TEST: Streaming-Vorstufe nuControl X-2 und Endverstärker nuPower A-2 der Nubert "Ambient Line"

Nubert war und ist eine feste Größe, und das betrifft nicht nur die Lautsprecherserien des Hauses. Auch, wenn es um leistungsstarke Elektronik geht, hat man schon seit geraumer Zeit ein ausgezeichnetes Angebot - das kürzlich erweitert wurde. Die Manufaktur aus Schwäbisch-Gmünd präsentierte im Rahmen der HIGH END in Wien gleich vier neue Komponenten, die Streaming-Vorstufe nuControl X-2, die passende Endstufe nuPower A-2 sowie die kompakten Modelle nuControl X-c und nuPower D-c. Unter dem Namen „Ambient Line“ verbindet die neue Elektronik-Generation leistungsfähiges Klangmanagement, flexible Konfiguration von Stereo bis Mehrkanal und ein hochwertiges Design, das klassische HiFi-Ästhetik zeitgemäß interpretiert - aber kommen wir nun konkret auf unsere beiden Testkandidaten. Die Streaming-Vorstufe nuControl X-2 sowie den Endverstärker nuPower A-2. Die nuControl X-2 ist ausschließlich in der von uns getesten Farbvariante für 4.490 EUR direkt bei Nubert erhältlich, ebenso der passende Endverstärker in Form der nuPower A-2 ifür 3.690 EUR.

Nubert nuControl X-2 in der Kurzübersicht

Streaming-Vorstufe mit hochwertigem DAC

Komfortable Bedienung mit deutschsprachiger Bedienoberfläche – per 6"-Touchscreen oder App

Vielfältige akustische Optionen: Nubert Klangwaage und 7-bändiger vollparametrischer Equalizer. Zusätzlich variabler Hochpass, dynamische Loudness und komfortable Raumeinmessung

768 kHz/32-Bit dank Premium ESS-DAC

Praxisgerechtes Bassmanagement und Raumeinmessung X-Room-Calibration Advanced

Flexibles Streaming: AirPlay 2, Roon Ready, Spotify Lossless, Deezer, Qobuz, Tidal Connect, Bluetooth

Preis: 4.490 EUR

Direkt bei Nubert erhältlich

Nubert nuPower A-2 in der Kurzübersicht

Hochwertige Stereoendstufe der Ambient Line in Class A/B-Technologie mit hohem Leistungspotenzial

2 x 400 W an 4 Ohm Dauerleistung

Der ideale Endstufenpartner für die nuControl X-2

Massive Kraft: 1 x 1200 W an 4 Ohm Dauerleistung im Monobetrieb – auf der Rückseite schaltbar

Mit 3000 Watt-Netzteil, A/B-Schaltung, XLR- und Cinch-Eingängen

2 klassische analoge VU-Meter

Preis: 3..690 EUR

Direkt bei Nubert erhältlich

Die einzelnen Komponenten

In den folgenden Abschnitten stellen wir die beiden Komponenten inklusive umfangreicher Betrachtung ihrer Ausstattung vor.

Nubert Ambient Line Streaming-Vorstufe nuControl X-2

Nubert Ambient Line Streaming-Vorstufe nuControl X-2

Wir starten unsere Erläuterungen mit der Nubert Ambient Line Streaming-Vorstufe nuControl X-2. Optisch beeindruckt die neue Ambient Line von Nubert mit einer äußerst edlen Designsprache. Bewusst werden Elemente verwendet, die an glorreiche HiFi-Zeiten erinnern, und geschickt mit modernen und eleganten Stilmerkmalen kombiniert wurden. Die Gerätefront der nuControl X-2 besteht aus schwarzem Echtglas , das unten von gebürstetem, silber-eloxiertem Aluminium eingerahmt wird.

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Hochwertige Datenverarbeitung

Die Nubert nuControl X-2 ist als rechenstarker DAC/Vorverstärker mit einer Vielzahl an Klangeinstellungen konzipiert. Die Signalverarbeitung unterstützt Datenraten bis DSD512 beziehungsweise 768 kHz/32-Bit und steht für eine hohe Präzision und eine überragende Signalreinheit. Für die Wandlung verantwortlich sind High-End Digital-Analog-Wandler vom Typ ESS 9038 PRO.

