TEST: Audio-Technica ATH-R50x - offener Kopfhörer mit ausgezeichnetem Klang?

In diesem Testbericht möchten wir uns einen offenen Kopfhörer aus der R-Serie von Audio-Technica genauer ansehen, der laut Hersteller für zahlreiche anspruchsvolle Höraufgaben entwickelt wurde. Der Aufgabenbereich geht vom professionellen Mixing und Mastering bis hin zur Produktion in Heimstudios. Neben dem Audio-Technica ATH-R30x, dem Einsteigermodell der R-Serie, besteht die Serie aus dem ATH-R70x als Flaggschiff-Modell sowie dem Mittelklasse-Modell ATH-R50x. Letzteres Modell haben wir für einen Test erhalten.

Audio-Technica ATH-R50x

Beim ATH-R50x handelt es sich um einen offenen und kabelgebundenen Kopfhörer, der für einen Kaufpreis von 169 EUR direkt beim Hersteller oder im Handel erhältlich ist. Der ATH-R50x soll sich durch ein besonders natürliches Hörerlebnis mit weitem Klangbild auszeichnen. Ob dies den Tatsachen entspricht, werden wir später in den Klangtestreihen überprüfen.

Audio-Technica ATH-R50X Keyfacts

Offener Over-Ear-Kopfhörer

45 mm-Treiber

Frequenzbereich 5 Hz bis 40 kHz

Maximale Eingangsleistung: 1.600 mW

Empfindlichkeit: 93,3 dB/mW

Impedanz: 50 Ohm

3,5 mm Stereo-Miniklinkenbuchse

Mitgeliefertes Zubehör: 2 Abnehmbare Kabel (3 Meter/1,2 Meter, 3,5 mm-Stecker, vergoldet), 6,3mm-Adapter, Transporttasche

Preis: 169 EUR

Für welche Zielgruppe eignet sich der ATH-R50x?

Der ATH-R50x eignet sich für Anwender, die den Tragekomfort und die offene, räumliche Klangcharakteristik eines offenen Over-Ear-Kopfhörers schätzen. Auch für Anwender, die selbst ein kleines Tonstudio betreiben, ist der ATH-R50x ein passende Angebot. Der Kaufpreis fällt mit 169 EUR sehr fair aus.

Kurzer Überblick: Audio-Technica

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Bevor wir nun in den Test einsteigen, möchten wir die Marke Audio-Technica kurz vorstellen.

Am 17. April 1962 wurde Audio-Technica von Hideo Matsushita in Japan gegründet. Nach den ersten Anfängen in einer kleinen Wohnung über einem Ramen-Shop in Shinjuku eröffnete Audio-Technica einen größeren Hauptsitz in Machida, Tokio, der nach wie vor die Firmenzentrale ist. Ebenfalls im Jahre 1962 präsentiert Audio-Technica sein erstes Produkt, den Tonabnehmer AT-1.

Kontinuierlich wurde weiterentwickelt und weitere Tonabnehmer für Plattenspieler hergestellt, wie z.B. AT-3 MM und den AT-5 MM. Im Jahre 1964 wurde für die Modelle AT-3X und AT-5X eine elliptisch geformte Diamantnadel entwickelt.

Bereits zehn Jahre nach der Gründung hat Audio-Technica die ersten Kopfhörer und Mikrofone auf den Markt gebracht. Die erste internationale Expansion erfolgte 1972 in Amerika mit der Gründung von Audio-Technica U.S in Ohio, auf die im Laufe der 1970er Jahre weitere Ausgründungen in Europa und Asien folgten.

Umfangreiches Sortiment

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Die Zeit ist nicht stehengeblieben, und mittlerweile umfasst das Portfolio von Audio-Technica z.B. Kopfhörer (kabellose und kabelgebundene), Plattenspieler (Einsteiger- sowie hochwertige Modelle), verschiedene Tonabnehmersystem für Schallplattenspieler und Mikrofone (kabellose und kabelgebundene). Zudem bietet das Unternehmen professionelle Audiolösungen an.

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Unser ATH-R50x ist ein offener Kopfhörer - im Gegensatz dazu gibt es auch viele geschlossene Kopfhörer. Wie sind die Unterschiede hinsichtlich des Einsatzgebiets und der jeweiligen Vor- und Nachteile?

Unterschied geschlossene und offene Kopfhörer-Modelle

Geschlossene Kopfhörer sorgen für eine gute Abschirmung gegen Störgeräusche von außen. Sie sind daher eine hervorragende Wahl für Musikaufnahmen im Studio und für alle, die den Kopfhörer unterwegs oder in einer etwas lauteren Umgebung verwenden möchten. Auch sondert der Kopfhörer nur eine sehr gering ausfallende Geräuschkulisse an die Außenwelt ab.

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Ein offener Kopfhörer hingegen ist der ideale Partner für die Produktion, Mixen und Mastering im Studio oder zu Hause, wenn eine eher ruhigere Klangumgebung vorhanden ist. Hier kann das offene Modell seine Trümpfe ausspielen und bietet aufgrund seiner Arbeitsweise ein natürlicheres und räumlicheres Klangbild als ein geschlossener Kopfhörer.

