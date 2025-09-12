SPECIAL, TEIL 1: Unsere ersten elf Herbst-Favoriten aus verschiedenen Produktgruppen

Es ist einmal wieder an der Zeit, die Favoriten der Redaktion für den Herbst 2025 vorzustellen. Der Sommer neigt sich demm Ende zu, und es geht wieder "hinein in die gute Stube". Daher haben wir uns entschlossen, Komponenten zu präsentieren, mit denen der Herbst - in diesem Teil 1 zunächst "nur" akustisch - richtig schön wird. Und muss man doch "raus in die weite Welt", haben wir natürlich auch portable Tipps mit dabei. Wir starten im ersten Teil mit dem günstigsten und enden mit dem teuersten Produkt. Kurz darauf folgt Teil 2 mit weiteren 11 Produkten.

Panasonic RB-F10

RB-F10

Ein überaus praktischer, akustisch überzeugender und über alle Maßen bequemer Begleiter für den Alltag - so kann man die Panasonic Open TWS Kopfhörer RB-F10 für 89,99 EUR gut charakterisieren. Wahlweise in beiger oder schwarzer Variante zu kaufen, bieten das Open TWS-Modell ein IPX4-Zertifikat sowie 17 x 12 mm messende Treiber.

Sehr bequemer Sitz

Die RB-F10 beeindrucken durchs enorm kompakte Case. Das ist nämlich bei den meisten anderen Open TWS Kopfhörern ein Problem: Das Case ist nicht gerade als klein und zierlich zu bezeichnen. Kompatibel zu Apple Siri und Google Assistent sowie mit Bluetooth Multi-Paring versehen, präsentieren sich die extrem gut und komfortabel sitzenden Open TWS als zeitgemäß ausgestattet.

Das kompakte Case

Sieben Stunden hält eine Akkuladung, weitere 18 Stunden stecken im Case - das sind gute, aber keine sensationellen Werte.

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Hier gibt es weiterführende Informationen bei Panasonic

beyerdynamic AVENTHO 100

AVENTHO 100

Der exzellent verarbeitete und ausgesprochen gut klingende beyerdynamic AVENTHO 100 ist ein Kopfhörer der seltenen Gattung On-Ear, der zu einem überraschend günstigen Preis von 199 EUR offeriert wird. Er verfügt beispielsweise über Qualcomms cVc-Technologie für exzellente Sprachqualität während eines Telefonats - diese Rechnung geht auf, die Freisprech-Einrichtung des AVENTHO 100 arbeitet auf höchstem Niveau.

Ohrmuscheln im Detail

In Schwarz, Braun oder Cream sind die für den Kaufpreis überragend verarbeiteren On-Ear-Kopfhörer zu haben. Die Akkulaufzeit ohne ANC liegt bei 60, mit ANC bei 40 Stunden - gute Werte. Für 15 Stunden Nutzungsdauer reichen 15 Minuten Schnellladen. Als Bluetooth-Standard fungiert 5.4 (inklusive Bluetooth Multipoint).

Übersichtlich gestaltete App

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Der extrem komfortabel sitzende AVENTHO 100 lässt sich über eine modern gestaltete App bedienen, die beispielsweise verschiedene Stufen bei ANC und Transparenz-Modus, unterschiedliche EQ-Modi und unterschiedliche Formen zur Tastenbelegung offeriert. Akustisch klingt der AVENTHO 100 sehr angenehm und beeindruckt mit Klarheit sowie Räumlichkeit.

Hier gibt es weiterführende Informationen bei beyerdynamic

Teufel Rockster Cross 2

Die neue grüne Ausführung ist optisch eine Wucht

Auch ein regnerischer Herbsttag kann dem robusten, klangstarken Teufel Rockster Cross 2 mit IPX5-Klassifizierung für 299,99 EUR nichts anhaben. Der modern gestaltete Bluetooth-Lautsprecher ist in Schwarz, Light Grey und in Black & Green erhältlich. Die ausgezeichnete Akkulaufzeit von bis zu 38 Stunden, mit Eco-Modus sogar bis zu 46 Stunden, ist lobend zu erwähnen. Bluetooth 5.3 inklusive AAC ist vorhanden, Google Fast Pair sowie die Teufel Party Link Funktion sind weitere Merkmale.

Bedienelemente oben

Der USB-C-Anschluss ist in der Lage, auch Kontakt mit dem Notebook aufzunehmen, sodass der Rockster Cross 2 dann als externe Soundlösung verwendet werden kann. Das talentierte Device bringt darüber hinaus eine Powerbank-Funktion fürs Laden des Smartphones mit. Akustisch sorgen ein 2-Wege-Design und ein Verstärker mit 39 Watt - sehr ordentlich für einen so kompakten Bluetooth-Lautsprecher - für Vortrieb.

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App mit verschiedenen EQ-Modi

Teufels hauseigenes Dynamore-System erhöht die räumliche Weite bei der Stereodarstellung und handhabt dies wie üblich sehr gekonnt. Mit seinem räumlichen und lebendigen Sound sowie der wirklich guten Pegelfestigkeit bringt der Rockster Cross 2 eine Menge handfester Argumente mit. Die Funktionen des Rockster Cross 2 kann man auch über die passende App bedienen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Rockster Cross 2 bei Lautsprecher Teufel

Technics SL-40CBT

SL-40CBT

Für 799 EUR ist der brandneue Technics Plattenspieler SL-40CBT mit einem eisenkernlosen Direktantriebsmotor ausgestattet, darüber hinaus ist Bluetooth für besonders flexible Aufstellungs- und Verbindungsoptionen mit an Bord. Lieferbar ist er in drei Farben: Schwarz, Hellgrau oder Terracotta.

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Detail beim grauen Modell

Er eignet sich optisch und auch technisch perfekt fürs Zusammenspiel mit den SC-CX700 Aktivlautsprechern für 2.499 EUR. Merkmal des SL-40CBT ist auch der eingebaute Phono-Entzerrer, im Sinne kürzestmöglicher Signalwege wurde er innerhalb des Gehäuses optimal platziert. Der neu entwickelte S-förmige Tonarm, der Plattenteller aus Aluminium-Druckguss und die äußerst hochwertigen Standfüße sind weitere Details, die beweisen, mit welcher Sorgfalt Technics bei der Konstruktion vorgegangen ist.

Bedienelemente elegant integriert

Vormontiert ist der Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer. Da die Audio Technica VM95--Produktfamilie, die aus zahlreichen Nadelsystemen besteht, auch nochmals hochwertigere Alternativen bereithält, ist ein Upgrade zu fairen Preisen jederzeit möglich. Der SL-40CBT ist auf jeden Fall so leistungsfähig, dass er auch den Nutzen von höherwertigen Nadelsystemen akustisch verdeutlichen kann.

Hier gibt es mehr Informationen zum Technics SL-40CBT direkt beim Hersteller

Denon AVC-X2850H

AVC-X2850 im klassischen Denon-Design

Denons neuer AV-Verstärker AVC-X2850H mit sieben Kanälen und Decoding für Dolby Atmos sowie DTS:X kommt auf 839 EUR. Er liefert bis zu 150 Watt pro Kanal, weist eine 8K-kompatible Videosektion auf und besitzt ein HEOS Streaming- und Multiroom-Modul. Leistungsstarke Bluetooth- und WLAN-Module vervollständigen das Konzept.

Innenleben

Der AVC-X2850H ist, typisch Denon, außen wie innen ausgsprochen hochwertig verarbeitet für die Preisklasse. Solide Standfüße, präzise Passungen sowie ein aufgeräumtes Innenleben dokumentieren dies. Eine Systemfernbedienung wird mitgeliefert, ebenso das Mikrofon fürs gut arbeitende Audyssey MultEQ XT-Lautsprechereinmess- und Room EQ-System.

Assisten für die erste Einrichtung

Der Denon Assistent für die Ersteinrichtung hilft mit Grafiken + Hilfetexten bei der Inbetriebnahme. Klanglich beeindruckt der Denon AV-Verstärker deutlich mehr, als wir vermutet hätten: Er spielt enorm dynamisch und mit einer hervorragenden räumlichen Dichte auf. Klar und fokussiert werden Stimmen dargestellt, und selbst im bei Mehrkanal-Verstärkern oftmals kritischen Stereobetrieb punktet er mit soliden Leistungen.

Hier gibt es mehr Informationen vom AVC-X2850H direkt bei Denon

Teufel Motiv XL

Stattliches Streaming-All-In-One-System

Ein komplettes hochwertiges Stereosystem mit umfangreichen Streaming-Optionen in einem modernen, schicken Gehäuse: So präsentiert sich der Teufel Motiv XL für 899,99 EUR. Mit Abmessungen von 560 mm breite, 251 mm Höhe sowie 289 mm Tiefe ist er schon etwas größer geraten. Ein leistungsstarkes WLAN-Modul, AirPlay 2, Google Cast, TIDAL Connect, Spotify Connect und das Roon ready-Zertifikat drücken aus, dass der Motiv XL beim Thema Streaming auf aktuellem Stand und sehr flexibel ist.

3-Wege-Prinzip, hochwertige Treiber

Akustisch setzt Teufel auf ein 3-Wege-System: 1,25 Zoll Hochtöner mit Seidenkalotte, 3,5 Zoll-Mitteltöner mit Kevlarmembran und ein 8 ZollTieftöner, ebenfalls mit Kevlarmembran, stellen die Bestückung dar. 210 Watt nach RMS, das ist ordentlich, stehen insgesamt an Leistung bereit. Praktisch, und damit rechnet kaum jemand bei einem Device für zuhause. Ein eingebauter Akku steht auch noch bereit, der ordentliche 13 Stunden Laufzeit bei 70dB(A) ermöglicht.

App-Steuerung, hier die Option "Teufel Radio"

Leider fehlt ein HDMI-Terminal, das ist aber der einzige Lapsus, den man dem klangstarken Gerät vorwerfen kann. Mit ausgzeichneter Räumlichkeit und klarer, fundierter Basswiedergabe kann sich der Motiv XL ebenso hervortun wie durch seine hohe Pegelfestigkeit.

Hier gibt es mehr Informationen zum Motiv XL direkt bei Lautsprecher Teufel

Wharfedale EVO 5.2

Große 3-Wege-Regalboxen

Mit 949 EUR Paarpreis sind die herausragenden Dreiwege-Regallautsprecher Wharfedale EVO 5.2 so etwas wie ein hochklassiges Schnäppchen. Wahlweise gibt es den gerade in Anbetracht des Kaufpreises richtig gut verarbeiteten Schallwandler in Schwarz, Weiß, Lunar Grey und in klassischem Walnuss-Furnier. Mit 497 mm Höhe, 260 mm Breite und 390 mm Tiefe sind die Boxen durchaus als stattlich in Bezug auf die Kategorie "Regallautsprecher" zu bezeichnen.

AMT-Hochtöner

Das elegante Unibody-Gehäuse sieht richtig gut aus, und das magnetische haftende Gitter schützt die Chassis. Verbaut ist ein bei dieser Auflage der EVO-Serie größerer AMT-Hochtöner (35 x 70 mm) und ein 50 mm messender Mitteltöner mit Gewebekalotte. Im Bassbereich steht ein 165 mm-Treiber mit leichter, belastbarer Kevlar-Membran bereit.

Tieftöner im Detail

Verstärker mit einer Leistung zwischen 25 und 120 Watt pro Kanal können verwendet werden. Akustisch beeindruckt uns der EVO 5.2 zutiefst. Satte, druckvolle und präzise Bässe, sauber modellierte Mitten und ein sehr klarer, aber auch bei erhöhtem Pegel äußerst angenehmer Hochtonbereich beweisen, dass selbst Anwender mit gehobenen Ansprüchen mit dem EVO 5.2 sehr glücklich werden.

Hier gibt es mehr Informationen zum EVO 5.3 direkt bei Wharfedale

Cambrige Audio MXW70 und DACMAGIC 200M

Schick, kompakt, flexibel und leistungsstark

Zum Preis von unter 1.000 EUR (Marktpreis DACMAGIC 200M: 399 EUR, Preis Stereo-Endstufe MXW70: 599 EUR) bekommt der geneigte Kunde hier ein leiistungsfähiges Stereosystem geboten. In unserem Test konnten die kompakten Komponenten auf jeden Fall Begeisterung hervorrufen.

Beide Komponenten präsentieren sich guter Verarbeitungsqualität und sehen in dem Grau (Option für beide Devices: Schwarz), in dem die Gehäuse gehalten sind, modern und schick aus. Die Endstufe ist sehr kompakte, 215 mm breit, 57 mm hoch und 215 mm tief. Die Hypex nCORE Class D-Verstärker einheiten stemmen 2 x 70 Watt (an 8 Ohm).

DACMAGIC 200M von hinten

Der DACMAGIC 200M beeindruckt mit einem hochwertigen ESS DAC (ES9028Q2M) und mit einer flexiblen Anschlussbestückung (USB, optischer/koaxialer Digitaleingang, XLR, Cinch, Bluetooth mit aptX). Sogar MQA wird decodiert, generell wird bis zu 768 kHz/32-Bit und DSD512 entgegen genommen, das ist ausgezeichnet. Das gilt auch für den kraftvollen, ausgewogenen Sound und für das erstaunliche Detaillierungsvermögen.

Hier gibt es mehr Informationen zum MXW70 Endverstärker und zum DACMAGIC 200M direkt bei Cambridge Audio

Dan Clark Audio NOIRE X

Überragender Kopfhörer für den "Heimgebrauch" gesucht? Mit dem Dan Clark Audio NOIRE X haben wir einen heißen Kandidaten anzubieten, und zwar zum Preis von 1.099 EUR. Der geschlossene, magnetostatische Kopfhörer ist technisch auf dem neuesten Stand. Zum Einsatz kommt das Acoustic Metamaterial Tuning System (AMTS) inklusive einem optimierten Treiber für reinen, unverfälschten Klang - den wir erfreulicherweise auch in unseren Testreihen wahrnehmen durften. Dan Clar Audio bietet für den NOIRE X zudem verschiedene Kabel-Optionen an. Bei unserem Testgerät lag ein Kabel mit 4,4 mm-Stecker bei, aber es gibt auch Alternartiven.

Ultrakompakt zusammengeklappt im Case

Der NOIRE X lässt sich ultrakompakt zusammenklappen und verfügt über ergonomische Ohrmuscheln, so dass man gar nicht erst fragen muss, wo links und rechts sind - selbsterklärend, ein Blick auf die Form reicht.

Selbstjustierendes Kopfband

Die erstklassigen Ohrpoister werden ergänzt vom selbstjustierenden Kopfband - wir kennen kaum einen anderen Kopfhörer, den wir so gerne auch über Stunden auf dem Kopf tragen. Insgesamt ein echtes Premium-Produkt ohne Einschränkungen, und dafür preislich auch noch richtig fair kalkuliert.

Hier gibt es mehr Informationen zum NOIRE X

IOTAVX AVXP 3-230

3-Kanal-Endstufe

Die dreikanalige Endstufe IOTAVX AVXP 3-230 mit erstklassigem Aufbau kann in einem Mehrkanal-Setup alle drei Frontkanäle (linker Hauptkanal, Centerkanal, rechter Hauptkanal) souverän versorgen und kommt auf einen sehr fairen Preis von 1.299 EUR. 230 Watt an 4 Ohm auf allen drei Kanälen oder 150 Watt auf allen drei Kanälen an 8 Ohm, das sind tadellose Leistungswerte.

Aufbau innen

Die Leistungsaufnahme liegt bei durchaus beeindruckenden 1.320 Watt, und ein riesiger Ringkern-Transformatori übernimmt die unter allen Bedingungen stabile Stromversorgung. Natürlich ist der kraftvolle Dreikanalverstärker XLR- und Cinch-beschaltet. sein konsequenter Aufbau innen ist nicht nur für die recht bescheidene Preisklasse exczellent.

Rückseite

Klanglich spiegelt sich der saubere Aufbau in einem ebensolchen Sound wieder, geschmeidig, entschlossen und dynamisch managt die IOTAVX-Endstufe alle Aufgaben. Klare Bilanz daher: Es dürfte schwer fallen, für einen vergleichbaren Preis eine ähnlich gute sowie flexible Endstufe irgendwo anders zu finden.

Hier gibt es mehr Informationen zur AVXP 3-230 direkt beim Hersteller

QUAD 3 Stereoverstärker

Der QUAD 3 kommt im trendeigen Retro-Design und ist für 1.490 EUR erhältlich. Auch, wenn er optisch an vergangene Jahrzehnte erinnert - technisch ist der QUAD 3 voll auf der Höhe der Zeit. Sogar eine HDMI-Buchse mit ARC für den direkten Anschluss an den Smart-TV findet sich auf der Rückseite.

Rückseite

Ebenso vorhanden: Bluetooth mit aptX HD und USB-B zur Verwendung als "externe Soundkarte". Mitgeliefert werden zudem ein MQA-Decoder und ein großer Ringkerntransformator für bestmögliche Stromlieferfähigkeit.

Aufbau innen

Überhaupt sieht der ganze innere Aufbau richtig gut aus. Klanglich erweist sich der kompakte Vollverstärker als pegelfest und munter, er kommt mit jeder Musikrichtung problemlos zurecht, und seine 2 x 65 Watt reichen auch problemlos aus, um Boxen mit etwas Leistungsbedarf anzutreiben.

Hier geht es zu den Herstellerinformationen zum QUAD 3

Schon in Kürze folgt der zweite Teil mit weiteren 11 Produkten.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Philipp Kind, Carsten Rampacher

Datum: 12. September 2025