Equalizer und umfangreiches Streamingangebot

Für eine perfekte Klanganpassung stehen ein 7-bändiger vollparametrischer Equalizer sowie umfangreiche Delay-Anpassungen bereit. Damit lässt sich die Wiedergabe gezielt an Raum, Lautsprecher und persönliche Hörvorlieben anpassen. Durch die Integration von einer modernen Streamingplattform werden Streamingdienste wie beispielsweise Spotify, TIDAL, airable, Deezer sowie Qobuz unterstützt. Spotify und TIDAL können per Connect-Funktion genutzt werden. Weitere Merkmale der nuControl X-2 umfassen Roon ready, AirPlay 2, WLAN und Bluetooth aptX HD/LL.

X-Connect System

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Die Nubert nuConnect X-2 ist ebenfalls zum X-Connect Surround kompatibel, das ist Nuberts hauseigener digitaler Funkstandards, um Lautsprecher, Verstärker und andere HiFi- oder Heimkinogeräte drahtlos miteinander zu vernetzen Das System punktet mit hochauflösender Signalqualität, geringer Latenz, stabiler Übertragung und einfacher Bedienung.

Zur Übertragung von Audiosignalen sind die Nubert X-Connect-Standards herkömmlicher WLAN-Technik weit überlegen, so verspricht es der Hersteller. Dank stabiler, bidirektionaler Datenverbindungen mit geringer Latenz und hoher Bandbreite erzielen die Nubert Funksysteme höchste Klangqualität und störungsfreie Konnektivität.

Erste optische Eindrücke

Silber eloxiertes Aluminium trifft auf Echtglas in Perfektion

Exakt eingepasste Bauteile sowie Ambient Line Schriftzug auf der Seitenwange

Die ersten optischen Eindrücke sind ausschließlich positiv. Saubere Materialübergänge, hochwertige Materialqualität, Design mit hohem optischen Wiedererkennungswert.

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Die Frontpartie

Alu-Drehregler für die Lautstärkeregulierung

Ein weiteres optisches Gestaltungselement, das wir noch nicht dediziert erwähnt haben, ist die charakteristische Stufe in der gebürsteten Aluminium-Sockelzone in Verbindung mit dem matt-aluminiumfarbenen Drehregler, der für die Lautstärkeregulierung Verwendung findet. Er besitzt keine Rasterung, lässt sich aber dennoch sehr gut dosieren. Zusammen mit dem gebürsteten schwarz-eloxierten Gehäuse entsteht eine Kombination, die klassische HiFi-Elemente aufgreift und zugleich klar in die Gegenwart transportiert.

Vordere Bedienelemente und Anschlüsse der nuControl X-2

Im linken Teil der Frontblende befindet sich der On/Off-Knopf, mit der die Vorstufe ein- sowie ausgeschaltet werden kann. Die Nubert nuControl X-2 verfügt zudem über einen hochwertigen Kopfhörerverstärker von Texas Instruments. Kopfhörer lassen sich wahlweise drahtlos oder per Kabel anbinden. Kabelgebunden erfolgt die Kopplung per 6,3mm Klinkenanschluss oder den symmetrischen Klinkenanschluss (4,4mm). Diese Anschlüsse befinden sich ebenfalls auf der Frontplatte. Den Abschluss der Anschlüsse vorne bildet eine USB-C Buchse, die für die Wiedergabe von USB-Speichermedien mit bis zu 2 TB konzipiert ist.

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On/Off-Bedienelente sowie Anschlüsse auf der Front

6 Zoll Touchscreen

Die Bedienung erfolgt via Touchscreen

Die Bedienung am Device der Nubert nuControl X-2 erfolgt entweder über einen 6 Zoll messenden Touchscreen auf der Front, über die X Control App oder per Fernbedienung. Der Touchscreen liefert während der Wiedergabe zahlreiche Informationen wie z.B. über den derzeit aktiven Eingang oder Details zur momentanen Wiedergabe inklusive farbige Coveranzeige. In der oberen Zeile des Touchscreens haben wir schnellen Zugriff auf die Einstellungen, auf die DSP-Parameter sowie auf die Eingangswahl.

