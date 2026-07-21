Unser zweiter Besuch im Ultimate Experience Room in der KEF Gallery London

Wiedersehen macht Freude - so kann man unseren nächsten Besuch in der KEF Gallery London am besten umschreiben, Wir hatten vor Ort auch wieder die Gelegenheit, den im Untergeschoss gelegenen KEF Ultimate Experience Room nicht nur zu besuchen, sondern mit den beiden Setups vor Ort, einmal Stereo, einmal Mehrkanal, verschiedene Musiktitel und Filmsequenzen anhören zu dürfen.

Hier geht es direkt zur KEF Gallery London

Welches KEF Equipment befindet sich im Ultimate Experience Room?

Hintergrund ist, dass KEF im Ultimate Experience Room - daher auch der Name - das Beste präsentieren möchte, was der legendäre britische Hersteller zu bieten hat. Darum stehen die folgenden Setups vor Ort:

KEF MUON 2.0 Setup

9.14.4 Setup für immersive Mehrkanalwiedergabe mit KEF Reference CI-THX-Lautsprechern. Highlight: Der Ci5160REFM-THX (Front L/R und Center) besitzt das THX Dominos-Zertifikat

Hier geht es zur MUON bei KEF und hier zum Ci5160REFM-THX

Der KEF Ultimate Experience Room im Detail

Treppe auf dem Weg nach unten

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Zunächst geht man eine beleuchtete Treppe hinunter ins Untergeschoss der KEF Gallery, in dem sich der Ultimate Experience Room befindet. Bevor wir uns in den bequemen und schicken Sesseln niederlassen, die beiden Setups genauer beschreiben und Musik- sowie Filmbeispiele anhören, werfen wir einen Blick "hinter die Kulissen" - in den Technikraum.

Unglaublicher Aufwand hinschlich der Elektronik

Hier sieht man deutlich, was KEF für einen enormen Aufwand betrieben hat, um im Ultimate Experience Room wirklich eine überwältigen Performance aufffahren zu können.

Nun stellen wir die Setups einzeln vor und beginnen mit dem Stereo-Setup.

KEF MUON

KEF MUON

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Der KEF MUON ist schon jetzt eine "lebende Legende", und der Preis der skulpturalen Lautsprecher liegt aktuell bei 230.000 EUR/Paar.

Der MUON ist als Vierwege-Lautsprecher konzipiert und wurde vom bekannten Designer Ross Lovegrove gestaltet - daher bietet der MUON eine Formensprache, die einzigartig ist und den Schallwandler aus der Masse heraushebt. Die MUON wird im KEF-Werk in Maidstone, England aufwändig von Hand produziert. Weltweit limitiert ist der High End-Lautsprecher auf 100 Paare.

Mit Zertifikat

Sämtliche produzierten Muon-Lautsprecher werden von erfahrenen Technikern individuell hergestellt und am Ende des Produktionsprozesses in der Akustik-Messkammer von KEF ausführlich durchgecheckt. Jedes Paar MUON wird mit einem Zertifikat ausgeliefert, das die Resultate besagter Messungen und die Unterschrift des jeweiligen Technikers beinhaltet.

MUON im KEF-Werk Maidstone

Extrem widerstandsfähiges, aufwändiges Gehäuse

Das Gehäuse der MUON besteht aus verschiedenen 6 mm starken Aluminiumelementen. Diese werden in einem speziellen Hochdruckformungs-Verfahren produziert. Im Inneren ist das Gehäuse mehrfach verstärkt und wurde penibel mit Dämpfungselementen ausgestattet. Die MUON erblickte ursprünglich im Jahre 2008 das Licht der Welt und wurde seitdem natürlich kontinuerlich überarbeitet und mit neuer Technik versehen. So bekam der MUON Lautsprecher ein modernes UNI-Q-Chassis, des Weiteren wurde die Frequenzweiche modifiziert. Durch ihre Abmessungen mit dem großen Gehäuse-Innenvolumen und durch die großen Basstreiber, agiert der MUON auch in großen Hörräumen mit maximaler Authorität.

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Basstreiber

Hochentwickelte Technologie

KEF setzt bei der MUON auf die „Acoustic Compliance Enhancement“-Technologie (ACE). Hier absorbiert ein Granulat aus aktiviertem Kohlenstoff Luftmoleküle, und mittels dieses technischen Kniffs wird eine Bassleistung wie bei einem fast doppelt so großen Lautsprecher möglich. Und man bedenke hier, dass der MUON Lautsprecher ohnehin schon richtig groß ist. Die beiden zusätzlichen, an der Rückseite der MUON untergebrachten Basschassis verringern den Einfluss des Hörraums auf die Schallabstrahlung, was einem klaren präzisen Klang auch bei tiefen Frequenzen garantiert. Das schon angesprochene, 6 mm dicke, stark gedämmte Aluminiumgehäuse beeindruckt mit einer extrem steife Struktur, mit der akustisch störende Vibrationen spürbar herabgesetzt werden können.

UNI-Q-Chassis

Kaum noch einer Erwähnung bedarf, dass der MUON Lautsprecher äußerst gut für die Darstellung von Hi-Res-Audio-Material geeignet ist. Wie KEF betont, gehen die Wiedergabefähigkeiten der Muon sowohl im Bass als auch im Hochton weit über den Frequenzbereich hinaus, den das menschliche Gehör wahrnehmen kann.

