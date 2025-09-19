SPECIAL, TEIL 2: Weitere 11 Herbst-Favoriten aus verschiedenen Produktgruppen

Nun folgt Teil 2 unserer Herbst-Favoriten - wir starten, wie auch beim ersten Teil, mit dem günstigsten und enden mit dem teuersten Produkt.

Panasonic TV-48Z90BE6

TV-48Z90BE5

Der leistungsstarke OLED-Fernseher TV-48Z90BE6 liegt bei rund 1.550 EUR. Natürlich sind auch andere Diagonalen (55, 65 und 77 Zoll, zudem noch kompaktere 42 Zoll) erhältlich, aber gerade für keinere Lokalitäten wie Appartments oder auch das Schlafzimmer eignet sich der Z90B im 48-Zoll-Format ausgesprochen gut. Dank des hochentwickelten "HCX Pro AI Processor MKII" gibt es leistungsstarke KI-Funktionen für Bild & Ton.

Amazon Fire TV-Betriebssystem

Der Panasonic läuft unter dem gut zu handhabenden Fire TV-Betriebssystem (leider wird, wie leider nahezu überall im Smart TV-Zeitalter üblich, zwingend ein Konto für die Nutzung benötigt) und bringt Panasonics ultraflexiblen Penta-Tuner für alle denkbaren Empfangswege mit. Überdies ist der Z90B zu allen relevanten HDR-Formaten kompatibel, demnach zu HDR10, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ und HLG.

Prime Video optimierter Bildmodus

Neu ist, dass für Filmfreunde mit Prime Video-Abo der eigens für Prime Video-Material entwickelte Bildmodus bereitsteht, der mit seinem Kino-mäßigen Look und der ausgezeichneten Farbdynamik definitiv überzeugen kann. Aber auch im Filmmaker Mode besticht das Bild des Z90B durch Detailtreue, natürliche Bildschärfe und eine exzellente Plastizität.

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Klassische Fernbedienung

Das Lautsprechersystem "Dynamic Theater Surround Pro" unterstützt Dolby Atmos und klingt überraschend gut. Umfangreiche Gaming-Funktionen inklusive dem "Game Mode Extreme" sorgen dafür, dass auch Liebhaber von modernen Konsolen- und PC-Games nahezu wunschlos glücklich gemacht werden.

Hier gibt es mehr Informationen zur Z90B-Serie direkt bei Panasonic

NAD C700 V2

C700 V2

Für 1.699 EUR erweist sich der kleine Streaming-Vollverstärker NAD C700 V2 als flexibel und leistungsstark. Mit einer Breite von 218 mm, einer Höhe von 96 mm und einer Tiefe von 266 mm findet der C700 V2 wirklich überall seinen Platz. Im Inneren arbeiten Endstufen mit der HybridDigital UcD-Verstärkertechnologie. 2 x 80 Watt Dauerleistung sind drin, in unseren Testreihen waren wir verblüfft von der ausgezeichneten Pegelfestigkeit. Leider verarbeitet der DAC nur maximal 192 kHz/24-Bit, hier hätten wir uns zumindest 384 kHz/32-Bit native PCM-Verarbeitung gewünscht.

BluOS-App

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Ansonsten aber herrscht eitel Sonnenschein. Dank der integrierten BluOS-Plattform kann man über die BluOS-App auf nahezu alle relevanten Streamingdienste zugreifen. MQA wird ebenfalls dekodiert, und Apple AirPlay 2 gehört zum Ausstattungsumfang. Neben einem WLAN-Modul ist auch Bluetooth als Schnittstelle vorhanden.

Rückseite

Phono MM für Vinylfreunde und ein HDMI-ARC-Terminal für den bequemen Anschluss an den Smart TV. Das 5 Zoll-Farbdisplay vorn ist nicht als Touchpanel ausgeführt, die Bedienung erfolgt daher mit dem Dreh-/Drück-Regler. Im Lieferumfang enthalten ist zudem eine attraktive Fernbedienung.

Fernbedienung

Mit seinem lebendigen, sauber auflösenden Klangbild und der schon angesprochenen Pegelfestigkeit verdient sich der hochwertige C700 V2 definitiv eine Kaufempfehlung.

