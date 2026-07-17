Sharp blickt auf über 100 Jahre Innovation zurück – vom mechanischen Bleistift bis zur modernen Unterhaltungselektronik

Sharp Consumer Electronics feiert mehr als ein Jahrhundert Unternehmensgeschichte und erinnert an zahlreiche technologische Meilensteine, die das Unternehmen seit seiner Gründung geprägt haben. Von der Erfindung des mechanischen Bleistifts über tragbare Fernseher und innovative Taschenrechner bis hin zu modernen Audio- und Unterhaltungselektroniklösungen zieht sich der Anspruch, den Alltag der Menschen durch Innovationen zu verbessern, wie ein roter Faden durch die Unternehmensgeschichte.

Das Wichtigste in Kürze

Sharp blickt auf über 100 Jahre Unternehmensgeschichte zurück

Unternehmensgründer Tokuji Hayakawa entwickelte 1915 den „Ever Ready Sharp Pencil“

Frühe Innovationen reichten von multifunktionalen Stiften bis zu tragbaren Fernsehern

Meilensteine bei Taschenrechnern mit LCD-Technik und barrierefreien Lösungen

Audiotechnik von digitalen HiFi-Verstärkern bis zum aktuellen Plattenspieler RP-TT100

Sharp betont auch künftig seinen Fokus auf Innovation, Qualität und Nutzerorientierung

Der Ursprung der Marke: Der "Ever Ready Sharp Pencil"

Schweizer Taschenmesser der Stifte?

Den Grundstein für das Unternehmen legte Tokuji Hayakawa bereits 1915 im Alter von 21 Jahren mit dem mechanischen „Ever Ready Sharp Pencil“. Die Erfindung gab dem Unternehmen später seinen Namen und stand sinnbildlich für den Innovationsgeist, der Sharp bis heute prägt.

Besonders bemerkenswert: Hayakawa entwickelte insgesamt 36 verschiedene Varianten seines mechanischen Bleistifts. Einige Modelle integrierten bereits Zusatzfunktionen wie Schere, Kalender, Kompass oder Thermometer – Konzepte, die aus heutiger Sicht an die multifunktionalen Tools-Apps in Smartphones erinnern.

Mobile Unterhaltung schon in den 1960er-Jahren

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und der zunehmenden Mobilität der Gesellschaft widmete sich Sharp früh dem Thema portable Unterhaltungselektronik.

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Fernseher zählten schon von Beginn an zu den innovativen Produkten von Sharp. 1951 baute man den ersten Prototypen eines TV-Sets, brachte 1952 den ersten Fernseher Japans auf den Markt und begann ein Jahr später mit der Massenproduktion des TV3-14T. Portabel wurde es erst ein wenig später.

1960 stellt Sharp ein mobiles TV-Gerät mit integriertem Akku vor

Schon ein Jahr zuvor vorgestellt und in der gleichen Design-Welt zuhause: Tranket Transistor Radio

1960 stellte das Unternehmen den Transistor-Fernseher TRP801 vor. Dank eines integrierten Akkus ließ sich das Gerät mehr als drei Stunden ohne externe Stromversorgung betreiben. Das kompakte Design und der 8,5-Zoll-Bildschirm machten den Fernseher für den Einsatz unterwegs oder im Freien interessant.

Heute begeistern uns modern und umfassend ausgestattete 4K MiniLED-Fernseher von Sharp:

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So wirkt das AQUOS mobile phone noch recht unscheinbar

Ganz im Gegensatz dann nach dem Aufklappen und Drehen des Displays

Mehrere Jahrzehnte später griff Sharp diese Idee erneut auf und präsentierte 2006 das AQUOS Mobile Phone mit drehbarem Display, das mobiles Fernsehen auf dem Smartphone ermöglichte.

Von der Rechenmaschine zum sprechenden Taschenrechner

Rechts im Bild: Der weltweit erste COS-Taschenrechner mit LCD-Display

Nur 1,6mm flach: Der EL-8152 bereichert die Sammlung des MoMA in New York

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Auch im Bereich der Rechentechnik zählt Sharp zahlreiche Meilensteine zu seiner Unternehmensgeschichte.

1964 erschien mit dem CS-10A der erste reine Transistor-Dioden-Rechner des Unternehmens. Es folgten zahlreiche Weiterentwicklungen, darunter 1973 der EL-805, der als weltweit erster elektronische COS-Taschenrechner mit LCD-Anzeige vorgestellt wurde.

Einen weiteren Meilenstein markierte 1979 der nur 1,6 Millimeter flache EL-8152, der sich aufgrund seines Designs in der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art (MoMA) in New York befindet.

Barrierefreier Taschenrechner von Sharp

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Neben der technischen Entwicklung rückte auch das Thema Barrierefreiheit zunehmend in den Fokus. 1980 stellte Sharp den weltweit ersten sprechenden Taschenrechner vor, der Eingaben und Ergebnisse per Sprachsynthese ausgeben konnte und insbesondere Menschen mit Sehbehinderung unterstützen sollte.

Sharp SPARKY

In 1987 gab es dann mit dem Modell SPARKY noch einen farblich auffälligen Taschenrechner. Mit leuchtenden Farben, einem cleveren Schiebemechanismus und einem Origami-ähnlichen Design.

Innovationen für Musikliebhaber

Sharp SM-SX100

1-Bit-Verstärker mit Delta-Sigma-Modulation

Auch im Audiobereich verweist Sharp auf bedeutende Entwicklungen. 1999 präsentierte das Unternehmen mit dem SM-SX100 einen 1-Bit-Verstärker im charakteristischen und progressiven Design, der mithilfe der Delta-Sigma-Modulation eine besonders natürliche Klangwiedergabe ermöglichen sollte.

Historischer Plattenspieler in edler Holzkonstruktion

Gleichzeitig erinnert Sharp an die lange Tradition hochwertiger Plattenspieler. Während historische Modelle noch als hochwertige Möbelstücke konzipiert waren, knüpft das Unternehmen heute mit dem automatischen Plattenspieler RP-TT100 an diese Tradition an und verbindet klassische Vinyl-Wiedergabe mit moderner Technik.

Wer sich mehr für den Sharp RP-TT100 interessiert, findet hier unseren Testbericht:

Blick in die Zukunft

Auch nach mehr als einem Jahrhundert sieht Sharp Innovationen als zentralen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Nach eigenen Angaben sollen künftige Produkte weiterhin technologische Entwicklungen mit hochwertigem Design verbinden und gleichzeitig den Alltag der Nutzer erleichtern.

Dabei verfolgt das Unternehmen unverändert das Ziel, Technologien zu entwickeln, die nicht nur leistungsfähig sind, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellen und langfristig Mehrwert schaffen.

Weitere Einblicke in über 100 Jahre Sharp

Wer tiefer in die Unternehmensgeschichte eintauchen möchte, findet auf der Unternehmens-Website von Sharp eine umfangreiche und übersichtlich aufbereitete Zeitreise durch mehr als 100 Jahre Innovationsgeschichte. Dort werden zahlreiche technische Meilensteine sowie außergewöhnliche Produkte aus verschiedenen Jahrzehnten anhand historischer Fotos und Hintergrundinformationen vorgestellt – von den ersten mechanischen Erfindungen über legendäre Unterhaltungselektronik bis hin zu aktuellen Entwicklungen.