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Weitere Bestandteile der Stereo-Kette

Nun stellen wir die Komponenten vor, die dafür sorgen, dass die beiden MUON Lautsprecher mit purer Kraft und hoher Signalreinheit versorgt werden.

Soulution 511

Soulution 511

In Mono-Konfiguration treiben zwei Mono-Endstufen vom Soulution 511 die MUON an. Schließlich wird auch ein enormes "Watt-Potential" benötigt, um die riesigen Vierwege-Lautsprecher mit ihren Möglichkeiten ausnutzen zu können.

Beim Hersteller erfährt man mehr über den Soulution 511 Endverstärker

Die Endstufen kosten pro Stück rund 41.500 EUR, Sie sind für höchste Leistungsfähigkeit bis ins Detail konzipiert. Zur Ausstattung gehört beispielsweise das "Switched Mode" Netzteil (4 x 600 VA), das für den Einsatz in Audioverstärkern optimiert wurde. Über 500.’000 µFarad Speicherkapazität sind vorhanden, eine Stromlieferfähigkeit von mehr als 60 A spricht eine deutliche Sprache. Der Endverstärker ist flexibel zu verwenden: im Stereo-, Mono- und Dual-Modus. Er offeriert eine gigantische Impulsleistung von mehr als 3.000 Watt (Stereo) und mehr als 6.000 Watt (Mono).

Drei verschiedene Betriebsarten

Der Soulution 511 Stereoverstärker geht in drei unterschiedliche Betriebsarten seiner Arbeit nach::

Stereo-Modus: 140 W @ 8 Ω, 280W @ 4 Ω, 560W @ 2 Ω per Kanal

Dual-Modus: 140 W @ 8 Ω, 280W @ 4 Ω, 560W @ 2 Ω per Kanal

Mono-Modus: 560 W @ 8 Ω, 1’120 W @ 4 Ω, 2’000 W @ 2 Ω.

Weitere Komponenten: Burmester Vorstufe, LUMIN Streamer

Burmester 088

LUMIN Streamer

Als Stereovorstufe findet die Burmester 088 Verwendung. Für Preise ab 18.500 EUR kann man eine Verarbeitung auf Referenzniveau erleben und freut sich über einen bis zur letzten Einzelheit durchdachten Aufbau aus Premium-Bauteilen. Streaming-Aufgaben übernimmt ein Premium-Device aus dem Hause LUMIN.

Hier geht es zum Burmester 088 und hier zu LUMIN

Weitere Komponenten: Thorens TD 1601 Plattenspieler

Thorens TD 1601

Der im Ultimate Experience Room eingesetzte Thorens TD 1601 Plattenspieler mit Subchassis ist mit dem Thorens Tonarm TP 160 ausgestattet. Merkmale umfassen eine klassische Holzzarge und einen zweigeteilten, gedrehten Aluminiumteller mit innenlaufendem, geschliffenem Antriebsriemen. Das externe linear Netzteil TPN 1600 ist mit einem leistungsstarken Ringkerntransformator versehen worden und speist den Synchronmotor mit 2x 16V, damit ein maximal hoher Gleichlauf des Tellers garantiert wird. Die drei Federn des Subchassis hängen nicht am Top Board, sondern befinden sich auf dem Boden. Mit zur Ausstattung gehören auch ein patentierter elektrischer Lift und eine berührungslose Endabschaltung. Der TD 1601 verfügt zudem über symmetrische XLR-Ausgänge.

Hier geht es zum Thorens TD 1601 direkt beim Hersteller

Höreindrücke

Das Equipment

Insgesamt beeindrucken die beiden MUON Lautsprecher mit einer enormen Präsenz im Hörraum. Der Dynamikumfang, der wahrgenommen wird, ist weit überdurchschnittlich groß. Die Höhen lösen fein und luftig auf, die Mitten schließen sich nahtlos an und besitzen feine, sauber gezogene Strukturen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Art von Musik gespielt wird. Wir haben bei unseren Besuchen im Ultimate Experience Room vollkommen unterschiedliche Musikstücke angehört, stark von der Stimme der jeweiligen Künstlerin/des jeweiligen Künstlers geprägt, dann mit massivem instrumentalen Einsatz. Ganz gleich, ob Jazz, Blues, Klassik, Pop oder Electronic: Die Kette im Ultimate Experience Room handhabt alles mit einer unnachahmlichen Leichtigkeit. Die MUON entwickelt dabei stets ein emotionales, fesselndes Klangbild, das dem Zuhörer im wahrsten Wortsinne unter die Haut geht.

Kraftvolles, kontrolliertes Klangbild unter allen Bedingungen

Die beiden Soulution 511 sind stets in der Lage, das richtige Maß an Kraft auszuliefern, das die beiden skulpturalen Standlautsprecher zur freien Entfaltung benötigen. Faszinierend sind auch Bassgewalt und der maximal mögliche Tiefgang. Bedingt durch die weiter oben beschriebenen konstruktiven Maßnahmen, bleibt das Gehäuse der MUON vorbildlich ruhig. Resonanzen oder Vibrationen stören die Reinheit des Klangs daher nicht. Richtig mitreißend werden alle Arten von Stimmen präsentiert: Auch kleine, sensible Strukturen berücksichtigt die Darstellung, sämtliche vokalen Elemente entfalten aus diesem Grund das volle Charisma.

Auf Seite zwei gibt es alle Informationen und Höreindrücke zum Mehrkanal-Setup.

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