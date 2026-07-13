DALI - dänische Lautsprecherkultur für jeden Anspruch: Überblick über das Portfolio, Teil 2

Erst kürzlich haben wir einen Portfolio-Überblick über DALIs CI-Lautsprecher erstellt, nun folgen die weiteren Produkte in diesem Special. DALI hält insgesamt ein Portfolio bereit, das hinsichtlich Breite und Tiefe gleichermaßen überzeugen kann - dazu jetzt mehr.

Der Überblick

DALI aus Nørager, Dänemark, steht für Danisch Audiophile Loudspeaker Industries und besitzt eine jahrzehntelange Erfahrung im Bau hochklassiger Lautsprecher. 1983 wurde die Marke von Peter Lyngdorf gegründet, heute genießen viele DALI Lautsprecher Kultstatus und ein hohes Ansehen bei HiFi- und Mehrkanal-Liebhabern. Zusätzlich zu den passiven Lautsprecherserien präsentieren wir in diesem Special noch die aktiven Subwoofer und den Bluetooth-Lautsprecher KATCH G2. Ebenfalls berücksichtigt werden die neue All-In-One-Lösung VEGA sowie DALIs Kopfhörer-Sortiment, bestehend aus den drei Modellen IO-6, IO-8 und IO-12.

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KORE

Der DALI KORE ist der absolute Überflieger im Programm des dänischen Lautsprecherherstellers. Er kommt auf einen Paarpreis von 100.000 EUR und kann in vielen Farben bestellt werden: Ammara Ebenholz (hochglänzend), Ammara Ebenholz Schwarz Metall (Hochglanz), Schwarz (Hochglanz), Weiß (Hochglanz), Racing Green (Hochglanz), Samtrot (Hochglanz), Marineblau (Hochglanz), oder Stahlgrau (Hochglanz). Die Lackierung ist sechslagig und überaus hochwertig. Allein der präzisionsgegossene Verbundsockel wiegt mehr als 34 kg, das Gesamtgewicht eines KORE Lautsprechers beträgt 160 kg.

Rückseite

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Er wurde komplett in Dänemark im DALI Stammsitz in Nørager entwickelt und wird auch dort gebaut - mit viel Liebe zum Detail und mit meisterlicher Handarbeit, zum Beispiel bei der Bestückung der High End-Frequenzweichen mit streng selektierten Bauteilen oder beim Polieren des aufwändigen Gehäuses und beim Montieren der Chassis etc. im Gehäuse.

Seitliche Perspektive

KORE wird ausschließlich aus besten Materialien gefertigt, darunter Druckguss-Aluminium, strukturelle Verbundwerkstoffe und ein zementbasiertes Harz-Verbundmaterial. Alles kommt von dänischen Zulieferern direkt in der näheren Umgebung, und DALI hat darüber hinaus in einen traditionsreichen dänischen Möbelbau-Spezialisten investiert, der seit langer Zeit die Möbelkunst Dänemarks mitbestimmt - und der für die elegant geschwungene Linienführung verantwortlich ist.

KORE ist ausgestattet mit der patentierten Balanced Drive SMC-Technologie und nutzt SMC Gen2 Materialien. Beide 11,5 Zoll messenden Basstreiber verfügen ber DALIs Dual-Voice-Coil-Balanced-Drive-Technologie. Zudem hat DALI speziell für die KORE den damals allerersten dedizierten Mitteltöner (7 Zoll) entwickelt. Er ist mit einer Kombination aus der aktuellen Generation der Balanced-Drive-SMC-Technologie und der für DALI typischen Papiere-/Holzfaser-Membran ausgestattet.

Als Hochtöner kommt das EVO-K Hybrid-Hochtönermodul, bestehend aus Bändchen (10 x 55 mm) und 35 mm Kalotte, zum Einsatz. Das großzügige Frequenzweichen-Design aus streng selektierten Bauteilen beinhaltet auch die laut Hersteller weltweit ersten Induktoren aus SMC-Material mit äußerst geringem Verlust.

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Beeindruckende Wiedergabefähigkeiten, gerade z.B. bei Orchestermusik

KORE arbeitet nach dem 3,5 + 0,5 Wege-Prinzip und stellt Frequenzen zwischen 26 Hz und 34 kHz dar. Das Lautsprecher-Monument eignet sich für Verstärkerleistungen von schmalen 50 bis hoch auf sagenhafte 1.500 Watt/Kanal. Er besitzt eine Empfindlichkeit von 88 dB (2,83V/1m) und eine Nennimpedanz von 4 Ohm. Maimal ist der KORE in der Lage, 118 db Schalldruck zu erzeugen. Die Übernahmefrequenzen gibt DALI mit 390/2.100/12.000 Hz an.

