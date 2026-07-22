Gespräch mit Audio-Reference-CEO Mansour Mamaghani über die HIGH END, neue Luxus-Komponenten, die Marktsituation und Velodyne Acoustics

Bei unserem letzten Besuch bei Audio Reference in Hamburg hatten wir erneut die Gelegenheit, mit CEO Mansour Mamaghani ausführlich über verschiedene Themenkomplexe zu sprechen, zudem haben wir auch noch zwei besondere Produkte vor Ort entdeckt.

Hier geht es direkt zu Audio Reference

Das Gespräch und unser Besuch in Kurzform:

Gespräch über die High End:

Sehr erfolgreich für Audio Reference

Referenz-Vorführungen in drei unterschiedlichen Räumlichkeiten, zudem vier Wohnzimmer-Ambientes in unterschiedlicher Größe

Aiufwändigster Kino-Aufbau aller Zeiten mit Komponenten von PERLISTEN AUDIO, dCS und Trinnov Audio

Positives Feedback von Fachbesuchern und dem Publikum

Ticket-System mit vorgebuchten Tickets für die Vorführungen hat sich bewährt

Audio Reference ist 2027 wieder mit dabei

Neue Produkte im Rahmen der HIGH END

Wilson Audio Autobiography wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 spiel- und vorführbereit sein

Neue Dan D'Agostino-Modelle Momentum Z und Progression Serie bereichern den Markt

Marktaussichten & Fachhandel

Gesamtwirtschaftliche Lage aktuell schwierig

Mansour Mamaghani hofft in den nächsten 6 Monaten auf Besserung

Hervorragende Zusammenarbeit mit dem Fachhandel auch in diesen Zeiten

Produkte vor Ort

Meridian DSP9 in neuer Farbgebubg

PERLISTEN AUDIO S7t Limited Edition

Velodyne Acoustics

1824 ab Oktober/November vorführbereit, nur 50 Exemplare weltweit, teilweise bereits vorverkauft

2026727 kommen die Neuauflagen von mindestens 2 Velodyne Acoutics Subwoofer-Linien

Einstiegsserien von Velodyne Acoustics sind bei Gamern sehr beliebt

Verschiedene Subwoofer.Modelle, die auch in Weiß angeboten werden, stoßen auf breite Akzeptanz im Markt

Hier geht es direkt zu Velodyne Acoustics

Das Gespräch im Detail, Teil 1: HIGH END 2026

Mansour Mamaghani nahm sich viel Zeit fürs Gespräch

Wir beginnen unser Gespräch mit der HIGH END in Wien, die Anfang Juni im Austria Center Vienna stattfand.

Anzeige



Die HIGH END war sehr erfolgreich für Audio Reference

Schon mehr als 25 Jahre feiert Audio Reference große Erfolge im Segment Premium-/Luxus-Audio

Mansour Mamaghani erklärt: „Die Messe war insgesamt sehr sehr gut.“ Natürlich, so führt er weiter aus, gebe es noch die eine oder andere Kleinigkeit, die man noch optimieren könnte. Aber dafür, dass es die erste Veranstaltung am Standort Wien war, empfand der Chef von Audio Reference, der auf mehr als ein Vierteljahrhundert erfolgreicher Unternehmensgeschichte zurückblicken kann, die HIGH END 2026 als äußerst gelungen.

Samstag kamen viele Besucher

Wir möchten aber natürlich noch mehr wissen. Und da wir uns nur an den beiden Fachbesuchertagen in Wien vor Ort waren, interessiert uns, wie Mansour Mamaghani die zwei Besuchertage wahrgenommen hat: Wie kam die HIGH END 2026 beim Publikum, bei den Fans hochwertiger Audiotechnik, an? Besonders der Samstag, so führt der Audio Reference-CEO aus, war extrem gut besucht: „Samstag war richtig viel los, Sonntag war es etwas verhaltener.“

Das Ticket-System von Audio Reference hat sich bewährt

Der große Saal bei Audio Reference auf der HIGH END

Er geht auf das spezielle Ticket-System für die unterschiedlichen Audio Reference-Vorführungen ein, das für die Messe in Wien genutzt wurde: „Unser großer Vorführsaal und der kleine Vorführraum sowie das Kino waren sehr beliebt, enorm viele Tickets wurden zuvor schon geordert.“ Passt das Feedback, das bei Herrn Mamaghani und seiner fleißigen Crew angekommen ist, gerade in Bezug auf die maximal aufwändige Kino-Vorführung, unter anderem mit dCS-, Perlisten-und Trinnov-Komponenten? Gab es Rückmeldungen zum großen „Orchestersaal“ mit einer weiteren gigantischen Vorführung, unter anderem mit Dan D’Agostino, Wilson Audio, dCS und SME?

