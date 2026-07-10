Black Corner Cinema in Wien: Maßgeschneidertes Referenz-Heimkino auf höchstem Niveau

Das Black Corner Cinema zählt zu den aufwendigsten privaten Heimkino-Projekten Europas und kombiniert maßgeschneiderte Raumplanung, High-End-Technik und professionelle Kinoakustik auf Referenzniveau.

Den Traum vom eigenen Heimkino haben viele Filmliebhaber - und einige können ihn auch verwirklichen. Unser Beispiel hier soll zeigen, was maximal möglich ist, wenn man hervorragende Ressourcen zur Verfügung hat. Es handelt sich um das "Black Corner Cinema" in Wien, ein groß angelegter Kundenauftrag, den das renommierte Unternehmen Heimkinobau verwirklichen konnte.

Natürlich ist ein solches Großprojekt "Chefsache", daher nahm sich der geschäftsführende Gesellschafter von Heimkinobau, Holger Franz, dem Auftrag höchstpersönlich an. Ein sogar weltweit einzigartiges Heimkino ist also in einem Raum entstanden, der von vorneherein für diesen Verwendungszweck vorgesehen war.

Black Corner Cinema in Kürze

Maßgeschneidertes Referenz-Heimkino im Großraum Wien

Planung und Umsetzung durch Heimkinobau GmbH

Rund 480 Arbeitsstunden Bauzeit

4,40 Meter breite Display-Technologies-Leinwand

Barco Freya+ RGB-Laserprojektor mit 13.500 Lumen

Screenwall mit MAG Theatron Avalon

Trinnov Altitude32 inklusive Waveforming

Acht 21"-Subwoofer

Separater Technikraum

Vollständige Integration in Control4

Zur Historie der Heimkinobau GmbH

Direkt zur Heimkinobau GmbH

Die Heimkinobau GmbH baut seit 2020 (und zuvor mit der Einzelfirma von Holger Franz seit ca. 2015) quasi Monat für Monat ein neues Heimkino in Deutschland, Österreich und dem benachbarten EU-Ausland - in diesem Jahr im April sogar auf Mallorca. Somit kamen in den letzten Jahren rund 180 durch die eigenen Mitarbeiter gebauten dedizierten Heimkino-Projekte zusammen. Hinzu kommen die rund 40 - 50 Heimkinos pro Jahr, welche die Kunden von Heimkinobau in Eigenregie mit den von der Forma mit größer Sorgfalt angefertigten Plänen und mit der Unterstützung von Heimkinobau im DIY-Verfahren bauen. Bilanzierend lässt sich festhalten, dass Heimkinobau mit weit über 600 realisierten Heimkinos durchaus über einen immensen Wissensfundus auf dem Gebiet der dedizierten Heimkinos mitbringen.

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Wie kam es zum Großprojekt in Österreich?

Im Mai 2026 gab es dann eine besondere Herausforderung: Das "Black Corner Cinema" im Großraum Wien in Österreich. Wie kam es dazu? Im November 2025 rief ein Interessent aus Österreich, Großraum Wien, bei Heimkinobau an, um sich darüber zu informieren, ob es möglich wäre, dass die Heimkinobau GmbH sein neues Heimkino bauen könnte. Während des dann folgenden zweistündigen Gesprächs wurde schnell deutlich, dass der Interessent ganz klare Vorstellungen von der Realisierung in der Praxis hatte: So war schnell eine fundierte Basis für ein zukünftiges Projekt vorhanden.

Sorgfältige Planung

Vom Beispielbild des Kunden

über erste Sketchup-Konzepte

zur fertigen Planung

Hier sind bereits Bafflewall, Height-Lautsprecher, etc. präzisiert

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In den dann folgenden 3 Monaten wurde das Kino dann komplett durchgeplant, die optischen Wünsche des Kunden mit einem der Heimkinobau GmbH zugemailten Beispielbild in seinen Raum eingeplant und hinsichtlich einer möglichen Umsetzung geprüft. Es ging dann alles Schlag auf Schlag: Der Design-Wunsch des Kunden, die Renderings von Heimkinoraum aus Sketchup (ein 3D-Modellierungswerkzeug, mit dem Architekten, Ingenieure, Innenarchitekten und Bauleiter visualisieren, dokumentieren und koordinieren können) zeigten klar den möglichen Weg auf.

Technisch offen

Im technischen Bereich war der neue Besitzer komplett offen, sprich Projektor, Lautsprecher mitsamt Lautsprecher-Layout, Subwoofer-Konzept, Vor- und Endstufen sowie Leinwandhersteller und Videoprozessor konnten die Experten von Heimkinobau GmbH frei wählen, mit ihm besprechen und im Anschluss kalkulieren. Für das Projekt war eine Budgetobergrenze besprochen, die trotz einiger zusätzlicher späterer Anforderungen und Umplanungen komplett eingehalten wurde.