In unserem Test beeindruckte die KORE über alle Maßen: Ein machtvoller, bis ganz tief naxh unten reichender Bass, bis ins Detail fein säuberlich strukturierte, räumlich authentische Mitten und seidige, filigrane, räumliche Höhen. Die abnormale Pegelfestigkeit muss natürlich auch noch Erwähnung finden.

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EPIKORE

Unter dem kompromisslosen Top-Modell KORE ordnet sich die EPIKORE-Baureihe ein, die ebenfalls im DALI-Stammsitz in Nørager gebaut wird. Technologien des absoluten Spitzenmodells werden eingesetzt, um die Lautsprecher der EPIKORE-Serie akustisch absolut überzeugend zu machen. Ein EVO-K-Hybridhochtöner (10 x 55 mm Bändchen sowie 35 mm Gewebekalotte) und Clarity Cone-Membranen mit Papier-/Holzfaserstruktur gehören ebenso zur EPIKORE Serie wie der Einsatz von SMC Gen2 in den starken Magnetsystemen.

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Drei Standlautsprecher, ein Regallautsprecher

Mit drei Standlautsprechern und einem kompakten Regallautsprecher bietet das EPIKORE-Sortiment einige Optionen. Die EPIKORE Lautsprecher sind in vier Farben lieferbar: Maroon (Hochglanz), Schwarz (Hochglanz), Nussbaum (Hochglanz) oder Weiß (Hochglanz). Wie bei der KORE und auch bei anderen Serien von DALI wurden auch die edlen Lautsprecherkabel-Anschlussterminals selbst entwickelt.

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EPIKORE 3

Die EPIKORE 3 kommt auf knapp 10.000 EUR Paarpreis. Sie arbeitet nach dem Dreiwege-Prinzip. Sie ist mit einem Hybrid-Hochtonmodul und einem 7 Zoll Tief-/Mitteltöner bestückt. Sie weist eine Empfindlichkeit von 85 dB (2,83V/1m) auf. Die Nennimpedanz liegt bei 6 Ohm, und die empfohlene Verstärkerleistung bei 40 bis 250 Watt. Frequenzen zwischen 42 Hz und 34 kHz können wiedergegeben werden. Maximal können 108 dB Schalldruckpegel erzielt werden.

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Souveräne Akustik

In unserem Test überraschte der kompakte Lautsprecher mit einem auch bei deutlich gehobenem Pegel souveränen Klangbild. Sehr fein agierte die EPIKORE 3 zudem im Hochtonbereich. Die räumlich akkurat aufgebauten Mitten fielen ebenfalls auf, und Stimmen gab der dänische Nobel-Kompaktlautsprecher mit viel Charisma und Liebe zum Detail wieder.

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EPIKORE 7

Die EPIKORE 7 ist für knapp 20.000 EUR Paarpreis erhältlich. Sie beeindruckt sofort beim ersten Kennenlernen durch ihren schlanken Formfaktor. Der 3,5 Wege-Standlautsprecher integriert sich wunderbar auch ins sehr edle Wohnambiente. Akustisch spielt die Box deutlich entschlossener und fundierter auf, als man spontan denken könnte - zudem sind 110 dB maximaler Schalldruck drin. Und dank einer empfohlenen Verstärkerleistung von 40 bis 400 Watt pro Kanal harmoniert die EPIKORE 7 auch sehr gut mit leistungsstarken Verstärkern.

Hervorragendes Auflösungsvermögen

Der EVO-K Hybridhochtöner wird hier ergänzt von 2 x 7 Zoll Tief-/Mitteltönern. Insgesamt kann der dänische Manufakturlautsprecher Frequenzen von 35 Hz bis 34 kHz darstellen - und wie unser Test bewiesen hat, ist das Auflösungsvermögen über den gesamten Frequenzbereich außergewöhnlich ausgeprägt. Der Lautsprecher mit 6 Ohm Nennimpedanz weist eine Empfindlichkeit von 88 dB (2,83V/1m) auf.

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EPIKORE 9

Die EPIKORE 9 steht mit knapp 30.000 EUR Paarpreis in der Liste, daher ist eine durchaus beträchliche Investition nötig, um Eigentümer dieses enorm leistungsfähigen Standlautsprechers zu werden. Nicht so groß wie die EPIKORE 11, aber deutlich größer als die EPIKORE 7, stellt diese Konstruktion so etwas wie die "goldene Mitte" dar. Klar fällt sie durch ihre Abmessungen auf, aber sie ist weit davon entfernt, den Raum zu dominieren.

Klanglich zeigt der EPIKORE 9 wahre Größe

Akustisch tut sie dies allerdings auf ganzer Linie: Nachdrücklich, satt, mit ausgezeichnetem Tiefgang, nahtlosen Übergängen zwischen dem Bassbereich, den Mitten und den Höhen, und überaus fein auflösend. Somit wird der 4-Wege-Lautsprecher den enormen Ansprüchen der Preisklasse souverän gerecht. Als maximal möglicher Schalldruck werden 112 dB genannt, zudem können Verstärker mit einer Leistung von 40 bis 500 Watt pro Kanal Kontakt mit dem 4-Ohm-Lautsprecher aufnehmen. Neben dem EVO-K-Hybrid-Hochtöner montieren die Dänen 2 x 8 Zoll Tieftöner und einenn 6,5 Zoll-Mitteltöner in der Schallwand. Der Frequenzgang reicht von 29 Hz bis 34 kHz, die Empfindlichkeit liegt bei 88 dB.

