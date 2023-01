News

"47 Ronin" als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook und "Blade of the 47 Ronin" auf Blu-ray Disc

Nameless Media veröffentlicht "47 Ronin" in einer limitierten Mediabook-Edition auf Ultra HD Blu-ray. Der Fantasy Action-Thriller mit Keanu Reeves erscheint bereits in den nächsten Tagen mit vier verschiedenen Cover-Varianten, die auf jeweils 470 Stück limitiert sind. Technisch gibt es keine Unterschiede zur bereits von Universal veröffentlichten 4K-Edition.

Am 26.01.2023 ist außerdem der Verkaufsstart für die Fortsetzung "Blade of the 47 Ronin", die in einigen Ländern als "Netflix Original" veröffentlicht wurde und hierzulande als Video-Premiere auf Blu-ray Disc und DVD erscheint.

bereits erhältlich:

