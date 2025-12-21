"Alien: Romulus" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook (Update)
Disney veröffentlicht "Alien: Romulus" am 24.04.2026 erneut als Ultra HD Blu-ray-Steelbook für das es jetzt auch Bilder des neuen Cover-Designs gibt. Die Ausstattung ist ansonsten identisch mit der Erstauflage.
Alien: Romulus (4K Ultra HD Blu-ray)
Bild: 2,39:1
Ton: Dolby Atmos (Englisch), Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch)
Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.
Extras:
- Rückkehr zum Horror: Die Entstehung von ALIEN: ROMULUS:
Die Vision des Regisseurs – Entdecken Sie, wie einer der heutigen bedeutendsten Horrorregisseure, Fede Alvarez, mit dem Meisterregisseur Ridley Scott zusammenarbeitete, um ein neues, nervenaufreibendes Kapitel in der Alien-Reihe zu gestalten.
Erfinden der Geschichte – Erfahren Sie, was die Geschichte von Alien: Romulus inspiriert hat, und entdecken Sie die vielen Easter Eggs aus früheren Alien-Teilen, die Ihnen möglicherweise entgangen sind.
Casting der Schauspieler – Lernen Sie die Stars von Alien: Romulus kennen, während sie uns Einblicke in das Innenleben ihrer Charaktere geben. Entdecken Sie die Parallelen zwischen Rain und der ikonischen Heldin der Reihe, Ripley, und erfahren Sie, wie die Filmemacher ein bekanntes Gesicht aus der Vergangenheit zurückgebracht haben.
Erschaffung der Welt – Erkunden Sie die riesigen, praktischen Sets von Alien: Romulus, die an den futuristischen Stil der 80er Jahre erinnern, und kommen Sie den aufwendig gestalteten Facehuggern, Chestburstern und Xenomorphen ganz nah.
- Der Xenomorph-Showdown – Erleben Sie die dramatische Schwerelosigkeitssequenz des Films aus jedem Winkel, während die Filmemacher erläutern, was nötig war, um diesen Moment spektakulär zu gestalten. Von den Sets und Performances über Drahtseilakte, Stunts und visuelle Effekte – sehen Sie, wie alles zusammenkam.
- ALIEN: Ein Gespräch – Ein besonderes Gespräch mit Ridley Scott und Fede Alvarez zur Kinowiederveröffentlichung anlässlich des 45. Jubiläums von Alien.
- Alternative / Erweiteterte Szenen
In den USA wird "Alien: Romulus" am 03.12.2024 auch in einer limitierten VHS-Sonderedition veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine wirklich funktionierende VHS-Kassette mit dem gesamten Film in NTSC (4:3) und einem von Matt Ferguson nur für diese Sonderedition erstellten Cover-Design.