Hier geht es direkt bei Audio Reference zu PERLISTEN AUDIO, hier zu dCS, hier zu Dan D'Agostino, hier zu Wilson Audio und hier zu SME

Anzeige

Aufwändigste Kino-Installation bislang

Die hochklassige Kino-Vorführung war ein großer Erfolg, was auch am brandneuen dCS 16-Kanal-DAC MCD 16 lag

Mansour Mamaghani erzählt uns, dass die Präsentation auf der HIGH END 2026 die aufwändigste Kino-Vorführung war, die man jemals vorbereitet und durchgeführt hat. Mittels einer Kette aus hochwertigsten Geräten war es möglich, neue Maßstäbe zu setzen. Darum gab es auch durch die Bank äußerst positives Feedback nicht nur von den „normalen“ Besuchern, sondern auch von den Fachbesuchern. Aber auch der große "Konzertsaal" mit seinem sorgfältig komponierten Design und den perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten fand einhellige Zustimmung.

Hier geht es zum 16-Kanal-DAC MCD 16 direkt bei dCS

Wilson Audio Autobiography

Jetzt wechseln wir das Thema. Auf der HIGH END 2026 war die Wilson Audio Autobiography als absolutes Highlight im Foyer ausgestellt - in Betrieb konnte man das neue Flaggschiff der ultimativ luxuriösen und performanten Marke aus den USA aber noch nicht erleben. Daher interessiert uns brennend, ab wann circa man diesen Ausnahmelautsprecher bei Audio Reference in Hamburg akustisch erleben kann. Mansour Mamaghani erläutert: „Wir haben auf der HIGH END in Wien absichtlich nicht mit der Autobiography gespielt, da es das erste Mal war, dass der Lautsprecher weltweit präsentiert wurde und wir seine klangliche Signatur nicht kannten und daher auch nicht wussten, wie der Autobiography in dem Raum in Wien spielt.“

Hier geht es zur Autobiography direkt bei Wilson Audio/USA

Zu hören im dritten Quartal 2026?

Er gibt bereits einen Ausblick auf die Zukunft: „Wir hoffen, dass in Richtung des dritten Quartals 2026 eine Veranstaltung in Deutschland stattfinden wird, dass wir den Autobiography Lautsprecher fürs Publikum und natürlich auch für die Fachpresse im Betrieb vorführen können.“

Anzeige



Dan D'Agostino mit zwei exklusiven Neuheiten

Dan D'Agostino Momentum Z

Dan D'Agostino Pregression Neo

Dan D’Agostino ist auch ein extrem wichtiger und enger Partner für Audio Reference. Hier gab es auch exklusive Neuheiten des Jahres 2026, die auf der HIGH END vor Ort waren. Mansour Mamaghani führt aus: „Zunächst war der Momentum Z, im Februar erstmals vorgestellt, in Wien. Die Mono-Endstufe im legendären Dan D'Agostino-Design beeindruckt mit 500W an 8 Ohm, 1.000W an 4 Ohm und 2.000W an 2 Ohm. Die allerneuste Kreation, die Progression Neo-Serie, wurde auf der HIGH END 2026 das erste Mal dem Publikum präsentiert. Die einzelnen Komponenten der Serie bestehen aus dem Progression Neo Preamplifier, dem Progression Neo Stereo Amplifier und dem Progression Neo Mono Amplifier. Im kleinen Vorführsaal wurden die neuen Komponenten zusammen mit der Wilson Audio Alexia V, dCS-Elektronik und Nordost-Kabeln eingesetzt.

Hier geht es zum Dan D'Agostino Momentum Z bei Audio Reference

Vier verschiedene Wohnzimmer-Szenarien auf der HIGH END

Auf der High End gab es zudem noch vier verschiedene Wohnzimmer-Szenarien mit unterschiedlichen Produkten und in unterschiedlichen Größen. Hauptsächlich verwendet haben die Experten von Audio Reference Dan D’Agostino- und VTL-Elektronik sowie Wilson Audio-Lautsprecher. Aber auch die Perlisten S7t in der Limited Edition wurde verwendet.

Anzeige



Auch 2027 ist Audio Reference wieder mit dabei

„Audio Reference ist sehr zufrieden mit dem Verlauf der HIGH END 2026 und wird 2027 auch wieder dabei sein“, zieht Herr Mamaghani eine erfreuliche Bilanz.

