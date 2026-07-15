Marantz MODEL 70 & CD 70: Neue Stereo-Komponenten mit HDMI, Bluetooth und HDAM-SA3

Marantz erweitert sein Stereo-Portfolio um den neuen MODEL 70 Vollverstärker und den CD 70 CD-Player. Beide Geräte übernehmen die aktuelle Designsprache der Marke und kombinieren klassische HiFi-Technik mit modernen Features wie HDMI ARC, Bluetooth und hochauflösender USB-Wiedergabe. Der MODEL 70 löst den langjährigen PM6007 ab, der CD 70 positioniert sich als Nachfolger des CD6007.

Marantz modernisiert seine Stereo-Einstiegsklasse

Marantz MODEL 70 und Marantz CD70 in Schwarz

Mit dem neuen MODEL 70 und dem CD 70 führt Marantz seine aktuelle Designsprache nun auch in der Einstiegsklasse ein. Beide Komponenten richten sich an Musikliebhaber, die klassische Stereo-Wiedergabe mit modernen Anschlussmöglichkeiten kombinieren möchten.

Dabei setzt Marantz nicht nur auf ein neues Erscheinungsbild, sondern hat auch die interne Technik umfassend überarbeitet. Verbesserte D/A-Wandler, optimierte Netzteile und neue Komfortfunktionen sollen sowohl Klangqualität als auch Alltagstauglichkeit steigern.

Marantz MODEL 70: Klassischer Stereo-Verstärker mit HDMI ARC und Bluetooth

Bullaugen-Display inmitten der Klangregelung

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Neu: elektronische Lautstärkeregelung

Kopfhöreranschluss rechts

Der neue Marantz MODEL 70 bleibt ein klassischer Class-AB-Vollverstärker mit diskretem HDAM-SA3-Verstärkerkonzept, erweitert die Ausstattung jedoch deutlich.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

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Aktuelles Marantz-Design

HDMI ARC für den direkten TV-Anschluss

Bluetooth-Empfang und Bluetooth-Sender (aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC, SBC)

Neuer ESS-Sabre-D/A-Wandler

MM-Phono-Eingang

Analoge sowie optische und koaxiale Digitaleingänge

Subwoofer-Ausgang

Stereo-Pre-Out

Elektronische Lautstärkeregelung

2x 50 Watt an 8 Ohm (20 Hz bis 20 kHz)

Verbesserte Verstärkertechnik

Front links des Marantz MODEL 70

Innenleben

Rückseite

Auch intern wurde der MODEL 70 überarbeitet.

Der bewährte HDAM-SA3-Verstärker bleibt erhalten, erhält jedoch eine leistungsfähigere Stromversorgung. Die Siebkapazität steigt gegenüber dem PM6007 um 25 Prozent von 12.000 auf 15.000 µF. Gleichzeitig wurde die Position des Netzteilkondensators näher an die Endstufe verlegt, wodurch die Stromversorgung mit geringerem Widerstand erfolgen soll. Ziel ist eine stabilere Versorgung und ein kontrollierterer Tieftonbereich.

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Darüber hinaus ersetzt Marantz die bisherige analoge Lautstärkeregelung durch eine elektronische Lautstärkesteuerung. Dadurch verkürzt sich der interne Signalweg, was laut Hersteller zu einer transparenteren Wiedergabe beitragen soll.

CD 70: Neuer CD-Player mit modernisierter Digitaltechnik

Logo und Bedienelemente links

CD 70 mit angeschlossenem Kopfhörer

Passend zum Verstärker präsentiert Marantz den CD 70. Neben dem neuen Design erhält auch der CD-Spieler einen neuen ESS-Sabre-D/A-Wandler sowie eine optimierte Clock mit besonders geringem Phasenrauschen. Dadurch sollen Jitter reduziert sowie Klarheit und Transparenz der Wiedergabe verbessert werden.

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Zudem gibt es ein verbessertes Netzteil, ein doppellagiges Chassis, stabile Isolationsfüße und strategisch platzierte Kupferkomponenten, so Marantz. Der volldiskrete Kopfhörerverstärker mit HDAM-Technologie bietet einstellbare Verstärkung und automatische Kopfhörererkennung.