Mehr Informationen über den C700 V2 direkt bei NAD

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Canton Smart Townus 2

Smart Townus 2

Wer eine kompakte, schicke, klanglich exzellente aktive Lautsprecher-Lösung sucht, wird vom Canton Smart Townus 2 Ensemble garantiert überzeugt sein. Für 1.600 EUR wird hier ein schlüssiges Gesamtkonzept angeboten. Das Einzige, was wirklich fehlt, ist ein HDMI-ARC-Terminal zum komfortablen Anschluss an einen Smart-TV. Die beiden exzellent verarbeiteten 2-Wege-Lautsprecher sind 35 cm hoch, 19 cm breit und 28 cm tief. Kommuniziert wird über eine Wireless-Verbindung (96 kHz/24-Bit) zwischen Master- und Slave-Box.

Anschlüsse der Master-Box

Nach dem Auspacken dauert es nur einen kurzen Augenblick, bis das Canton-Set seine Arbeit aufnimmt. Wünscht man sich übrigens eine komplette HDMI-Beschaltung und umfangreiche Streaming-Optionen, kann man sich für 649 EUR den Pre-Amp Canton Smart Connect 5.1 dazukaufen. Pro Box arbeitet eine 350 Watt starke Class D-Endstufe, es gibt Bluetooth und Decoder für Dolby Digital sowie DTS.

Elektronik

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Chassis-technisch bestückt sind die Smart Townus 2 mit einem 154 mm messenden Tief-/Mitteltöner und mit einem 25 mm messenden Hochtöner, der bis hoch auf 30 kHz spielt. Mitgeliefert wird eine sehr solide, langzeitstabile Fernbedienung, ein etwas grob auflösendes Display bieten die Smart Townus 2 ebenfalls.

Fernbedienung

Akustisch wird, wie man es von Cantons Smart-Aktivlautsprechern kennt, eine enorme Leistungsfreude geboten, sehr gute Detaillierung, ein überraschend kraftvolles Bassfundament und eine exzellente Pegelfestigkeit gehen hier Hand in Hand.

Hier gibt es mehr Informationen zur Smart Townus 2 direkt von Canton

KEF XIO

KEF XIO

Soundbar., neu definiert: So könnte man die Mission der KEF XIO für 2.299 EUR (wahlweise in Silver Grey oder Slate Black) in aller Kürze umschreiben. Dieses Modell ist ausgesprochen wichtig für KEF, die ikonische britische Marke möchte mit der XIO am wachsenen Martksegment der luxuriösen Soundbars profitieren. Die XIO ist 121 cm breit, nur 7 cm hoch und 16,5 cm tief. Im 5.1.2 Layout und natürlich mit dem Support von Dolby Atmos und DTS:X, wird auch noch Sony 360 Reality Audio unterstützt.

Anschlüsse

Besondere KEF-Innovationen zeichnen die XIO ebenfalls aus. So die Uni-Q MX-Treiber (6 Stück verbaut), die P185 Tieftöner mit P-Flex, die zum Patent angemeldete Velocity Control-Technologie (VECO) und KEFs Music Integrity Engine (MIE) wären hier zu nennen. 12 Verstärkerzüge sind an Bord, hervorragende 820 Watt maximale Leistung können kurzfristig bereitgestellt werden.

Umfangreiche App-Funktionen

Natürlich verbaut KEF auch eine umfangreiche, sehr flexible Streaming-Plattform, per App steuerbar. Praktisch alle relevanten Musik-Streaming-Dienste und AirPlay 2 gehören hier beispielsweise dazu. Neben dem WLAN-Modul ist auch Bluetooth 5.3 vorhanden. Die hochelegante Optik sowie die vorzügliche Verarbeitung dokumentieren nachdrücklick, dass man es mit einem Premium-Produkt zu tun hat. Das wird auch akustisch mehr als deutlich:

Akustisch stark

Diese flache Soundbar beeindruckt uns auch ohne einen zusätzlichen aktiven Subwoofer (natürlich optional verfügbar) mit einem vehementen Antritt, einer klaren Klangcharakteristik, einer sauberen Detailarbeit und einer ausgeprägten akustischen Immersivität. Eine ebenfalls hochwertige Fernbedienung wird mitgeliefert.