Reise nach Österreich

Am Anfang war der leere Raum

Teil des Raumes, bevor die Heimkinobau GmbH Hand anlegte

Ende letzten Jahres ist Holger Franz dann nach Österreich gereist, um sich vor Ort den Raum genau anzuschauen und gleich eine exakte Baugrundprüfung durchzuführen. Sämtliche Maße wurden mittels Laserscan erfasst und alle Details mit dem Kunden zu besprochen.

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Acht Jahre bis zum fertigen Kino

Heimkinobau GmbH griff genau dann ein, als das Projekt im Kopf des Kunden tatsächliche Gestalt annahm. Die Zeitspanne, die bis zum Entschluss, ein absolutes Heimkino der Superlative bauen zu lassen, verstrich, war allerdings deutlich länger. Zwischen der ersten Idee und der finalen Realisierung vergingen acht Jahre. In diesem Zeitraum musste der Besitzer ohne Projektor auskommen, die Bildwiedergabe lief über einen Fernseher.

Die Rahmenbedingungen

Die große Garage erwies sich bei der Geräte-Anlieferung als besonders praktisch

Üblicherweise befindet sich der Heimkinoraum meist im Keller des Hauses. In diesem Fall ist er allerdings in einem Zubau untergebracht, der nachträglich hinzukam. Außer dem dedizierten Kinoraum befinden sich darin eine große Garage sowie Werkstattflächen. Und exakt diese zusätzliche Fläche hat beim Bau enorm geholfen, weil bei einem Projekt dieser Größe nicht lediglich der fertige Raum zählt. Vielmehr ist es wichtig, auch Lagerfläche für Baumaterial, Audio- und Videoequipment, Sitze etc. zur Verfügung zu haben.

Die Bauzeit fürs Projekt

Podestaufbau, links oben im Bild die grünen Rohre dienen der Belüftung, im hinteren Bereich das Projektionsfenster

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Innenansicht des groß bemessenen Raumes

Die reine Bauzeit betrug 20 Tage, man war zu dritt vor Ort. Also grob überschlagen insgesamt 480 Mannstunden bei 8 Stunden Arbeit pro Tag. Es wurden 240 Balken in 6x6 KVH mit 6m Länge verbaut, dazu vier Platten in jeweils 6cm breite Streifen geschnitten für die Stoffrahmen.

Der Raum

Während des Baus

Die Lichtleisten sind bereits an der Balkenkonstruktion montiert

Auch die ersten Lautsprecher hängen bereits

Der Raum selbst wies im Rohzustand beeindruckende Maße auf. So standen anfangs etwa 7,50 Meter Länge, rund 5,50 Meter Breite und über 3,30 Meter Deckenhöhe zur Verfügung. Dazu kamen später noch der Estrich mit integrierter Fußbodenheizung, die abgehängte Decke sowie die komplette Innenkonstruktion. Eine elementar wichtige Entscheidung wurde schon beim Bau des Zubaus getroffen, denn der Kinoraum wurde bewusst tiefer ausgehoben. Statt ebenerdig auf ein Podest hinaufzugehen, betritt man den Raum auf dem Niveau des Erdgeschosses und geht dann über beleuchtete Stufen nach unten. Dadurch wird automatisch so etwas wie ein Tribüneneffekt" erzielt. Genau dieser Umstand ist dafür verantwortlich, dass sich der Raum beim Betreten sofort nach echtem Kino anfühlt.

Die Mission

Die Bafflewall im Aufbau

Die ersten Ansätze des Kinoraums werden erkennbar

Kino-Feeling. Sich schon ab der ersten Sekunde auf einen Film im perfekten Ambiente freuen. Das ist es, worauf es ankommt. Ein solches Projekt ist daher mehr als nur eine Ansammlung von Premium-Technik und extrem hochwertiger Raumausstattung. Es ist am Ende das Flair, die Atmosphäre, die sofort ansprechen soll. Mit Freunden, mit der Familie lange Filmnachmittage und Kinoabende verbringen, die Spiele der Camions League oder der Bundesliga verfolgen und sich dabei rundherum wohlfühlen: Das ist das Konzept, von dem dieses Projekt lebt: Den Alltag einige Stunden außen vor lassen und gemeinsam ereignisreiche Zeit verbringen.

Zum Namen: Warum Black Corner Cinema?

Ein nach dem ersten Lesen eher ungewöhnlicher Name, der seinen Ursprung darin hat, dass das Haus intern den Namen "Black Corner" trägt. Es handelt sich um ein Eckgrundstück, dunkle Farbgebung herrscht vor und sichert eine markante Außenwirkung. Daher wurde dieser Name als Bezeichnung fürs Heimkino der Extraklasse gewählt.

