viewing-Projektor auch im Wohnzimmer genutzt werden?

Ja. Moderne Laser-Projektoren eignen sich nicht nur für den Außeneinsatz, sondern liefern auch im Wohnzimmer oder Heimkino eine hochwertige Film- und Serienwiedergabe.

Was kostet eine komplette Public-Viewing-Lösung?

Je nach Anforderungen beginnen leistungsfähige Komplettlösungen aus Projektor und Leinwand bereits bei etwa 1.200 Euro. Hochwertige Premium-Setups können bis rund 5.000 Euro kosten.

Was wird für Public Viewing im Garten benötigt?

Grundsätzlich werden ein lichtstarker Projektor, eine Projektionsfläche oder Leinwand, Strom sowie eine Signalquelle beziehungsweise Internetverbindung benötigt. Viele moderne Projektoren bringen Streamingfunktionen und Lautsprecher bereits mit.

Fazit

Nach der Saison im Freien kann der Projektor für ein großes, hochwertiges Bild im Innenbereich verwendet werden

Public Viewing mit Beamer war selten so unkompliziert und gleichzeitig so leistungsfähig wie im Jahr 2026. Moderne Projektoren vereinen hohe Lichtleistung, kompakte Abmessungen, integrierte Smart-TV-Funktionen und oftmals bereits ein überzeugendes Audiosystem in einem einzigen Gerät. Dadurch lassen sich sowohl private Gartenabende als auch größere Veranstaltungen mit überschaubarem Aufwand realisieren.

Im Gespräch mit Patrick Schappert von GROBI.TV wurde deutlich, wie stark sich die Technik in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat. Wo früher schwere Projektoren, aufwändige Installation und hohe Investitionen erforderlich waren, genügen heute oftmals wenige Handgriffe, um ein beeindruckendes Großbilderlebnis auf die Leinwand zu bringen. Besonders die aktuelle Generation leistungsstarker Laser-Projektoren eröffnet Möglichkeiten, die vor wenigen Jahren noch deutlich teureren Lösungen vorbehalten waren.

Dennoch bleibt die Physik unverändert: Gegen direkte Sonneneinstrahlung haben auch moderne 5.000- oder 6.000-Lumen-Projektoren kaum eine Chance. Wer optimale Ergebnisse erzielen möchte, sollte auf die Abendstunden setzen oder für eine wirksame Beschattung sorgen. Werden diese Rahmenbedingungen berücksichtigt, steht einem kontrastreichen und beeindruckenden Großbild-Erlebnis jedoch nichts im Wege.

Ob im privaten Garten, in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen mit mehreren hundert Besuchern: Die Kombination aus leistungsfähigen Projektoren, modernen Leinwandlösungen und einfacher Handhabung macht Public Viewing heute zugänglicher denn je. Wer dabei die passende Technik für seine individuellen Anforderungen sucht, findet mit den Experten von GROBI.TV einen erfahrenen Ansprechpartner, der von der kleinen Garteninstallation bis zum professionellen Großevent die passende Lösung bieten kann.

Special: Philipp Kind

Bilder: GROBI.TV, Hisense, Nebula, celexon, XGIMI, Dangbei

Datum: 28.07.2026