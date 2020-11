News

Action-Kracher "Night Has Fallen" wieder mit Gerard Butler

Gerard Butler wird in "Night Has Fallen" zum vierten Mal in die Rolle des Secret Service-Agenten Mike Banning schlüpfen. Der Verkauf der Filmrechte soll laut Deadline in dieser Woche beginnen.

Beim vierten Teil der Action-Reihe soll wieder "Angel Has Fallen"-Regisseur Ric Roman Waugh Regie führen, der mit Butler zuletzt "Greenland" drehte. Die Dreharbeiten sollen in Bulgarien stattfinden. Ein Starttermin für "Night Has Fallen" ist noch nicht bekannt.

Die ersten drei Filme "Olympus Has Fallen", "London Has Fallen" und "Angel Has Fallen" haben weltweit über 520 Millionen USD eingespielt. Seit kurze sind in Deutschland auch alle drei Teile auf Ultra HD Blu-ray erhältlich.