Lifestyle-Aufnahme

Innenleben

Rückseite

Ausstattung des Marantz CD 70

CD, CD-R und CD-RW-Wiedergabe

Frontseitiger USB-A-Anschluss

Wiedergabe von WAV, FLAC, ALAC, AIFF, MP3, AAC, WMA und DSD bis 5,6 MHz

HDAM- und HDAM-SA2-Ausgangsstufe

Diskreter Kopfhörerverstärker mit Gain-Umschaltung

Digitale Klangfilter

Optimierte Stromversorgung

Doppelter Gehäuseboden zur Vibrationsreduzierung

Für klassische HiFi-Anlagen und moderne TV-Setups

Marantz positioniert den MODEL 70 bewusst zwischen klassischem Stereo-Verstärker und modernen Multimedia-Anwendungen.

Durch HDMI ARC lässt sich der Fernseher direkt anschließen und über dessen Fernbedienung steuern. Bidirektionales Bluetooth ermöglicht sowohl das kabellose Zuspielen von Musik als auch die Übertragung auf kompatible Bluetooth-Kopfhörer. Ergänzt wird die Ausstattung durch Phono-Eingang, digitale Schnittstellen sowie Vorverstärker- und Subwoofer-Ausgänge. Zusammen mit dem CD 70 entsteht so ein vielseitiges Stereo-System für Musik, Fernsehen und klassische CD-Wiedergabe.

Technische Daten Marantz MODEL 70

Einzelansicht Marantz MODEL 70

Produkttyp: Stereo-Vollverstärker (Class A/B)

Ausgangsleistung: 2 × 50 Watt an 8 Ohm (20 Hz – 20 kHz, THD 0,1%)

Verstärkerschaltung: Marantz HDAM-SA3

D/A-Wandler: ESS Sabre DAC

Bluetooth: Empfang und Sendefunktion (aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC, SBC)

HDMI: HDMI ARC

Analoge Eingänge: 3x Stereo Cinch plus MM-Phono-Eingang

Digitale Eingänge: 1x optisch, 1x koaxial

Ausgänge: Stereo-Pre-Out, Subwoofer-Out

Remote Control In/Out

Abmessungen (BxHxT): 442 × 109 × 373 mm

Unverbindliche Preisempfehlung: 850 Euro / CHF 750

Technische Daten Marantz CD 70

Marantz CD 70 Einzelansicht

Produkttyp: CD-Player

Unterstützte Medien: CD, CD-R, CD-RW

D/A-Wandler: ESS Sabre DAC

Analogschaltung: HDAM + HDAM-SA2

USB-Anschluss: Frontseitiger USB-A-Port

Wiedergabe über USB: WAV, FLAC, ALAC, AIFF, MP3, AAC, WMA, DSD

DSD-Wiedergabe: bis DSD 5,6 MHz

Kopfhörerausgang: 6,3 mm mit Gain-Umschaltung, HDAM-SA2 und Auto-Off

Abmessungen (BxHxT): 442 × 109 × 351 mm

Unverbindliche Preisempfehlung: 600 Euro / CHF 499

Fazit

Marantz MODEL 70 und Marantz CD 70

Mit MODEL 70 und CD 70 bringt Marantz zwei moderne Stereo-Komponenten im preislich attraktiven Bereich auf den Markt, die klassische HiFi-Tugenden mit zeitgemäßen Funktionen verbinden. Neue Netzteile, größere Ringkerntrafos, ein leistungsstarker DAC und optimierte Schaltungen sollen für mehr Dynamik, Kontrolle und Souveränität in Kombination mit zahlreichen Lautsprechern sorgen.

Besonders der MODEL 70 erweitert das Konzept eines klassischen Vollverstärkers um HDMI ARC, Bluetooth sowie Pre-Out- und Subwoofer-Anschlüsse und spricht damit sowohl klassische Stereo-Hörer als auch Anwender an, die gerne ihren Fernseher mit der Anlage verbinden. Der CD 70 ergänzt das System mit überarbeiteter Digitaltechnik, USB-HiRes-Wiedergabe und hochwertigem Kopfhörerverstärker zu einer stimmigen Stereo-Kombination.

Der neue MODEL 70 sowie der CD 70 sind ab dem 15. August 2026 bei Marantz und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich:

Special: Philipp Kind

Bilder: Marantz

Datum: 15.07.2026