Die Details machen es aus

Nur einen Kinoraum zu bauen, ist nicht genug. Vielmehr schaffen erst die passenden Details die perfekte Atmosphäre. Die beste Technik hilft nicht, wenn trotzdem ein insgesamt eher nüchterner Gesamteindruck vorherrscht. Darum fällt der Blick gleich auf die Batman-Figur am Eingang, die perfekt zur dunklen Gesamtästhetik passt. Das Thema wirkt nicht unnatürlich und aufgesetzt, sondern fügt sich ganz natürlich in das Haus und den Raum ein.

Grundsätzliche Anforderungen

Füße hoch und dabei bestes Bild und besten Ton genießen - für Filme, Serien und den gelegentlichen Zock-Abend

Natürlich sollte das Bild so groß wie möglich ausfallen - das allein ist nichts Besonderes, das wünscht sich jeder Heimkino-Enthusiast. Weiterhin wurde es als elementar wichtig erachtet, dass die Zuschauer in der zweiten Sitzreihe unbedingt über die Köpfe der Zuschauer der ersten Reihe hinweg schauen können. Zudem sollten die Füße bei ausgestreckter Sitzposition nicht im Bild stören. Sehr wichtig: Die Nutzung des Kinos. Der Kunde gab folgende Schwerpunkte an 50% Serien, 50% Filme - dazu selten mal mittels PS5 Pro mit Riesenbild zocken.

Echtes Kino - kein TV-Zimmer

Das Black Corner Cinema in Wien

Die Farben sind selbstverständlich anpassbar

Blick auf die Eingangstür

Hier eher in dezenten Farben

Auf den ersten Blick soll klar werden: Das ist ein Kino und kein aufgebohrter TV-Raum. Der Besitzer des Black Corner Kinos hatte nämlich schon entsprechende Heimkino-Erfahrungen, und das immer in Wohnzimmer-Szenarien. Projektoren waren daher nichts Neues. Sogar in einer früheren Dachterrassenwohnung mit viel Glas wurde täglich über Projektion geschaut. Das mag aufs erste Hinhören ungewöhnlich klingen, beweist aber vor allem eine Tatsache: Wer sich einmal an ein großes Bild gewöhnt hat, vermisst es und möchte diese unnachahmliche Erfahrung zurückhaben.

Projektor anstatt LED-Wall

Blick von der Leinwand aus zum Projektor

Aus den zuvor aufgeführten Gründen fiel auch die Entscheidung gegen eine LED Wall. Selbstverständlich kann auch diese Lösung technisch faszinierend sein. Aber im Black Corner Cinema ging es schon von Beginn an darum, echtes Kinofeeling zu erzeugen - und dazu gehören nun einmal ein Projektor und eine sichtbare Leinwand.

Erinnerungen werden geweckt

Viele von uns erinnern sich vermutlich noch gut an den ersten Kinobesuch, dieses Gefühl, wenn das Licht erst gedimmt und dann gänzlich ausgeschaltet wird, wenn die ersten Sequenzen über die riesige Leinwand wiedergegeben werden. Man ist komplett mitten im Geschehen und der Alltag ist gefühlt meilenweit entfernt. Genau dieses Gefühl soll im Black Corner Cinema vermittelt werden - und das ohne die oftmals lästige Anfahrt, die anschließende Parkplatzsuche und den überfüllten, stickigen Kinosaal. Große Momente in intimer Atmosphäre mit den Menschen genießen, die einem wichtig sind - das ist hier das Ziel.

Design & Materialien

Für einen Rundum-Wohlfühl-Faktor ist es unerlässlich, bei Design und Materialien voll ins Schwarze zu treffen. Man sollte hier nichts dem Zufall überlassen, sondern alles von Beginn an konsequent durchplanen. Schon früh gab es Entwürfe, später eine präzise Ausarbeitung mit dem Architekten. Die Mission war genau definiert: Das Kino sollte markant aussehen, aber nicht wie ein überladenes Showroom-Projekt. Es sollte atmosphärisch, dunkel und eigenständig wirken, dabei aber auch so zurückhaltend sein, dass man sich immer wohlfühlt, wenn man sich in diesem Raum aufhält.

Spezielle Wand- und Deckenelemente

Vergleicht man die Sketchup-Konzeptbilder mit dem Ergebnis bleibt nur zu sagen: Volltreffer!

Sofort ins Auge stechen die schrägen Wand- und Deckenelemente, die keinesfalls willkürlich festgelegt wurden. Die schrägen Elemente wurden mit durchgehenden 12 Grad Neigung umgesetzt. Teilweise nach vorne, teilweise nach hinten orientiert, aber immer mit identischer Grundlogik. Dadurch entsteht trotz der optisch ungewöhnlichen Gestaltung eine in sich schlüssige innere Ordnung im Raum. Das Ergebnis erinnert an eine Art moderne Batman-Höhle, an eine Batcave, ohne ins überzogen Kitschige abzudriften. Der Raum wirkt optisch länger, als er tatsächlich ist, und bekommt eine ganz eigene Tiefe.

