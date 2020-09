News

Zattoo auf Panasonic TVs ab sofort auch als HbbTV Operator App

Seit dem 8. September können Panasonic Kunden in Deutschland und der Schweiz Zattoo als HbbTV Operator App nutzen. Der TV-Streaming-Anbieter wird als Zattoo HbbTV Operator App auf allen 2020er OLEDs und LCDs ab der HXW804-Serie integriert.

Mit Zattoo können Nutzer in Deutschland über 100 und in der Schweiz über 250 TV-Sender empfangen, dabei ist der Empfang völlig unabhängig von Kabel- oder Satelliten-Anschlüssen. und bietet somit vollste Flexibilität. Die App ist kostenlos nutzbar, die kostenpflichtigen Premium- und Ultimate-Versionen bieten zusätzlich zeitversetztes Fernsehen sowie das Speichern von Aufnahmen (in Deutschland nur bei Ultimate).