Mehr Informatonen zur XIO direkt bei KEF

Denon DCD-3000NE

DCD-3000NE

Der SACD/CD-Player Denon DCD-3000NE liegt bei 2.500 EUR und erwies sich im Test als überaus potenter Zuspieler mit überragender Verarbeitung. Auch die Ausstattung geriet modern und großzügig. Der DCD-3000NE verarbeitet bis zu 11,2 MHz DSD und bis zu 384 kHz/32-Bit PCM. Für eine besonders exakte digital-analoge Wandlung befindet sich ein ESS Vierfach-DAC an Bord. Innen arbeitet ein mit großer Soprgfalt gekapseltes, daher flüsterleises Laufwerk mit sehr guter Fehlerkorrektur und kurzen Einlesezeiten.

Innenleben

Rückseite

Auch eine doppelte Transformator-Bestückung findet man im sehr aufgeräumten und hochwertigen Geräteinneren. Denons selbst entwickeltes Ultra AL32 Processing der mittlerweile siebten Generation vervollständigt die Feature-Liste.

Fernbedienung

Mitgeliefert wird eine ansprechend gestaltete Systemfernbedienung. Akustisch erwies sich der DCD-3000NE als absolut brillant, und zwar bei jedem Musikstil. Fundiert, exakt, zugleich mit einer Leichtigkeit, die verblüffend ist: Jedes Stück, was wir anhörten, entfaltet seine nahezu volle Wirkung.

Mehr Informationen zum DCD-3000NE direkt bei Denon

Nubert nuZeo 3 plus nuXinema preAV

nuZeo 3 plus nuXinema preAV

Die formschöne, aktive und wireless übertragende nuZeo 3 Kompaktbox setzt zusammen mit dem nuXinema preAV ein enormes Potential frei - und mit dem praktischen kompakten Vorverstärker kann man sogar, wie der Name auch zu erkennen gibt, ein ganzes Mehrkanal-Setup verwalten.

nuZeo 3

Aber bereits im Stereobetrieb leistet das Gerät beste Dienste, wie unser Test der Kombination für 2.735 EUR zeigt. Natürlich kann man die beiden nuZeo 3 auch ohne die Vorstufe verwenden, aber dann ergeben sich natürlich nicht so komfortable und flexible Einstellmöglichkeiten wie zusammen mit dem nuXinema preAV. Gesteuert wird alles über die Nubert X-Remote App, integriert ist hier die X-Room Calibration für die automatische Einmessung des Bassbereichs.

nuXinema preAV

Dank dem hauseigenen Funkstandard Nubert X-Connect Surround kann man sein Lautsprecherensemble jederzeit erweitern. Die nuZeo 3 verfügen über einen 26 mm messenden Hochtöner mit Membran aus Kunstseide und über einen 148 mm messenden Tiefmitteltöner mit Carbonfaser-Membran. 130 Watt Nennleistung und 240 Watt Musikleistung setzt jede nuZeo 3 frei. Intern werden maximal 192 kHz/24-Bit verarbeitet. Bei der nuZeo 3 finden sich Cinch, XLR, AES/EBU (Kombianschluss) sowie koaxiale Digitaleingänge. Bluetooth oder HDMi gibt es nicht, BT wird nur für die Kommunikation mit der App unterstützt.

X-Room Calibration

Der nuXinema preAV unterstützt bis zu 8 Funkkanäle, decodiert Dolby Atmos sowie DTS:X und bietet drei HDMI-Eingänge sowie einen HDMI-Ausgang mit eARC. Leider entsprechen die HDMI-Anschlüsse nur dem älteren Standard 2.0. Klanglich hat uns die Nubert-Kombination massiv beeindruckt. Die kompakten nuZeo 3 schieben mit Nachdruck an, und das Auflösungsvermögen unserer getesteten Kombination ist über den gesamten Frequenzbereich ausgezeichnet.

