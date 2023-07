News

Amazon "Freevee"-Neuheiten im August und neue TV-Sender

Amazon hat die Neuheiten für den werbefinanzierten Streaming-Dienst "Freevee" im nächsten Monat präsentiert. Dabei handelt es sich teilweise um Inhalte, die aus dem "Prime Video"-Angebot verschwinden und somit nur noch mit Werbung zum Streaming angeboten werden. Darüber hinaus wird das TV-Live-Streaming-Angebot um die folgenden "FAST Channels" erweitert:

CNN FAST

Euronews Deutsch

Grjngo - Westernfilme

Riber Monsters

Täterjagd (Crime Scene Solvers)

WORLD OF FREESPORTS

Filme

Black Butterfly

Braven

Halloween II

Verfügbar ab 1. August

A Beautiful Day

Verfügbar ab 2. August

Vanguard

Verfügbar ab 3. August

My Pretty Woman - Das Leben ist kein Liebesfilm

Verfügbar ab 5. August

Dead Bride

Verfügbar ab 9. August

Multiverse – Parallele Dimensionen

Verfügbar ab 13. August

Hinterland

Verfügbar ab 17. August

Grand Jeté

Verfügbar ab 18. August

3096 Tage

Irre sind männlich

Verfügbar ab 22. August

Let the Wrong One In

Verfügbar ab 25. August

The Kindred - Tödliche Geheimnisse

Verfügbar ab 29. August

Serien

Black Sails S1-4

GINGA EIYUU DENSETSU: KAIKOU

Spartacus S1-3

Verfügbar ab 1. August

Titel, die von Prime Video zu Amazon Freevee wechseln

Chris Tall Presents...

Hannah (bei Amazon Freevee und Prime Video)

Jean-Claude Van Johnson

Bereits verfügbar

Sneaky Pete

Verfügbar ab 28. Juli

Alpha House

Homecoming (bei Amazon Freevee und Prime Video)

Verfügbar ab 4. August

Mad Dogs

The Last Tycoon

Verfügbar ab 11. August