Die Detailansicht des Touchscreens während der Wiedergabe

Hochwertige Fernbedienung

Edel anmutende Fernbedienung

Wie wir bereits erwähnt haben, befindet sich im Lieferumfang der Nubert nuControl X-2 eine hochwertige Fernbedienung. Der Handsender ist aus massiven Metall hergestellt und besitzt auf der Oberseite ein grau-mattes Oberflächenfinish. Die Fernbedienung bietet schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktion der Streaming-Vorstufe. So können wir sie ein- sowie ausschalten, die Eingänge auswählen, die Lautstärke regulieren sowie Schnellwahltasten abrufen. Die Taster haben einen ausgezeichneten Druckpunkt und sind gummiert. Die Fernbedienung hat ein beachtliches Gewicht und liegt tadellos in der Hand.

Anschlusssektion

Die Rückansicht der nuControl X-2

Sehen wir uns nun die Anschlusssektion dernuControl X-2 genauer an. Wir starten unsere Erläuterungen von links nach rechts. Die ersten Anschlüsse (Cinch) sind für den Anschluss eines Plattenspielers. Mittels eines Kippschalters können wir wählen, ob wir einen Plattenspieler mit MM- oder MC-Tonabnehmersystem ins Setup einbinden möchten. Darauf folgen drei AUX-Eingänge, die für weitere Zuspieler genutzt werden. Zudem stehen zwei optische sowie zwei koaxiale Digitaleingänge zur Verfügung. Weiterhin umfasst das Sortiment einen USB-Anschluss zum Anschluss von Speichermedien sowie eine USB-B Buchse für den Anschluss eines PC oder Mac. Hier kann man dann die Nubert-Vorstufe als Ausgabemedium nutzen.

Auf der Rückseite der nuControl X-2 finden wir noch zwei XLR-Eingänge, digitale Recording-Ausgänge, analoge XLR-Ausgänge sowie LAN-Buchsen, für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung.

Anschlusssektion Teil 1

Teil 2 der Anschlüsse

Eine der drei WiFi-Antennen in der Detailansicht

Die Anschlüsse in der Übersicht

Von links nach rechts:

Umschalter Phono MM/MC plus Erdung, darunter Phonoanschluss

3 x Cinch (AUX 1,2,3), daneben XLR 1 und XLR2

Darüber: 2 x digital-optisch, 2 x digital-koaxial, USB-B, USB-A

Oben: Optischer und koaxialer Digitalausgang, Ethernet in/out, Triger Out (1/2)

darunter: USB-A-Port (5V/1,5A), XLR-Pre-Out, Cinch-Pre-Out, Rec-Out, 2 x Sub Pre-Out

Unser Fazit

Der Streaming-Vorverstärker präsentiert sich als reichhaltig ausgestattet, edel verarbeitet und technisch aufwändig. Nur einen HDMI-Anschluss vermissen wir.

Nubert Ambient Line Endverstärker nuPower A-2

Seitliche Frontansicht der nuPower A-2 Endstufe

Bei der Nubert nuPower A-2 handelt es sich um eine leistungsstarke Endstufe im traditionellen 43cm-Vollformat. Sie hinsichtlich der Optik und der klanglichen Auslegung der perfekte Partner für die nuControl X-2. Bei der Designsprache der Ambient Line Modellen setzen die Schwaben auf Konstanz bis ins Detail, und so verfügt der Endverstärker ebenfalls über die schicke Designfront aus schwarzem Glas und silber-eloxiertem, gebürstetem Aluminium.

Hochwertiger technischer Aufbau

Der nuPower A-2 besitzt ein innovatives Hybrid-Layout aus hocheffizientem Schaltnetzteil und leistungsstarker Class-AB-Endstufe. Der diskrete Aufbau mit MOSFET-Transistoren mit harmonischer Kennlinie garantiert enorme Leistungsreserven, ein dynamisches Handling sowie eine präzise Impulsverarbeitung, so verspricht es der Hersteller. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später mehr in unserer Klangwertung.

Die thermische Koppelung der Transistoren in der Eingangsstufe und der energieeffiziente Aufbau sorgen bei der nuPower A-2 in allen Betriebssituationen für maximale Performance, und das im Stereo- und im Monobetrieb. Damit eignet sich die Endstufe für klassische Stereo-Setups ebenso wie für größere Konfigurationen.