Teil 2: Die aktuelle Marktsituation

Nachdem wir das Thema HIGH END nochmals ausführlich angesprochen haben, wechseln wir jetzt zum nächsten Themenkomplex.

Gesamtwirtschaftliche Lage ist schwierig

Und der betrifft die aktuelle Marktsituation. Aktuell beurteilen viele die Situation in der Audio-Branche als durchweg schwierig. Mansour Mamaghani kennt den Markt außergewöhnlich gut, und daher fragen wir nach seiner Einschätzung. „Die gesamte wirtschaftliche Lage, nicht nur in der Audio-Branche, ist nicht das, was man sich wünscht und was man sich vorgestellt hat“, führt der Audio Reference-CEO aus. Aber er vertritt eine klare Meinung: „Nur dann, wenn man aktiv ist und nicht einfach nur abwartet, kann man auf ein gutes Jahr 2026 hoffen – ich gehe zudem davon aus, dass in den nächsten sechs Monaten die Zeiten wieder besser werden und wir alle wieder Spaß an unserer Arbeit haben.“

Die Rolle des Fachhandels

Audio Reference hat traditionell exzellente Beziehungen zu zahlreichen angesehenen Fachhändlern in Deutschland. Was tut man in solchen bewegten Zeiten für eine weiterhin fruchtbare, erfolgreiche Zusammenarbeit? Ist man bei Audio Reference mit der Performance der Händler zufrieden? „Natürlich haben wir keine Hunderte Händler, sondern eine genau selektierte Anzahl, mit denen wir dafür eng zusammenarbeiten. Und hier bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit.“

Die nächsten Messen kommen

Auf den Deutschen HiFi-Tagen 2025 war Audio Reference in einem leistungsstarken Kino mit PERLISTEN AUDIO Lautsprechern am Start

Schon jetzt freut sich Mansour Mamaghani auf die Süddeutschen HiFi-Tage in Stuttgart, zusammen mit Fink HiFi als Händler, die im September stattfinden. Es folgen dann die Deutschen HiFi-Tage in Darmstadt. Hier wird Audio Reference wieder zwei Systeme aufbauen, mit einem Mehrkanal-Kino mit PERLITSTEN AUDIO Lautsprechern und einmal mit einem hochwertigen Zweikanal-System, höchstwahrscheinlich mit Komponenten von Dan D’Agostino und Wilson Audio.

Zwei Komponenten, die hervorstechen

Im dritten Teil geht es um zwei Komponenten, die wir bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten von Audio Reference aufgestöbert haben.

Meridian Audio DSP9

Meridian Audio DSP9

Da wäre als erstes die Meridian Audio DSP9, die bei Audio Reference nun in einem neuen Farbton präsentiert wird. Der gar nicht einmal besonders große High-End Digital-Aktivlautsprecher, der durch sein ikonisches Design und einen äußerst fundierten, exzellent auflösenden Klang beeindruckt, wurde von uns schon in einem Preview ausführlich vorgestellt. Bestückt mit Meridian Audio Ltd Schlüsseltechnologien wie Precision Sonic Transport, Bespoke Signal Mapping und E3 Bass-Technologie wird eine hochklassige Basis für exzellente Klangreproduktion geschaffen. Das Angebot an Treibern beinhaltet einen 25 mm Beryllium-Hochtöner, einem 160 mm EVO-Mitteltöner sowie vier 200 mm Subsonic-Tieftöner für ein äußerst nachdrückliches, zugleich extrem präzises Bassfundament.

Leistungsstarke Endstufen

Die Leistungsfähigkeit der Endstufen ist enorm: Hochtöner & Mitteltöner werden jeweils mit >150 W (Class AB) versorgt, die vier Tieftöner jeweils mit >240 W (Class D). Ein interessantes Konzept, denn der besonders feinfühlige, authentische Klang, den klassische analoge Endstufen bereitstellen, ist für die Hoch- und Mitteltonwiedergabe trotz der enormen Fortschritte bei der digitalen Endstufentechnik nach wie vor nicht wegzudiskutieren. Im Bassbereich, wo in erster Linie Effizienz und pure Power zählen, kommen dann folgerichtig Class D-Endstufen zum Einsatz.

Anschlussmöglichkeiten und Einbindung in die Kette

Mittels verschiedener Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C, optischem und koaxialem Eingang sowie Bluetooth über das mitgelieferte B-Link-Modul, kann man den DSP9 in die jeweilige Kette einbinden. Dank zahlreicher Standard- und Sonderfarben sind die Individualisierungsoptionen enorm. Die hier in diesem Special präsentierte DSP9 ist in einem Aston Martin-Grauton gehalten und sieht äußerst modern und zugleich exklusiv aus.

