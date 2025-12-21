"Alien: Romulus" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook (Update)

Die Vision des Regisseurs – Entdecken Sie, wie einer der heutigen bedeutendsten Horrorregisseure, Fede Alvarez, mit dem Meisterregisseur Ridley Scott zusammenarbeitete, um ein neues, nervenaufreibendes Kapitel in der Alien-Reihe zu gestalten.

Erfinden der Geschichte – Erfahren Sie, was die Geschichte von Alien: Romulus inspiriert hat, und entdecken Sie die vielen Easter Eggs aus früheren Alien-Teilen, die Ihnen möglicherweise entgangen sind.

Casting der Schauspieler – Lernen Sie die Stars von Alien: Romulus kennen, während sie uns Einblicke in das Innenleben ihrer Charaktere geben. Entdecken Sie die Parallelen zwischen Rain und der ikonischen Heldin der Reihe, Ripley, und erfahren Sie, wie die Filmemacher ein bekanntes Gesicht aus der Vergangenheit zurückgebracht haben.

Erschaffung der Welt – Erkunden Sie die riesigen, praktischen Sets von Alien: Romulus, die an den futuristischen Stil der 80er Jahre erinnern, und kommen Sie den aufwendig gestalteten Facehuggern, Chestburstern und Xenomorphen ganz nah.