SPECIAL: Masimo präsentiert überarbeitete HEOS-App für Denon- und Marantz-Devices

Masimo präsentiert ein umfassendes visuelles sowie funktionelles Update der beliebten HEOS App - die Musik selbst, so das Unternehmen, soll noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Ab sofort ist es möglich, umgehend nach dem Öffnen der App auf nochmals komfortablere Weise auf die bevorzugten Songs, Radiosender und Podcasts zuzugreifen. Das Update basiert auf dem Feedback der Heos-Nutzer, so kann Masimo jetzt sichergehen, dass auch exakt die Punkte wirkungsvoll optimiert wurden, die dem Kunden wichtig sind.

Es gibt zahlreiche Devices mit HEOS-Modul

Hier das HEOS-Modul im Denon AVR-X2800H

Denon AVR-X4800H Neunkanal-AV-Verstärker mit HEOS-Modul

Denon Home 350 Premium Smart-Speaker

Schon seit geraumer Zeit gibt es die HEOS-Technologie. Verbaut ist sie beispielsweise in Smart/Standalone-Speakern, in Soundbars, in Stereo-Receivern/Verstärkern oder auch in Mehrkanal-Verstärkern-/Receivern. So kann man sich die HEOS Komponenten aussuchen, die am besten zum jeweiligen Einsatzzweck passen, vom ultrakompakten smarten Lautsprecher bis zum High Performance Mehrkanal-Verstärker.

Hier eine kleine Auswahl an AREADVD-Tests von HEOS-Komponenten:

Bei HEOS können bis zu 64 Geräte mit der App verbunden werden, das reicht auch für große Lokalitäten mit zahlreichen Räumen und Hörzonen.

Neue Gestaltung der Screens

Das App-Update besteht aus einer modernisierte Benutzeroberfläche, mit noch einfacher verständlicher Navigation. Insgesamt besteht das Update aus den im Folgenden aufgeführten Features:

Überarbeitete Benutzeroberfläche: Masimo hat der HEOS App ein neues Gesicht gegeben - das stärkt eine moderne optische Erscheinung und macht die Handhabung noch einfacher. Statt des bisherigen Startbildschirms steht dem HEOS-Anwender nun ein neues Merkmal zur Verfügung. Mit der Anzeige „Aktuelle Wiedergabe“ am unteren Bildschirmrand behält man zudem die derzeit abgespielte Musik überall in der App im Blick.

Optimierter Startbildschirm: Der überarbeitete Startbildschirm hat eine Funktion als persönlicher Musik-Hub: Er bietet direkten Zugriff auf die kürzlich angehörten Titel, auf die Lieblingsmusik sowie die bevorzugten Inhalte von Musikdiensten. Darüber hinaus ist es möglich, eigene HEOS Playlists mit den persönlichen Lieblingssongs zusammenzustellen und Inhalte von unterschiedlichen Streaming-Plattformen zu kombinieren.

Universelle Musiksuche: Die Suche nach Songs auf unterschiedlichen Plattformen war bisher enorm aufwändig. Mit der neuen, universellen Musiksuche findet man die gewünschten Songs äußerst zügig, denn sämtliche Streaming-Plattformen und persönliche Bibliotheken lassen sich nun gleichzeitig durchsuchen.

Insgesamt viele Verbesserungen in der neuen App-Version

Große Bandbreite an Verbesserungen: Neben einem neuen Look und neuen Features ziehen mit dem Update der HEOS App auch deutliche Funktionsverbesserungen in den Alltag des Nutzers ein. Die Entwickler bei Masimo haben daran gearbeitet, zahlreiche Aspekte innerhalb der täglichen Verwendung in der Praxis zu optimieren, darunter Eingabehilfen, solide Wireless-Surround-Technologie, erhöhte Anmeldesicherheit, unterbrechungsfreie Wiedergabe, verbesserte In-App-Steuerelemente, hervorragende Audiosynchronisation sowie nahtlose In-App-Nachrichten.

Auf Seite 2 folgen unsere eigenen Screenshots.