Stoffe, Teppich und Oberflächen

Auch bei den Materialien gab man sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden, sondern traf eine sorgfältige Auswahl. So wurde der Teppich aus mehreren Mustern ausgewählt. Dasselbe galt für die Stoffbespannung der Wände sowie der Decke. Verwendet wurde ein Stoff mit drei Metern Rollenbreite und besonderer Struktur. Er ist akustisch durchlässiger als Standardstoffe, die sonst oft zum Einsatz kommen. Darüber hinaus konnte er mit nahezu perfektem Sitz verarbeitet werden. Das war immens wichtig, weil an Decke und Wänden alles straff aussehen sollte.

Wellige Optik und/oder durchhängender Stoff - das sollte komplett vermieden werden. Gleichzeitig musste die Unterkonstruktion so ausgeführt werden, dass keine unerwünschten Durchzeichnungen sichtbar werden. Final ist festzuhalten, dass gerade solche Oberflächen wesentlich mit darüber entscheiden, ob ein Raum am Ende professionell wirkt oder eben nicht. Nur dann, wenn Stoffe sauber gespannt sind, Übergänge stimmen und Licht nicht versehentlich durchscheint, entsteht diese ruhige, hochwertige, bis ins Detail schlüssige Gesamtwirkung.

Der Kunde konnte entscheiden

Dem Kunden wurden vorab einige Teppichmuster sowie Stoffmuster zugeschickt. Der Hersteller der Sitzmöbel, die Firma Cineak aus Belgien, hat ebenfalls zahlreiche Stoffmuster zur Verfügung gestellt, die die Heimkinobau GmbH dem Kunden selbstverständlich ebenfalls zukommen lassen hat.

Klares Mitspracherecht: Der Kunde entscheidet über die verwendeten Materialien und Komponenten

Beim Lieferanten für den Teppich griff man auf die Teppichscheune zurück - einem großen Online-Händler aus der Nähe von Hannover. Zum einen ist der Händler sehr gut sortiert, auch im hochwertigen Bereich. Zum anderen liefert der Händler nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch nach Österreich, was hier von elementarer Wichtigkeit war: Das Teppichmaterial sollte nämlich direkt beim Kunden ankommen. Fehlt noch der Bodenbelag, hier hat sich der Kunde letztendlich für den Legend Teppichboden von JAB Anstoetz entschieden.

Bis in die letzte Einzelheit mit Sorgfalt und Umsicht geplant

Als Stoff für die Bespannungen der Decke und der Seitenwände verwendeten die Heimkinobauer einen 3m breiten Stoff eines belgischen Herstellers, der zum einen noch einmal ein klein wenig akustisch transparenter als der sonst bei der Heimkinobau GmbH genutzte Standard-Akustikstoff ist, zum anderen weist er eine matte Oberfläche mit einer leichten Struktur auf. Darüber hinaus ist er in 3 Meter Rollenbreite erhältlich. Das war für die Realisierung sehr wichtig, da einige Stoffrahmen größer als 135cm in der Breite sind.

Nach der baulichen Umsetzung rückte die Lichtgestaltung in den Mittelpunkt des Projekts.

Die Lichttechnik

Philips Hue Flux Lichtsystem - hier noch bei der Montage

Zum extrem hochwertigen, zugleich individuellen Gesamteindruck des Black Corner Cinema passen die verbauten Lichtelemente. Auch hier setzte man nicht auf einfache Philips Hue Standardlösungen, sondern um das deutlich leistungsstärkere Philips Hue Flux Lichtsystem mit drei oder fünf Metern Länge und rund 2700 Lumen Helligkeit. Diese Lösung bietet einen enormen Vorteil: Seiten und Decke konnten in ganzen Abschnitten realisiert werden, ohne mit vielen kleinen Stücken arbeiten zu müssen. Ergänzt wird dies durch verschiedene Farbverläufe und Effekte, die an adressierbare LED-Lösungen erinnern, aber in dieser Form äußerst elegant im Raum integriert wurden. Gerade im dunklen Heimkino steht Licht nicht nur für die Orientierung im Raum, sondern sorgt auch beziehungsweise untermauert auch die richtige Stimmung. Die beleuchteten Stufen, indirekten Linien und Farbverläufe geben dem Raum bereits dann eine charaktervolle Präsenz, wenn noch gar kein Film auf der riesigen Leinwand läuft.

Neben Bild und Ton spielte auch der Komfort eine zentrale Rolle bei der Planung.