Satte Leistungsreserven

Der Endverstärker liefert satte 2 x 400 W an 4 Ohm Dauerleistung für Signalverstärkung, und der nuPower A-2 lässt sich zudem auch im Monobetrieb einsetzen. Die Umschaltung erfolgt auf der Rückseite. In diesem Betriebsmodus bringt der Verstärker explosive 1.200 Watt Dauerleistung auf den Kanal.

Klassische VU-Meter erinnern an vergangene Zeiten

Klassische VU-Meter an der Front des nuPower A-2

Erfolgreich nostalgisches Flair versprühen die beiden analogen VU-Meter auf der Vorderseite der nuPower A-2. Sie geben Auskunft über die aktuell abgerufene Leistung und lassen sich komfortabel in ihrer Helligkeit einstellen.

Perfekte Verarbeitungsqualität

Auch der nuControl X-2 ist perfekt verarbeitet

Mit eng tolierierten Spaltmaßen, einer enorm hochwertigen Materialqualität und einer edlen, charakteristischen optischen Erscheinung verdient sich auch der Endverstärker Bestnoten hinsichtlich des Designs und der Verarbeitung.

Bedienelemente

Drehregler aus Aluminium für die Eingangswahl

Der matt-aluminiumfarbenen Drehregler ermöglicht die Selektion der Lautprecher (Paar A, B, A+B) sowie des Eingangs (RCA, XLR). Im linken Teil der Alu-Blende ist zudem noch der On/Off-Schalter untergebracht, im rechten Teil der Blende findet sich ein Enter-Knopf.

Gerätename auf der Glasfront

Status-LEDs Teil 1 sowie On/Off-Schalter

Status LEDs Teil 2

Unter der Endstufen hat Nubert gummierte Standfüße untergebracht.

Gummierte Standfüsse

Thermische Entlastung der Bauteile

Massive Kühlrippen auf der Geräteoberseite

Für eine effektive und thermische Entlastung der hochwertigen Bauteile große Kühlrippen, die links und rechts in den Gehäusedeckel integriert sind. Weitere Kühlöffnungen befinden sich auf der Geräteunterseite und der Rückseite. Streng selektierte sowie präzise temperaturgeregelte Lüfter sorgen für optimale Betriebsumstände in allen Leistungslagen. Zudem sind die Lüfter während der Wiedergabe praktisch nicht wahrnehmbar.

Kühlöffnungen auf der Geräterückseite

Geräterückseite und Anschlusssektion

Die Rückseite der nuPower X-2

Wenden wir uns nun der Anschlusssektion der Nubert nuPower A-2 zu. In linken Teil der Rückseite finden wir die vergoldeten, mit durchsichtigem Acryl ummantelten Lautsprecherdrehanschlüsse für den rechten Lautsprecherkanal. Wie üblich, nehmen diese Bananenstecker sowie herkömmliche Kabelverbindungen auf. Die Ausführung ist sehr hochwertig und dementsprechend preisklassengemäß.

Im Mittelteil der Rückpartie befinden sich die analogen Ausgänge in Form von RCA (unsymmetrisch) sowie XLR (symmetrisch). Zwischen den Buchsen befinden sich noch zwei Kippschalter. Soll der nuPower A-2 als Mono-Verstärker verwendet werden, muss der untere Kippschalter auf Mono eingestellt werden. Zur Signalzuführung werden im Mono-Betrieb die Analogeingänge des linken Kanals genutzt. Mit dem Gain-Schalter kann der Verstärkungsfaktor angepasst werden. Für gewöhnlich ist die Einstellung "Low (23 db)" passend.

Im rechten Teil der Rückseite untergebracht sind die Lautsprecheranschlüsse für den rechten Lautsprecherkanal, der obligatorische Stromanschluss inklusive Kippschalter sowie der Trigger-Eingang.

Die Lautsprecherdrehanschlüsse im Detail

Die analogen Ausgänge in Form von RCA und XLR

Die weiteren Anschlüsse

Anschlüsse in der Übersicht

Von links nach rechts

Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse, rechter Lautsprecher

Eingänge: 1 x Stereo-Cinch, 1 x XLR

Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse: linker Lautsprecher

Trigger-Eingang

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