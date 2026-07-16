TEST: Canton Puro 90 - Hessische Lautsprecher mit lebendigem Klang

Die Canton Puro präsentiert sich als schlanke, elegante und edle, säulenartige Lautsprecherbox aus Aluminium und ist in fünf attraktiven Farben zum Stückpreis von 899 EUR erhältlich. Mit ihrer Baufrom greift sie einen schon länger zurückliegenden Trend wieder auf und positioniert sich auch als elegante, musikalische Alternative zu den oft gekauften Soundbar-Systemen. Auch sie braucht nur wenig Platz, schafft er bauartbedingt eine schön weitläufige Stereobühne. Wer im Bassbereich viel Nachdruck wünscht, kann ergänzend einen aktiven Subwoofer aus dem Canton-Portfolio dazukaufen, Wer es kompakter mag - für 349 EUR pro Stück führt Canton hier die Puro 30 im Programm.

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Canton sieht in der Puro-Serie Designlautsprecher, die modernes Interior Design und beeindruckende Klangperformance in perfekter Balance vereinen. Der erste Aspekt wird durch die klare, reduzierte Formensprache mit der zylindrischen Gestaltung treffend verdeutlicht. Die Puro-Lautsprecher integriert sich dadurch harmonisch auch ins sehr hochwertige Wohnambiente.

Puro als CD-Nachfolger

Nachfolge-Linie der Canton CD-Baureihe

Canton sieht Puro als konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen CD-Serie. Die Lautsprecher sollen Ästhetik, leichte Aufstellung und hochwertige Akustik auf höchstem Niveau miteinander verbinden. Der Klang, so versprechen es die Hessen, ist lebendig, klar, detailreich und ausgewogen. Dadurch können sie für die Wiedergabe von Musik und Filmton verwendet werden

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Fünf Farben stehen bereit

Elegant in verschiedenen Farben (3 auf dem Bild, 5 gibt es insgesamt)

Mit einer Auswahl von fünf sorgfältig aufeinander abgestimmten Oberflächen passen sich beide Puro-Lautsprecher jedem Einrichtungsstil an. Neben den traditionellen Ausführungen in Mattschwarz und Mattweiß sind moderne, zugleich wohnliche Farbtöne wie Sand, Rosé und Nussbaum im Angebot. Damit kann man bewusst nicht nur akustische, sondern auch raumgestalterische Akzente se

Puro 90: Die Konstruktion

2,5 Wege-Prinzip

Die Puro 90 setzt auf ein spezielles 2½-Wege-System mit insgesamt fünf penibel abgestimmten Lautsprecherchassis. Im Zentrum findet sich ein 25-mm-Hochtöner, der für eine tadellose Auflösung und eine feine, brillante Hochtonwiedergabe steht. Oberhalb und unterhalb montiert sind jeweils zwei 109-mm-Chassis. Die oberen Treiber fungieren als Tiefmitteltöner und decken zusammen mit dem Hochtöner den Hauptbereich des Klangspektrums ab. Die unteren Chassis sind ausschließlich für die Darstellung tieferer und tiefer Frequenzen zuständig. Durch diese Aufgabenverteilung kann eine besonders harmonische Abstimmung ermöglicht werden, und diese Funktionsweise erklärt das Prinzip des 2½-Wege-Systems. Das Ergebnis, verspricht Canton, ist ein erstaunlich voluminöses, dynamisches Klangbild, das man von der säulenartigen Formgebung nicht erwartet hätte.

Gelungene Basswiedergabe

Unterer Bereich des Gehäuses

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Im Sinne eines ausdrucksstarken Tieftonfundaments ist der Puro 90 mit einer nach vorne abstrahlende Bassreflexöffnung im unteren Bereich des Gehäuses ausgestattet. Dies sicher eine effektive Unterstützung im Bassbereich und steht für eine gleichmäßige, exakte Wiedergabe, die auch im Falle einer wandnahen Aufstellung bestehen bleibt. Das Zusammenspiel aus Bassreflexsystem und dedizierten Tieftönern kommt somit einer gesteigerten akustischen Souveränität zugute.

Erstaunliche Belastungswerte

Die Puro 90 weist ausgezeichnete maximale Belastungswerte auf

Mit einer Musikbelastbarkeit maximal 150 Watt stehen bei der Puro 90 tadellose Leistungsreserven für dynamische Musik- und Filmwiedergabe zur Verfügung. Die effiziente Abstimmung und das durchdachte Kooperieren der einzelnen Chassis ermöglichen, dass der Lautsprecher auch bei höheren Pegeln souverän sowie verzerrungsarm auftritt.

