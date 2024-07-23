News

"3 Games für 49 EUR" bei Amazon, Media Markt & SATURN

Der Media Markt und SATURN haben bereits vor einigen Tagen eine "Multibuy"-Aktion mit Games für PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch gestartet. Amazon reagiert darauf jetzt mit einer eigenen Aktion. Jeweils drei Spiele kosten im Paket insgesamt 49 EUR:

"3 Games für 49 EUR" mit "Red Dead Redemption 2" und mehr bei Amazon.de (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: Erhalte 3 für 49€" auf der Produktseite) (bis 12.08.)

weitere Angebote:

www.mediamarkt.de

www.saturn.de