Treibereinheiten und Frequenzgang

Die Treiber in der Detailansicht ohne Ohrpolster

Die Treibereinheiten des Audio-Technica ATH-R50x wurden auf Basis der Treiber des Flaggschiff Modells dem ATH-R70x entwickelt und entsprechend angepasst. Das offene Konzept des ATH-R50x ermöglicht eine konsequente Luftführung, die Verzerrungen oder überbetonte Frequenzbereiche wirksam verhindert.

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Der Frequenzgang des Audio-Technica ATH-R50x wird mit 5 Hz - 40 kHz angegeben, die Nennimpedanz liegt bei 50 Ohm und der maximale Schalldruck beträgt 93,3 dB/mW. Das Gewicht gibt der Hersteller mit schlanken 207 Gramm (ohne Kabel) an.

Verarbeitungsqualität und Aufbau des ATH-R50x

Das Metall-Kopfband im Detail

Sehen wir uns nun die Verarbeitungsqualität und den Aufbau des Audio-Technica ATH-R50x genauer an. Die Gehäuse der Ohrmuscheln des Kopfhörer bestehen aus schwarzem Kunstoff. Auf der Außenseite der Ohrmuscheln sitzen Lochgitter aus Metall, inklusive Audio-Technica Logo. Was uns etwas im positiven Sinne erstaunt, ist die Tatsache, dass bei dem doch eher preisgünstigen Kopfhörer-Modell Metall großzügig Verwendung findet. So bestehen der Kopfbügel, die Lagerung der Ohrmuscheln sowie die Größenverstellung aus Metall. Der Kopfhörer ist in Anbetracht der Preisklasse tadellos und routiniert verarbeitet.

Die Bügel bestehen ebenfalls aus Metall

Größenverstellung

Die Größenverstellung des ATH-R50x in der Detailansicht

Für die bestmögliche Anpassung an den Träger verfügt der ATH-R50x über eine Größenanpassung auf den beiden Außenseiten. Das System ist erfreulicherweise mit einer präzisen Rasterung versehen. In zehn Schritten kann die Anpassung pro Seite erfolgen. Ein kleiner Kritikpunkt bei der Größenverstellung: Ohne Belastung ist diese angenehm leichtgängig, unter Spannung am Kopf wird sie jedoch deutlich schwergängiger. Dadurch lässt sich der Kopfbügel nur mit beiden Händen komfortabel nachjustieren.

Die Aufhängung der Ohrausätze ist so konzipiert, das ein leichtes Schwenken der Ohrmuscheln möglich ist. Dies hat den Vorteil, dass sich der Kopfhörer perfekt an die Kopfform des Trägers anpassen kann.

Polsterung und Ohraufsätze

Gepolsterter Kopfbügel

Für den bestmöglichen Tragekomfort sorgen zwei Pads am Kopfbügel in Verbindung mit den austauschbaren Velour-Ohrpolstern und dem fürs Hören angenehmen offenen Gehäusekonzept, Was wir beim ATH-R50x ebenfalls bemerkt haben: Auch bei längeren Hörsessions fällt der Kopfhörer hinsichtlich des Tragekomforts nicht negativ auf. Der Anpressdruck der Ohrmuscheln fällt für uns, gerade als Brillenträger, nahezu perfekt aus. Wir können wir kein zu festes Drücken auf unser Brillengestell oder unseren Kopf feststellen.

Im Detaill: Eines der beiden Velourspolster

Die Rückseite der austauschbaren Veloursohrpolster

Kabelführung

Kabelführung

Die Kabelführung des Audio-Technica ATH-R50x ist einseitig ausgeführt. Im unteren Teil der linken Ohrmuschel wrdue ein 3,5 mm messender Stereo-Klinken-Anschluss untergebracht. Passende Kabel sind ebenfalls dabei, dazu gleich mehr im nächsten Absatz.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Audio-Technica ATH-R50x

Der Audio-Technica ATH-R50x wird in einer schicken Verpackung aus Kartonage geliefert, es wird bewusst auf Plastik bei der Verpackung verzichtet - zugunsten der Ressourcenschonung. Im Lieferumfang des offenen Kopfhörers befinden ein Transportbeutel aus Kunstleder, ein 120 cm langes Kabel mit 3,5 mm Miniklinkenstecker sowie ein 3 m langes Kopfhörerkabel, ebenfalls mit 3,5 mm Miniklinkenstecker. Der obligatorische 6,3-mm-Stereo-Klinkenadapter vervollständigt den Lieferumfang.

Der Transportbeutel im Detail

Das 3,5 m lange Kopfhörerkabel, inklusive 6,3-mm-Stereo-Klinkenadapter

Das 1,2 lange Kabel

Was fällt am ATH-R50x auf? Die Kurzübersicht

Offener Kopfhörer mit hohem Tragekomfort

Große 50 mm Treiber

Sehr gut auch für Brillenträger geeignet

Routinierte Gehäuseverarbeitung mit viel Metall

2 Kabel und Transportbeutel im Lieferumfang

Insgesamt hinterlässt der ATH-R50x für 169 EUR einen ausgesprochen guten Eindruck, das gilt für die Verarbeitung ebenso wie für den Tragekomfort.

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