Die Verarbeitung

Canton Schriftzug oben (Ausführung in Weiß)

Präzise gearbeiteter oberer Bereich (Variante in Nussbaum, hervorragend foliert)

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Ausführung in Sand, gut sichtbar sind die exakten, engen Spaltmaße

Wir haben den Puro 90 in drei unterschiedlichen Farbausführungen genauer begutachtet, auch in der „Holz-Variante“. Und immer ist das Finish exzellent, alle Oberflächen sind gänzlich frei von Unsauberkeiten, alle Spaltmaße sind eng und gleichmäßig. Der runde Fuß garantiert einen sicheren Stand. Das hochwertige Anschlussterminal der Puro 90 garantiert zudem eine sichere und stabile Verbindung zum Verstärker. Das langzeitstabile Layout ist für eine verlustarme Signalübertragung zuständig und garantiert eine dauerhaft konstante Klangqualität des Lautsprechers.

Die Daten

2½-Wege Bassreflex

Prinzip Passivresonator: Bassreflex

25 mm Hochtöner mit Alu-Kalotte

2 Mitteltöner, 110 mm, aus Aluminium

2 Tieftöner, 110 mm, aus Aluminium

Nennbelastbarkeit: 90 Watt

Musikbelastbarkeit: 150 Watt

Übertragungsbereich: 40...30.000 Hz

Übergangsfrequenzen: 400 / 3.300 Hz

Impedanz: 4...8 Ohm

Wirkungsgrad 2,83V/1m: 87,5 db

Bildergalerie

Oberer Bereich, Ausführung Nussbaum

Direkte Sicht von oben

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Oberer Bereich, seitliche Sicht, Farbgebung Nussbaum

Puro 90 in Nussbaum

Exakte Verarbeitung (Version in Sand)

Sandfarbene Version von schräg oben

Direkte Sicht von vorn, Ausführung Sand, oberer Bereich

Ausführung Sand, oberer Bereich

Puro 90 in Weiß seidenmatt

Logo oben, Version in Weiß seidenmatt

Canton Smart Amp 5.1

Der ultrakompakte Canton Smart Amp 5.1 in der S2-Version dient als Zuspieler. Hier geht es zum Mehrkanal-Verstärker bei Canton und hier geht es zu unserem Test

Solide, übersichtliche Fernbedienung des Smart Amp 5.1 (849 EUR)

Gleich geht es los

Klang Till Tomorrow, Till Brönner & Yello

Nicht selten haben wir von schlanken Lautsprechern in der Bauweise der Puro 90 einen etwas dünnen Klang vernehmen müssen, der zudem am Lautsprecher klebt und sich nicht homogen im Hörraum verteilt. Mit einer von solchen Erfahrungen geprägten Erwartungshaltung stehen wir auch den Puro 90 gegenüber – die uns aber eines Besseren belehren mit einer erstaunlich räumlichen Darstellung sowie mit einer sauberen Detaillierung über den gesamten Frequenzbereich. Besonders der frische, aber nie harsch auftretende Hochtonbereich überzeugt. Der Bass hat für die schmale, säulenartige Bauform eine erstaunliche Substanz, aber natürlich können hier keine enormen Ansprüche an Nachdruck und Tiefgang erfüllt werden – die Physik kann auch Canton nicht überlisten. Tadellos ist der sehr klare Aufbau, die einzelnen akustischen Elemente und Ebenen lassen sich gut voneinander differenzieren.

Klang Vier Jahreszeiten, Antonio Vivaldi, der Frühling, erstes Allegro

Es wird richtiggehend anspruchsvoll, und wir spielen den Puro 90 ein Allegro aus Vivaldis weltberühmten Vier Jahreszeiten zu – keine einfache Aufgabe für die Klangsäulen aus dem Taunus, dem sind wir uns durchaus bewusst. Aber was wir vernehmen dürfen, fällt durchaus überzeugend aus. Die Streicher haben für einen solchen Lautsprecher eine sehr gute Auflösung, und die einzelnen Instrumenten-Gruppen im Orchester sind tadellos auszumachen. Ergänzt werden kann noch das recht souveräne Management der zahlreichen Wechsel im dynamischen Gefüge. Das Fundament ist in Ordnung, aber hier merkt man das recht geringe Gehäusevolumen und die schlanke Bauform.

Klang Moonraker, Shirley Bassey

Obwohl schon recht alt, klingt der Titel frisch, sauber ausbalanciert und klar. Das hätten wir nicht erwartet, oftmals müssen wir ein leichtes Dröhnen und eine etwas oberflächliche Wiedergabe der Stimme von Shirley feststellen. Bei den Canton-Säulen hingegen ertönt ihre Stimme charismatisch und mit guter feindynamischer Arbeit. Man kann auch durchaus mit höheren Lautstärken arbeiten, nur wenn man es übertreibt, werden die oberen Mitten und Höhen etwas dominant, was aber auch am Quellmaterial liegt. Räumlich bieten die Puro 90 wieder eine ausgezeichnete Leistung, sie agieren hinsichtlich Weite und Tiefe überzeugend.

