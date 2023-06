News

Alle Details zu "Fast & Furious 10" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Fast & Furious 10" (Fast X) im August auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD. Inzwischen wurden auch alle Details zur Ausstattung bekannt gegeben.

Beide Blu-ray-Varianten sind mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgstattet und werden auch als Steelbook angeboten. Das Bonus-Material umfasst u.a. einen Audio-Kommentar und zahlreiche Making of-Featurettes.

Der vorletzte Teil der "Fast & Furious"-Reihe von Louis Leterrier mit Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Jason Momoa wird ab dem 24.08.2023 auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD im Handel erhältlich sein.

Fast & Furious 10 (4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Anzeige

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonus-Material:

- Filmkommentar mit Regisseur Louis Leterrier

- FAST BREAKS: Szenen unter der Lupe mit Louis Leterrier

- Gag Reel

- Das ist Familie

- Extreme Fahrten von "Fast & Furious 10"

- Frauenpower

- Vollgas in Rio

- Jason Momoa erobert Rom

- Little B am Steuer

- Music Video: "Toretto" von J. Balvin

- Music Video: "Angel, Pt. 1" von Kodak Black & NLE Choppa

- Ein alter Freund

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.