Hier geht es zur Meridian Audio DSP9 bei Audio Reference

PERLISTEN AUDIO S7t Limited Edition

Nur 50 Paare weltweit

Ein weiteres „Schätzchen“ haben wir ebenfalls bei Audio Reference entdeckt: Die PERLISTEN AUDIO S7t Limited Edition ist die auf 50 Paare limitierte Luxus‑Variante des Top‑Standlautsprechers des Hauses. Die Außenhaut tritt maximal edel auf, im von Hand in Bestform gebrachten Carbon‑Finish.

Edle Carbon-Struktur mit Klarlack veredelt

Beeindruckender Lautsprecher

Hoch belastbare Membranen

Oberer Bereich

Mittel- und Hochtonsystem mit speziellem Aufbau

Weitere Merkmale umfassen eine verbesserte Bass‑ und Kühltechnik, und die IsoAcoustics‑Entkopplung. Premium-Anschlussterminals treffen auf typische PERLISTEN AUDIO High-Tech-Chassis: Hier zieht PERLISTEN Audio alle Register. Wer nun neugierig geworden ist und diese außergewöhnliche Box bei sich im Hörraum haben möchte: 1 Paar ist bei Audio Reference GmbH noch auf Lager - daher sollte man sich beeilen!

Teil 4: Velodyne Acoustics

Der gewaltige 1824

Ganz zum Schluss gehen wir noch auf Velodyne Acoustics und den gewaltigen 1824 ein, dessen Prototyp auf der HIGH END 2026 ausgestellt war. Im vierten Quartal 2026, Richtung Oktober/November werden Exemplare des weltweit streng auf 50 Paare limitierten Ausnahme-Subwoofers soweit sein, dass man sie auch hören und sich einen Eindruck verschaffen kann. Einige 1824 sind bereits vorverkauft auf der HIGH END 2026. Parallel arbeitet Velodyne Acoustics auch an weiteren neuen Serien/Nachfolge-Baureihen. 5 bis 6 Jahre wird eine Subwoofer-Familie gebaut. Daher wird es 2026/2027 mindestens zwei neue, überarbeitete Velodyne Acoustics-Modellreihen geben.

Velodyne Acoustics Subwoofer sind für Gamer interessant

Velodyne Acoustics-Subwoofer werden bei Gamern immer beliebter

Interessant ist, dass auch Gamer verstärkt auf die leistungsstarken aktiven Subwoofer von Velodyne Acoustics aufmerksam werden. Gut, das Budget sitzt hier nicht so locker, daher sind für Gamer besonders die Einstiegsserien wie Deep Blue oder auch MiniVee X sehr beliebt, aber Mansour Mamaghani erkennt hier klar Potential.

Hier geht es zu den Deep Blue-Modellen und hier zum MiniVee X

Die weißen Velodyne Subwoofer sind ein Erfolg

Ebenso übrigens wie bei nicht nur in Schwarz, sondern auch in Weiß erhältlichen Velodyne Acoustics Subwoofer-Serien. MiniVee, MicroW und DeepBlue-Aktivsubwoofer in Weiß werden aufgrund der sehr guten Integrierbarkeit ins Wohnambiente vom Markt sehr gut angenommen.

Fazit

Wie immer hat sich unser Besuch bei Audio Reference absolut gelohnt. Wir konnten zusammen mit CEO Mansour Mamaghani über eine erfolgreiche HIGH END 2026 sprechen, über neue Produkte ikonischer Marken und ebenso darüber, ob sich die derzeit schwierige Marktsituation wieder ändert. Bei einem Rundgang in den Räumlichkeiten des renommierten Hamburger Vertriebs sind wir zudem noch auf zwei Geräte gestoßen, die sofort unsere Aufmerksamkeit erweckt haben. Zu guter Letzt haben wir auch noch das Thema Velodyne Acoustics angeschnitten, und hier haben wir mit Freude zur Kenntnis genommen, dass nicht nur der 1821 im vierten Quartal spielbereit sein wird, sondern auch, dass weitere Nachfolge-Baureihen beliebter Subwoofer-Serien in der Vorbereitung sind.

Weiterführende Links bei uns:

Special und Fotos: Carsten Rampacher

KI-Hinweis: Fotos sind teilweise mittels ChatGPT bearbeitet

Datum: 22. Juli 2026