Sitzkomfort auf höchstem Niveau

Oft muss man neue Wege gehen, um am Ende das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, Im Fall des Black Corner Cinema hieß dies, hinsichtlich der Bestuhlung nicht auf sonst gängige Anbieter zurückzugreifen. Die Wahl fiel auf Modelle des belgischen Herstellers Cineak. Die Modelle standen bereits zu einem frühen Zeitpunkt fest, entschieden werden mussten am Ende vor allem Stoff und Farbgebung. Bewusst wurde nicht komplett auf Schwarz gesetzt. Die dunkle Raumgestaltung sollte durch Sitze mit gezielt eingesetztem Kontrast aufgelockert werden. Auch die Akzente an den Lendenkissen wurden aus gutem Grund ausgesucht.

Daybeds in der ersten Reihe

In der ersten Reihe stehen zusätzlich Daybeds. Das hatte einen einfachen Hintergrund, denn trotz echtem Kinoraum und Kinofeeling sollte auch ein Hauch Wohnzimmergefühl erhalten bleiben. Wer jahrelang entspannt auf dem Sofa Filme mit Projektor geschaut hat, möchte dieses entspannte Element nicht komplett missen. Dazu kommt der ganz praktische Aspekt, dass auch die Hunde des Besitzers künftig wohl mit ins Kino dürfen und sich auf einer solchen Lösung naturgemäß wohler fühlen.

Vom Technikprojekt zum Lebensraum

Kino-Beleuchtung und bequeme Sitzmöglichkeiten

Genau Details wie die eben aufgeführten machen aus einem Technikprojekt einen Lebensraum. Nicht ausschließlich eine perfekte Bild- und Tonqualität, sondern auch das Leben bereichernde Faktoren wie Gemütlichkeit, Entspannung und gemeinsame Zeit spiele eine elementare Rolle Gerade ein Heimkino wie das hier vorgestellte wird daher oft zum Mittelpunkt vieler schöner Abende. Gemeinsam lachen, mitfiebern, staunen oder bei einem Konzertfilm die Lieblingsmusik intensiv erleben – solche Momente bleiben viel länger in Erinnerung als technische Datenblätter.

Vielfach verstellbare Sitze fürs perfekte Kinoerlebnis

Hightech pur: Die eigentlichen Kinosessel sind dreimotorig verstellbar. Kopfteil, Beinauflage und Sitzposition lassen sich individuell anpassen. Besonders gelungen ist die niedrige Kopfstütze, denn dadurch bleiben die Ohren frei, was der authentischen Wahrnehmung des Surroundfelds hörbar zugutekommt. Gerade bei immersiven Tonformaten mit Soundfeld in der Überkopf-Ebene ist das ein echter Pluspunkt.

Integration in die Haussteuerung

Ein interessantes Detail dieses Projekts steckt in der Steuerung der Sitze, denn die Modelle verfügen über eine serielle Schnittstelle. Damit war es vom Prinzip her klar, dass man die Sitze in die Haussteuerung integrieren kann. Die Herausforderung war aber der Weg dorthin. Die Lösung kam über passende WLAN-Adapter und einen mittels KI entwickelten Workaround. Auf diese Weise wurde es möglich, alle Sitze über Control4 so anzusteuern, dass sie auf Knopfdruck unabhängig von ihrer aktuellen Position gleichzeitig wieder in die Ausgangsstellung fahren - ein kleines Meisterwerk.

Unglaublich solide Grundkonstruktion

Massive Holzbalkenkonstruktion

Betrachet man nur das fertige Kino, hat man kaum eine Vorstellung davon, was an Material darunter steckt. Im Fall des Black Corner Heimkinos war die Holzkonstruktion ein echtes Schwergewicht. Bereits am ersten Tag erfolgte die Anlieferung von rund 220 Balken mit sechs Metern Länge, und später musste sogar noch einmal nachbestellt werden. Die Deckenkonstruktion erweist sich als so stabil, dass man daran ohne Weiteres Klimmzüge machen könnte, wenn man wollte. Und genau das wurde auch demonstriert. Derartige Einzelheiten sind nicht nur lustig anmutende Anekdoten, sondern beweisen vielmehr, warum der Raum auch bei hohen Pegeln mechanisch ruhig bleibt.

Be- und Entlüftung: Der unsichtbare Teil, ohne den es nicht geht

Ein Punkt, der bei Heimkino-Projekten oft unterschätzt wird, ist die Luftführung. Gerade in einem geschlossenen Raum mit leistungsstarker Technik, mehreren Personen und langer Nutzungsdauer ist ein durchdachtes Konzept notwendig. Im Falle des Black Corner Kinos wurde eine eigene Be- und Entlüftung ausschließlich für das Kino umgesetzt. Die entsprechenden Kanäle und Leitungen waren schon in den Bauphasenbildern schon berücksichtigt und führen bis aufs Dach. Im Technikraum herrscht dadurch eine angenehm kühle Umgebung, was gerade für den Barco-Projektor (den wir später genauer vorstellen werden) und die Verstärker enorm wichtig ist, damit sie im idealen Temperaturumfeld ihrer Arbeit nachgehen können.