Direkt bei Nubert gibt es mehr Informationen zum nuXinema preAV und zu den nuZeo 3 Aktivlautsprechern

Perlisten Audio A3m

Perlisten Audio A3m

Für 2.995 EUR Paarpreis bieten die Perlisten Audio A3m einen rundherum überzeugenden Klang, zudem kann man sie als 2.0 Setup auch ohne zusätzlichen aktiven Subwoofer verwenden, da die großen Regalautsprecher (675 mm Höhe, 280 mm Breite, 350 mm Tiefe) einen enorm kräftigen Bassbereich und einen hervorragenden Tiefgang aufweisen.

Auffälliger Waveguide

Der A3m ist als geschlossener Lautsprecher konzipiert und tritt optisch durchaus polarisierend auf - wir persönlich finden das Design mutig und markant. Besonders der auffällige Waveguide, der den Hochtöner einbettet, ist hier ein entscheidendes Merkmal.

Sehr gutes Finish

Wie wir es von Perlisten-Lautsprechern kennen, ist das Finish exzellent. Die mattschwarzen Oberflächen sind makellos, das gilt auch für alle Passungen und für die Materialqualität bei allen Bestandteilen des Lautsprechers. Der Hochtöner ist mit einer Composite-Teteron-Kalotte ausgestattet, für die Bass- und Mitteltonwiedergabe setzt Perlisten Audio auf 215 mm messende Treiber mit Carbonfaser-Membranen. Verstärker mit einer Leistung von 50 bis 250 Watt/Kanal können an den 4 Ohm-Verstärker angeschlossen werden.

Terminals

Der Frequenzgang (- 6dB) reicht von 44 Hz bis 24 kHz, die Empfindlichkeit gibt der Hersteller mit 88,1 dB (2,83V/1m). Akustisch beeindruckt der A3m durch enorm dichte Räumlichkeit und eine angenehme, runde Auslegung, die dafür sorgt, dass man auch mit hohem Pegel problemlos hören kann.

Mehr Informationen gibt es direkt bei Perlisten Audio

Canton Reference Sub

Reference Sub

Ein aktiver Subwoofer, der den Namen "Reference" nicht umsonst im Namen trägt: Der Reference Sub aus dem Hause Canton ist mit 500 Watt Nennleistung und 750 Watt Musikleistung sehr gut bei Kräften.

Exzellentes Finish

Der exzellent verarbeitete Frontfire-Aktivsubwoofer wiegt 37 Kilogramm und ist 48 cm breit, 59 cm hoch sowie 53 cm tief. Als Treiber arbeitet eine 308 mm messende Konstruktion mit einer Aluminium-Keramik-Wolfram-Membran (BCT-Technologie).

Rückseite

Die untere Grenzfrequenz von 18 Hz beweist, dass der Tiefgang des hessischen Basskraftwerks außergewöhnlich ausgeprägt ist. Dass alles stets kontrolliert und souverän abläuft, ist Verdienst des eingebauten DSPs. Zudem gubt es eine schaltbare Raumkompensation. Hier stehen Wide, Normal und Narrow zur Verfügung.

Detail am Treiber

Akustisch ist der Reference Sub eine Macht. Präzise und zugleich voluminös, extrem pegelfest und kraftvoll, bahnt sich der Reference Sub einen Weg durch Filmton- und Musikmaterial.

Mehr Informationen zum Reference Sub direkt bei Canton

Samsung QN990F 8K-TV in 65 Zoll

Samsung QN990F in 65 Zoll

Ein wahrer Bildgigant ist der Samsung QN990F in 65 Zoll. Mit 8K-Auflösung und dem besten Upscaling, das wir bislang in über 25 Jahren Testerfahrung sehen durften, kann sich der edle Smart-TV für 5.999 EUR profilieren.

Wireless One Connect Box

Schon optisch punktet der 990F. Der dünne Metallrahmen und die einheitliche Bautiefe gefallen uns. Ebenso die wireless kommunizierende Anschlussbox (Wireless One Connect Box). Der hochgradig leistungsstarke KI-Prozessor mit Unterstützung von 768 neuronalen Netzwerken brilliert mit Spitzenleistungen hinsichtlich der gebotenen Bildgüte, wie eingangs bereits kurz erwähnt. Das farbtreue, reaktionsschnelle Panel mit einem erstaunlich tiefen Schwarzwert, antireflektiver Beschichtung und breitem Blickwinkel entspricht ebenfalls kompromisslosem Premium-Standard.

