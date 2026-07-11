Volumio Primo V3: Neuer Streaming-DAC mit ESS Sabre ES9039Q2M und linearem Netzteil

Volumio bringt mit dem Primo V3 die dritte Generation seines Streaming-DACs auf den Markt. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen ein ESS Sabre ES9039Q2M DAC, eine lineare Ultra-Low-Noise-Stromversorgung, ein schnellerer Quad-Core-Prozessor sowie neue Funktionen wie NOS-Modus, acht wählbare DAC-Filter und OTA-Firmware-Updates. Der Netzwerkplayer unterstützt PCM bis 384 kHz/32 Bit, DSD256 über Netzwerk sowie bis zu DSD1024 über USB-Ausgang. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 849 Euro.

Volumio entwickelt den Primo V3 komplett neu

Ansicht der Geräte-Vorderseite

Mit dem Primo V3 präsentiert Volumio die dritte Generation seines audiophilen Streaming-DACs und Netzwerkplayers. Im Vergleich zum Vorgänger wurde das Gerät sowohl technisch als auch funktional lt. Hersteller umfassend überarbeitet. Ziel ist es, die Klangqualität, Flexibilität und Bedienbarkeit weiter zu steigern.

Laut Volumio basiert der Primo V3 auf einer vollständig neuen Hardwareplattform und integriert zahlreiche Funktionen, die auf Rückmeldungen der Nutzer-Community zurückgehen.

ESS Sabre ES9039Q2M und lineares Netzteil

Ansicht seitlich

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Im Zentrum des Primo V3 arbeitet der aktuelle ESS Sabre ES9039Q2M D/A-Wandler. Ergänzt wird dieser durch eine neue lineare Ultra-Low-Noise-Stromversorgung, die Störgeräusche reduzieren und eine besonders saubere Signalverarbeitung ermöglichen soll.

Ebenfalls neu ist die überarbeitete analoge Ausgangsstufe, die laut Hersteller Verzerrungen und Rauschen weiter minimiert. Zusätzlich lassen sich die Ausgangspegel sowohl an den symmetrischen XLR- als auch an den Cinch-Ausgängen in acht Stufen an unterschiedliche Verstärker anpassen.

Hochauflösende Wiedergabe bis PCM 384 kHz und DSD1024

Der Primo V3 unterstützt hochauflösende Musikformate bis:

PCM: bis 384 kHz / 32 Bit über Netzwerk

DSD: bis DSD256 über Netzwerk

USB-Digitalausgang: bis PCM 1.536 kHz / 32 Bit und DSD1024

Für die individuelle Klangabstimmung stehen acht wählbare PCM-DAC-Filter sowie ein schaltbarer NOS-Modus (Non Oversampling) zur Verfügung, der auf internes Oversampling verzichtet.

Streaming mit Volumio OS

Streaming mit Volumio OS

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Als Betriebssystem kommt weiterhin Volumio OS zum Einsatz. Die Steuerung erfolgt wahlweise über die Volumio-App für Android und iOS, einen Webbrowser im Heimnetzwerk oder über ein per HDMI angeschlossenes Display.

Unterstützt werden zahlreiche Streaming-Dienste und Plattformen, darunter:

TIDAL

Qobuz

HighResAudio

Spotify

TuneIn

Roon

TIDAL Connect

Qobuz Connect

Umfangreiche Anschlussvielfalt

Rückseite Gesamtansicht

Analoge Ausgangsschnittstellen

Auch bei den Anschlüssen zeigt sich der Primo V3 vielseitig ausgestattet.

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Zur Verfügung stehen unter anderem:

Symmetrische XLR-Ausgänge

Cinch-Ausgänge (RCA)

Gigabit-Ethernet

Dual-Band-WLAN (2,4 und 5 GHz)

Bluetooth 5.0

HDMI-Ausgang bis 4K/60 Hz

Zwei USB-A-Host-Anschlüsse

MicroSD-Steckplatz

12-Volt-Trigger-Ausgang

Für schnelle Reaktionszeiten sorgen ein Quad-Core-A72-Prozessor mit 1,5 GHz, 2 GB DDR4-Arbeitsspeicher sowie 16 GB eMMC-Speicher. Firmware-Updates werden künftig per Over-the-Air (OTA) eingespielt.

Die wichtigsten Neuerungen gegenüber dem Primo V2

Gegenüber der zweiten Generation bietet der Primo V3 zahlreiche technische Verbesserungen. Hier in der Übersicht:

Neue Hardwareplattform mit Quad-Core-A72-Prozessor

ESS Sabre ES9039Q2M DAC

Lineare Ultra-Low-Noise-Stromversorgung

Verbesserte analoge Ausgangsstufe

Acht wählbare DAC-Filter

Schaltbarer NOS-Modus

Einstellbare Ausgangspegel

Höhere unterstützte PCM- und DSD-Auflösungen

OTA-Firmware-Updates

Volumio Primo V3

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Preis und Verfügbarkeit

Der Volumio Primo V3 ist ab sofort über audioNEXT / audioDOMAIN.de vorbestellbar und soll in Kürze auch über autorisierte Fachhändler in Deutschland und Österreich erhältlich sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 849 Euro.

Technische Daten Volumio Primo V3

Produkttyp: Streaming-DAC und Netzwerkplayer

Prozessor: Quad-Core ARM Cortex-A72, 1,5 GHz

Arbeitsspeicher: 2 GB DDR4

Interner Speicher: 16 GB eMMC

DAC: ESS Sabre ES9039Q2M

Netzwerk: Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Mbit/s)

WLAN: Dual-Band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)

Bluetooth: Version 5.0

USB: 2 × USB-A-Host

HDMI: Ausgabe bis 4K/60 Hz

Analoge Ausgänge: XLR und Cinch (RCA) mit acht schaltbaren Ausgangspegeln

Digitale Wiedergabe über Netzwerk: PCM bis 384 kHz / 32 Bit, DSD256

USB-Digitalausgang: PCM bis 1.536 kHz / 32 Bit, DSD1024

DAC-Filter: 8 wählbare PCM-Filter

NOS-Modus: Ja

12-Volt-Trigger: Ja

Stromversorgung: Lineares Ultra-Low-Noise-Netzteil (5 V / 3 A)

Abmessungen (B × T × H): 27 × 15 × 5 cm

Gewicht: 2,5 kg

Special: Philipp Kind

Bilder: Volumio

Datum: 11.07.2026