Die Be- und Entlüftung im Detail

Die "Lochplatten" an den Seitenwänden sowie an der Decke sind Kühlelemente, die sich der Kunde sich anstatt einer normalen Klimaanlage in den Raum einbauen ließ. Die Positionen wurden vorab mit Heimkinobau GmbH besprochen, damit die Experten von der Konstruktion und Akustik her hier keine störenden Flächen im Raum hatten. Zusätzlich wurde eine Fußbodenheizung nachträglich verbaut, die dem Raum noch einmal etwas Höhe nahm. Spezielle Schläuche sind für die Be- und Entlüftung des Raumes zuständig. Oberhalb der Leinwand wird mittels vier Lüftungsgittern die Zuluft zugeführt, hinter den Sitzen der zweiten Reihe im Podest wird die Luft wieder abgesaugt.

Wenden wir uns nun der verbauten Audio-/Videotechnik zu

Hier beschreiben wir alle Komponenten, die in diesem Ausnahme-Heimkino zum Einsatz kommen.

Die Leinwand als beherrschendes Element

Wie sehen die Rahmenbedingungen bei unterschiedlichen Leinwandformaten aus?

Als Bildfläche kommt eine 4,40 Meter breite akustisch transparente Leinwand von Display Technologies zum Einsatz, die optimal auf die Anforderungen des Heimkinos abgestimmt wurde.

Wir haben schon viel über das Feeling geschrieben, das eine große Leinwand mit einem entsprechend großen Bild erzeugt. Wie ist denn nun eben diese große Leinwand im Black Corner Cinema beschaffen? Verbaut wurde eine Leinwand des englischen Herstellers Display Technologies mit einer sichtbaren Bildbreite von enormen 4,40 Metern. Das Format liegt bei 2,2:1 und damit zwischen den klassischen Formaten: Es ist etwas schmaler als CinemaScope, aber merklich breiter als 16:9 oder IMAX-nahe Formate.

Vierfach variable Maskierung

Warum hat man sich für genau diese Lösung entschieden? Der große Vorteil liegt hier in der vierfach variablen Maskierung. Die Leinwand ist in der Lage, links, rechts, oben und unten zu maskieren. Dadurch ist es möglich, für jedes Bildformat automatisch die größtmögliche sinnvolle Bildfläche einzusetzen.

Die Steuerung der Leinwand-Funktionen

Gesteuert wird die Technik mittels Netzwerk in Verbindung mit einem madVR Envy Extreme Videoprozessor. Letzterer erkennt das anliegende Bildformat, im Anschluss passt die Leinwand ihre Maskierung automatisch an. Daher kann man ohne jeden manuellen Eingriff pures Heimkino genießen - die Technik verkompliziert nicht, sondern vereinfacht, was zum rundum begeisternden Erlebnis einen gehörigen Teil beiträgt.

Akustische Performance der Superlative

Bafflewall, bestückt mit MAG Audio-Komponenten

Das Audiosystem basiert auf Lautsprechern der MAG Theatron Avalon-Serie, die für hohe Dynamik, Präzision und Kinotauglichkeit entwickelt wurden.

Die Front im Black Corner Cinema besteht nicht nur aus Bild, sondern aus echter Screenwall-Technik. Da der Kunde keine speziellen Präferenzen bezüglich eines speziellen Herstellers hatte und schlichtweg einfach nur "sehr guten Kinosound mit tollem Bass" realisiert haben wollte, haben sich die Spezialisten von Heimkinobau GmbH für die MAG Theatron Avalon Screenwall entschieden: Dahinter verbergen sich aktive Drei-Wege-Lautsprecher mit Air-Motion-Transformer Hochtönern, die von einer speziell von MAG Audio entwickelten Endstufe angetrieben werden.

21 Zoll-Subwoofer

Im Tieftonbereich sorgen acht 21-Zoll-Subwoofer in Verbindung mit Trinnov Waveforming für eine außergewöhnlich gleichmäßige und kontrollierte Basswiedergabe im gesamten Hörraum.