Tizen-Betriebssystem

Natürlich bringt der QN990F auch so ziemlich alle denkbaren Features für Gamer mit und eignet sich daher für Konsolen- und PC-Gaming auf höchstem Level. Aus akustischer Sicht überzeugt der QN990F ebenfalls auf ganzer Linie. Sein kräftiges eingebautes Soundsystem unterstützt Dolby Atmos und bringt eine erstaunliche Räumlichkeit und eine tadellose Sprachverständlichkeit zustande. Pegelfest ist es ebenfalls.

Sehr kompakte Fernbedienung

Das Handling des unter Samsungs hauseigenen Tizen-Betriebssystem laufenden 8K-TVs ist insgesamt unkompliziert, als Fernbedienung liefern die Südkoreaner eine ultrakompakte Smart-Remote mit Solarpanel auf der Rückseite mit. So bleibt als einziger wirklicher Wermutstropfen die Tatsache, dass auch der QN990F zwar HDR10+ Adaptive, aber kein Dolby Vision unterstützt. Fernab dieses Nachteils ist der QN990F ein Premium-TV durch und durch, mit Leistungen auf Referenzniveau.

Mehr Informationen zum QN990F direkt bei Samsung

AVM Evolution AS 3.3

Hochklassiger Stereo-Streaming-Verstärker

Der hochklassige Stereo-Streamingverstärker AVM Evolution AS 3.3 liegt bei 7.990 EUR in den Standard-Farbvarianten. 8.890 EUR lautet der Kaufpreis, wenn man auf besonders exklusives Cellini Chrom setzt. Das Gerät mit superber Gehäuseverarbeitung liefert 2 x 350 Watt, was eine souveräne Beschallung auch großer Hörräume möglich macht.

Phono-EQ über die RC-X-App einstellbar

Der Evolution AS 3.3 bringt AVMs X-Stream Engine mit, die beispielsweise qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Connect, AirPlay 2 und Roon (Roon ready) unterstützt. Gesteuert wird alles mit der RC X-App - die eine Besonderheit aufweist: Die Parameter der grandiosen Phonovorstufe für MM/MC-Systeme können über die App gesteuert werden - eine tolle Sache, finden wir.

Innenleben

Intern kommen nur beste Baugruppen zum Einsatz, wie zum Beispiel der in einer Double Quad-Konfiguration verwendete ESS ES9028PRO. Unterstützt werden DSD256 und PCM 384 kHz/32-Bit. Auch ein überaus hochwertig ausgelegter Kopfhörerverstärker hat seinen Weg in den Evolution AS 3.3 gefunden. Anschlussseitig liefert die Manufaktur aus Malsch eine wahrhaft opulente Bestückung mit.

Rückseite

Unter anderem vorhanden sind HDMI-ARC, XLR- und Cinch-Beschaltung (analog, Ein- sowie Ausgänge). LAN (RJ45) Anschluss, USB-A, sowie optische/koaxiale Digital-Ein- und Ausgänge. Im Lieferumfang befindet sich zudem eine elegante Aluminiumfernbedienung für alle wichtigen Betriebsfunktionen. Klanglich übertrifft der Evolution AS 3.3 auch enorm hohe Erwartungen ohne die geringste Mühe. Enorm nachdrücklich, zugleich aber auch wirklich sensibel, managt er schlichtweg jedes Quellmaterial mit Leichtigkeit. Damit ist er auch in der Lage, leistungshungrige, kritische Lautsprecher zu Bestleistungen anzutreiben.

