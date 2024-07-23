News

"3 Games für 49 EUR" bei Amazon, Media Markt & SATURN

23.07.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)

Media Markt 

Der Media Markt und SATURN haben bereits vor einigen Tagen eine "Multibuy"-Aktion mit Games für PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch gestartet. Amazon reagiert darauf jetzt mit einer eigenen Aktion. Jeweils drei Spiele kosten im Paket insgesamt 49 EUR:

weitere Angebote:

www.mediamarkt.de

www.saturn.de

