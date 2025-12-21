News

"Red Sonja" (2025) erscheint auf Blu-ray Disc

21.12.2025 (Karsten Serck)

Vuelta Germany veröffentlicht "Red Sonja" auf Blu-ray Disc. Die Neuverfilmung des Fantasy Action-Klassikers mit Matilda Lutz als versklavte Kriegerin erscheint ohne vorherigen deutschen Kinostart am 26.02.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Bonus-Material ist nicht geplant.

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Privacy Manager
  ZURÜCK