Die vier exakt dazu passenden, gigantischen 21" Subwoofer wurden dabei auseinandergestellt, um fürs zum Einsatz kommende Trinnov Waveforming an den richtigen Positionen platziert zu werden. Die identischen 21" Subwoofer bracht man somit auch in der Rückwand unter, damit das Waveforming optimal arbeiten kann. Als Surround und Surround Backs kommen die neuen und weltweit erstmals verbauten Mag Theatron Avalon Surround Lautsprecher zum Einsatz, ebenfalls mit AMT-Hochtöner. An der Decke spielen 6 Stück CS66, die großen Brüder der normalerweise verbauten CS44. Insgesamt bietet diese Bestückung nahezu unerschöpfliche Reserven, was maximal mögliche Pegel angeht, und stets wird ein vollumfänglich kontrollierter, souveräner Klang offeriert.

Trinnov Waveforming

Bei der Einrichtung und Messung

Diese spezielle Anordnung stellt die Grundlage für Trinnov Waveforming dar. Ziel dabei ist nicht einfach nur maximale Bassgewalt, sondern ein Tieftonbereich, der gleichzeitig tief, druckvoll, kurz und präzise wirkt. Nur so kann ein ganzheitlich überzeugendes Ergebnis erzielt werden. Bei der ersten Hörprobe war die Bassabstimmung noch etwas zu zurückhaltend. Das ist bei Waveforming-Setups nicht ungewöhnlich, weil die Einmessung oft eher kontrolliert und dezent ausfällt, und Präzision vor schiere Wucht geht. Daher wurde gemeinsam nachjustiert. Und genau bei solchen Prozessen sieht man, warum ist nicht möglich ist, ein solches Setup rein aus der Ferne final abzustimmen.

Trinnov - aus dem Kino der Superlative nicht wegzudenken

Kein Highend ohne Trinnov, und so kommt auch in Österreich hier eine Trinnov Altitude32 sowie eine Amplitude16 Endstufe für die Surrounds und Deckenkanäle zum Einsatz. Die vollständige Einmessung mit den 10 Waveforming-Messpositionen, der Vorabentzerrung der Lautsprecher und Subwoofer in den Endstufen (Screenwall und Subs) sowie das Probehören mitsamt der Feinabstimmung durch ausführliche Tests zusammen mit dem Kunden haben rund 10 Stunden an Zeit beansprucht. Wie häufig schon festgestellt, war der Bassbereich zu Beginn etwas zurückhaltend, was auch dem Kunden auffiel. Mit den passenden WF-Einstellungen und einer ca. +4dB Targetcurve im Bassbereich wurde dieses Problem aber schnell aus der Welt geschafft.

Perfekte Bildjustage

Persönliche Abstimmung spielt beim Heimkino eine fundamentale Rolle

Ein Kino wird nicht nur gemessen, sondern auch gehört - damit der akustische Eindruck später exakt so ausfällt, wie ihn die Besitzer haben möchten. Daher arbeitet man mit verschiedenen Filmszenen, Musikstücken und bekannten Referenzen, bis das klangliche Resultat absolut stimmig ist. Wenn Explosionen das richtige Maß an Wucht erzeugen, Stimmen charismatisch und allzeit verständlich erklungen und auch ein Metallica-Konzert die richtige Live-Atmosphäre erzeugt, hat man es so gut wie geschafft.

Messung versus persönlicher Höreindruck

Ein modernes Messsystem ist überaus leistungsfähig und erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben, die notwendig sind auf dem Weg zum erstklassigen Klang. Es kann Frequenzgänge glätten, Laufzeiten korrigieren und störende Raummoden in den Griff bekommen. Trotzdem fehlt auch nach der besten Messung noch die persönliche Note, die akustische Ausrichtung, die dem Besitzer am Herzen liegt. Darum ist es so wichtig, selbst ausgiebig zu hören, zu testen und auszuprobieren. "Hören" ist nämlich auch durchaus subjektiv: Der eine möchte Schüsse etwas trockener, der andere mag mehr Druck im Oberbass, wieder jemand anders legt besonders viel Wert auf eine authentische Konzertatmosphäre. Deshalb wurde hier nicht einfach nur eingemessen und wieder abgereist. Vielmehr gab es ausgiebige gemeinsame Hörsessions, während denen verglichen, angepasst und noch einmal nachgelegt wurde. Exakt dieser Schritt macht am Ende den Unterschied zwischen einem technisch guten Raum und einem Kino, das emotional wirklich überzeugt.

Der Projektor: Enorm lichtstark

Sicher verpackt: Der Barco Projektor

Ein echtes Schwergewicht in jeder Hinsicht

Endlich von der Verpackung befreit: Barco Freya+

Für die Bildwiedergabe setzt das Black Corner Cinema auf einen Barco Freya+ RGB-Laserprojektor mit 13.500 Lumen Lichtleistung.

Im separaten Technikraum steht ein echtes Schwergewicht: der Barco Freya+. Aufgrund der enormen Bildbreite war es zwingend notwendig, einen entsprechend lichtstarken Projektor zu verwenden. Der RGB-Laserbeamer bietet satte 13.500 Lumen. Er bringt präzise kalibriert 230 Nits auf die 440cm breite Leinwand und realisiert somit ein wirklich grandioses Bild.

