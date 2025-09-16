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Nächste Amazon Prime Deal Days am 7. & 8. Oktober

Amazon kündigt das nächste "Prime Deal Days"-Event für den 7. und 8. Oktober 2025 an. Prime-Mitglieder erwarten laut Amazon u.a. Angebote von Marken wie Samsung, Microsoft, Philips, Logitech, Bosch, Braun und SanDisk. Die Amazon Prime Deal Days sollen offiziell am 7. Oktober um Mitternacht starten.

Wie bei früheren Shopping-Events ist zu erwarten, dass es bereits vor dem offiziellen Start einzelne ausgewählte Angebote für Amazon Prime-Kunden geben wird. So wird z.B. bereits jetzt Amazon Music Unlimited bis zu 4 Monate gratis angeboten.

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