Mehr Informationen zum Evolution AS 3.3 (bei AVM finden sich Infos zum Modell Evolution CS 3.3, identisch zum AS 3.3, nur mit zusätzlichem CD-Laufwerk)

HiFi-ROSE RD160 Vorstufe/DAC und HiFi-ROSE RS130 digitaler Streaming-Transport

HiFi-ROSE RD160

Für einen zugegebenermaßen nicht eben geringen Kaufpreis von 10.098 EUR für beide Geräte fahren die edlen HiFi-ROSE Komponenten RD160 und RS130 schwere technische Geschütze auf und begeistern mit unglaublich authentischem, detailreichen Sound sowie hoher Flexibilität. Der RD160 ist Hightech-DAC und Vorverstärker in Personalunion. Er besitzt drei lineare Stromversorgungen, die unabhängig voneinander arbeiten und eine überaus exakte OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillators).

Rückseite

Als eigentliche D/A-Konverter-Bausteine setzt HiFi-ROSE auf vier luxuriöse AKM-Chips (AK4499EX, AK4191 jeweils zwei pro Kanal, macht insgesamt vier). Als CPU kommt ein RK3128 Quad Core AMD Cortex-Prozessor zum Einsatz. An Anschlüssen gibt es bei den Eingängen USB-B (bis 32-Bit, 768 kHz, DSD512), I2S (wie bei USB-B), 2 x koaxial (bis 192 kHz/24-Bit, DSD64), 1 x AES/EBU (bis 32-Bit/384 kHz, DSD128), ein externer Clock-Input, und es finden sich XLR- sowie RCA-Ausgänge.

RS130

Kommen wir zum Netzwerk-Transport.Der RS130 läuft unter dem firmeneigenen Betriebssystem, und ist mit der passenden App bequem zu steuern. Neben AirPlay 2 werden auch zum Beispiel Spotify Connect, TIDAL (leider kein TIDAL Connect), Qobuz und Apple Music unterstützt. Weitere Merkmale umfassen Ethernet und USB auf Glasfaser-Basis - dies sorgt dafür, dass digitales Rauschen effektiv blockiert wird. An Bord istauch hier ein extrem präziser OCXO-Taktgeber (Oven Controlled Crystal Oscillator, beheizter Quartz-Oszillator), um die digitalen Ausgänge nachhaltig zu stabilisieren.

HiFi-ROSE-App

Der RS130 ist kompatibel zu HiRes-Dateien in bis zu 768 kHz/32-Bit (PCM) und zu DSD512 (Octa-DSD) sowie zu MQA. Darüber hinaus an Bord sind ein Roon ready-Zertifikat. Möglich mit dem RS130 ist zudem das Rippen und die Wiedergabe von CDs, wenn man ein zusätzliches Disc-Laufwerk anschließt. Der Netzwerk-Transport besitzt einen Dual-Core Cortex A-72 Prozessor und einen Quad Core Cortex A53 Chip plus einen NEON Coprozessor. Intern verbaut sind 256 GB SSD-Speicher, hinzu kommen 4 GB RAM. Zudem kann man eine zusätzliche SSD-Festplatte einbauen und den RS130 dann als Musicserver verwenden. An Formaten gibt er AAC, AIFF, ALAC, APE, DFF, DSD, DSF, FLAC, MP3, MP4, MQA, OGG, WAV, WMA, PCM, M4A, WMV und ASF wieder. Die Anschlussbestückung umfasst HDMI sowie einen optischen und einen koaxialen Digitalausgang, eine AES/EBU-Digitalschnittstelle, eine LAN-Buchse, 3 x USB-A und einmal USB-B. Optische und koaxiale Digitalausgänge, AES/EBU und HDMI I2S sind als Ausgänge vorhanden. Bluetooth ist vorhanden, und für WiFi liegt ein Dongle bei.

Fazit

Nach dem zweiten Teil endet unsere Spätsommer-/Herbstkaufberatung. Sie zeigt deutlich: Ganz gleich, was man auch sucht, der Markt hat eine Antwort, und meist eine, die rundherum überzeugt. Präzision, Detailreichtum, Klarheit bei der akustischen Leistungsfähigkeit, dazu innovative Technik und ein durchdachtes Gesamtkonzept: Ganz gleich, ob Smart-TV, Streaming-Verstärker, Soundbar, Lautsprecher, Streamer oder DAC, diese Mischung macht aus jeder Komponete hier einen Favoriten.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Philipp Kind, Carsten Rampacher

Datum: 19. September 2025