Barco Freya+ - perfekt fürs anspruchsvolle Kino

Frontansicht des Freya+

Unten steht er, nach oben muss er

Mit dem entsprechenden Werkzeug funktioniert das auch

Und hier ist der Projektor-Bolide in Aktion

Auch beim Freya+ müssen wir wieder auf den Moment zurückkommen, als sich der bildstarke Beamer erstmals seiner späteren Bestimmung nähert: Allein schon die Verpackung lässt erahnen, dass hier kein gewöhnlicher Projektor angeliefert wurde. Spätestens mit dem montierten Objektiv wird klar, wie üppig dimensioniert diese Maschine tatsächlich ist. Ein Gerät dieser Klasse ist fürs klassische Wohnzimmer nicht geeignet, denn es ist laut, braucht Platz und eine geeignete Umgebung, um die visuellen Qualitäten ausspielen zu können. Exakt aus diesen Gründen ist ein separater Technikraum beim Black Corner Cinema definitiv notwendig. Der Projektor kann dadurch, dass er vom Kinoraum getrennt logiert, unter optimalen Bedingungen arbeiten, ohne im Kinoraum akustisch oder optisch stört - wie man es auch von großen Kinosälen her kennt.

Ein Blick ins Serverrack

Die exklusive Technik findet in einem Server-Rack Platz

Die gesamte Elektronik wurde in einem separaten Technikraum untergebracht, wodurch das Heimkino selbst frei von störenden Betriebsgeräuschen bleibt und Wartungsarbeiten erleichtert werden.

Im Serverrack steckt die gesamte Steuer- und Signaltechnik des Kinos. Dazu gehören unter anderem der Revolution Player für die Wiedergabe von NAS oder Festplatte, der Control4 Core 3 Controller zur Systemsteuerung und der madVR Envy Extreme MK3 Videoprozessor. Weiter hinzu kommen die bereits erwähnte Trinnov Altitude 32 Vorstufe, der ebenfalls schon angesprochene Endverstärker Trinnov Amplitude 16 für Surround- und Deckenlautsprecher, zudem drei Endstufen für die aktiven Frontlautsprecher der Screenwall und mehrere leistungsstarke Endstufen mit je 2 kW für die acht Subwoofer. Nicht zu vergessen wäre die Netzwerktechnik für die Einbindung ins Hausnetz. Was schon in der Theorie und auf dem Papier nach jeder Menge Technik klingt, erweist sich in der praktischen Umsetzung als ein ganzer Schrank voll mit Komponenten. Bis alles verkabelt, integriert und sauber programmiert war, verging reichlich Zeit.

Das Fazit

Einzigartig: Das Black Corner Cinema

Zweifelsfrei ist das Black Corner Cinema ein Projekt, das sich mit kaum etwas anderem vergleichen lässt. Klar - es gibt viele schöne Heimkinos, und es gibt große Heimkinos. Und es gibt natürlich auch technisch extrem aufwendige Heimkinos. Das Projekt in Östereich ragt jedoch hervor, weil hier alles zusammenkommt:

Ein Raum, der von Anfang an als Kino geplant war

Eine ungewöhnliche Architektur mit echter Raumwirkung

Eine große, automatisch maskierbare Leinwand

Screenwall mit Trinnov Waveforming

Weltweit erstmals eingesetzte Avalon Surround-Lautsprecher

Maßgeschneiderte Licht- und Materialauswahl

Integrierte Steuerung bis hin zu den Sitzpositionen

Separater Technikraum mit High-End-Projektion

Vor allem aber steht eines fest: Dieses Kino ist kein Showroom, sondern ein "Lebens"-Raum. Er steht für gemeinsame Filmabende mit der Familie und mit Freunden. Für spannende Sportereignisse, die man gemeinsam erlebt. Er ist für fesselnde Gaming-Sessions bis tief in die Nacht gedacht oder für beeindruckende Konzertmitschnitte, bei denen man das Gefühl hat, mitten in der ersten Reihe zu sitzen. Genau dafür werden Heimkinos gebaut. Nicht für Datenblätter oder theoretische Rekorde, sondern für tatsächliche Erlebnisse, die Menschen zusammenbringen. Genau das wurde beim Black Corner Cinema erreicht. Und deshalb passt ein Satz am besten, mit dem man dieses Projekt beschreiben kann: Eins wie keins.

VIDEO von Holger auf dem YouTube-Kanal von GROBI.TV

Holger Franz von Heimkinobau GmbH hat das Ganze auch mit einem sehr interessanten Video begleitet:

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Heimkinobau GmbH; Aufmacher- und Beitragsbild mit KI generiert

Datum: 10.07.2026