Klang Oxygene 8, Jean-Michel Jarre

Der Rhythmus des Tracks wird sauber getroffen, und die Impulstreue ist sehr gut. Kleine dynamische Unterschiede bei der Darstellung der Synthesizer werden tadellos berücksichtigt. Was uns erstaunt hat: Der Klang löst sich nachvollziehbar von den schlanken Säulen und verteilt sich gleichmäßig im Hörraum. Die Puro 90 gefallen auch mit der guten Handhabung hinsichtlich der Übergänge zwischen den einzelnen Frequenzbereichen.

Axel F., Harold Faltermeyer, 2016 Composers Cut

Die realistische und überraschend fundierte Präsentation überrascht uns hier positiv. Der Zuhörer wird räumlich sehr gut eingebunden. Damit man in wirklich rundherum überzeugender Qualität hören kann, ist eine leichte Anwinklung der Puro 90 auf den Sitzplatz des Hörers notwendig. Der Bass trifft den richtigen Punkt gut, wir bemerken kein unpassendes Nachschwingen. Man kann durchaus auch lauter hören, dank des ruhigen, soliden Gehäuses finden sich praktisch keine Vibrationen und kein Dröhnen. Der frei aufspielender Hochtonbereich wird auch dann, wenn man mit höherem Pegel hört, nicht zu harsch.

Klang The Sun Will Always Shine On TV, a-ha

Mit Stimmen gehen die schlanken hessischen Säulen wirklich gekonnt um, das bemerken wir auch bei diesem Song. Morton Harkets Stimme beeindruckt durch die präzise und zugleich natürliche Wiedergabe. Der Rhythmus wird erneut tadellos dargestellt, mit hoher Impulstreue kommen auch Kleinigkeiten mit der richtigen Balance zum Ausdruck. Die Synthesizer werden akustisch nachvollziehbar beschrieben, und der Bassbereich erweist sich als straff und relativ exakt herausmodelliert.

Klang Zombie, Cranberrys

Die Wiedergabe erfolgt erstaunlich kraftvoll, und die Grobdynamik erweist sich als exzellent. Was uns überrascht, ist die klar und mit der richtigen Gewichtung wahrnehmbare vokale Präsenz. Räumlich agieren die beiden Puro 90 ein weiteres Mal überraschend komplett. Natürlich sollte der Hörraum nicht zu groß sein, und man sollte nicht zu weit entfernt von den schlanken Säulen sitzen. Werden diese Aspekte hinreichend berücksichtigt, ist das Klangpanorama für einen Lautsprecher dieses Typs außerordentloch überzeugend.

Klang Insomnia, Faithless, Disclosure‘s 2025 Edit

Hier haben die Puro 90 keine Probleme mit der hohen Geschwindigkeit, und die Stimme wird sehr klar präsentiert, ohne dabei überbetont zu wirken. Die dynamischen Wechsel werden akkurat herausgearbeitet. Die Präsentation im Bassbereich kann als gut bezeichnet werden, erwartungsgemäß ist hier ist aber noch Potenzial. Man merkt dann doch die schlanke Bauform, es fehlt an Vehemenz und Tiefgang. Wer hier mehr möchte, sollte die Puro 90 um einen der zahlreichen leistungsstarken aktiven Subwoofer aus dem Canton-Programm ergänzen.

Fazit

Der Canton Puro 90 ist mit seiner schlanken Bauform eine besonders elegante Erscheinung. Dadurch, dass fünf unterschiedliche Farben zur Verfügung stehen, kann man genau die Variante auswählen, die optimal zum eigenen Wohnambiente passt. Das Finish ist exzellent, das gilt auch für die Materialqualität. Wer mit dem säulenartigen Lautsprecher liebäugelt, wird überrascht vom authentischen und lebendigen, sogar aus räumlicher Sicht tadellosen Klangbild sein. Man sollte sich aber Klarheit darüber verschaffen, dass, aufgrund der Bauform, nicht der Nachdruck und der Tiefgang erzielt werden kann,, den Standlautsprecher mit größerem Gehäusevolumen bereitstellen. Hier empfiehlt es sich dann, einen der leistungsfähigen aktiven Subwoofer aus dem Hause Canton ins Setup aufzunehmen.

Enorm elegante, in fünf schicken Farben lieferbare Klangsäule mit differenziertem Klangbild



Standlautsprecher bis 2.000 EUR Paarpreis

Test 16. Juli 2026

Test und Fotos: Carsten Rampacher

Titel- und Aufmacherbild mit Chat GPT bearbeitet (KI-Hinweis)

Datum: 16. Juli 2026