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EPIKORE 11

Die EPIKORE 11 markiert mit knapp 44.000 EUR Paarpreis die Spitze der Baureihe. Aufgrund ihrer stattlichen Abmessungen ist sie auch in Hörräumen über 50 Quadratmeter zuhause. Sie ist extrem hoch belastbar und entwickelt auch im eben erwähnten großen Hörraum eine atmosphärisch dichte, vielschichtige Räumlichkeit. Der 4,5 Wege-Lautsprecher kann bis zu 116 dB Schalldruck erzeugen und arbeitet mit Verstärkern in einem Leistungsspektrum von 40 bis 1.000 Watt pro Kanal auf. Die Nennimpedanz liegt bei 4 Ohm, und die Empfindlichkeit bei 89 dB. Frequenzen von 29 Hz bis 34 kHz können dargestellt werden - und zwar mit einem überwältigenden Auflösungsvermögen und einer gelassenen Selbstverständlichkeit.

Vier 8-Zoll-Tieftöner

Als Treiber dienen der bekannte EVO-K-Hybridhochtöner, vier 8 Zoll-Tieftöner und ein 6,5 Zoll-Mitteltöner - und diese vier Tieftöner haben es in sich: Ungemein kraftvoll, dabei untadelig präzise auch bei enorm hohem Pegel, und mit einem herausragenden Tiefgang versehen, kann die EPIKORE 11 hier höchste Anspräche erfüllen. Der Wirkungsgrad liegt mit 89 dB (2,83V/1m) geringfügig höher als bei der EPIKORE 9

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RUBIKORE

DALIs RUBIKORE-Serie nutzt ebenfalls technische Entwicklungen, die ursprünglich für das Flaggschiff KORE vorgesehen waren. Auch andere DALI Schlüsseltechnologien kommen bei den, wie wir finden, preislich sehr interessanten RUBIKORE-Modellen zum Einsatz. DALis Hybrid-Hochtöner (17 x 45 mm messendes Bändchen plus 29 mm Gewebekalotte) gehört in allen Modellen (außer der sehr kompakten RUBIKORE 2) dazu, und die Membranen für den Tief- und Mitteltonbereich setzen auf die Clarity Cone-Membrantechnologie. Dahinter verbergen sich extrem leichte Papiermembranen, die mit Holzpartikeln veredelt werden, was eine wichtige Rolle für den DALI-typischen, geschmeidigen und klaren Familienklang spielt.

Von DALI selbst entwickelte Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Zudem, passend zur technischen Ausstattung, präsentert sich auch die Verarbeitung mit edlen Holzfurnieren und aufwändigen Hochglanzlackierungen sowie DALI-eigenen Terminals für den Anschluss des Lautsprecherkabels auf hohem Level. Mit zwei Standlautsprechern, einem multifunktionalen CINEMA-Lautsprecher (horizontal oder vertikal einzusetzen), dem flachen RUBIKORE ON-WALL und dem kompakten Regallautsprecher RUBIKORE 2 ist hier für jeden Klangliebhaber etwas dabei. Die RUBIKORE Lautsprecher sind in den Farben Maroon Hochglanz nur 2, 6, 8), Schwarz Hochglanz, Weiß Hochglanz und Wanuss Natur (alle Modelle) lieferbar. Die DALI RUBIKORE Lautsprecher werden im DALI-Firmensitz in Nørager, Dänemark, gefertigt.

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RUBIKORE 8

Das Spiitzenmodell der RUBIKORE Serie liegt bei einem Paarpreis von 6.998 EUR. Es handelt sich um eine 2,5 Wege + 0,5 Wege + 0,5 Wege-Konstruktion mit einer Nennimpedanz von 4 Ohm. Der große Sgtandlautsprecher bringt es auf maximal 112 dB Schalldruck, weist eine Empfindlichkeit von guten 90,5 dB (2,83V/1m) auf und stellt Frequenzen zwischen 38 Hz und 34 kHz dar. Verstärker mit einer Leistung von 40 bis 250 Watt pro Kanal können angeschlossen werden.

Umfangreiche Bestückung

Bestückt ist der RUBIKORE 8 mit dem weiter oben erwähnten Hybrid-Hochtöner und mit 3 x 6,5 Zoll messenden Tief-/Mitteltönern. In unserem Test erwies sich der dänische Schallwandler als akustisch ausgesprochen komponent. Vor allem der auch bei hohen Lautstärken angenehme, in sich schlüssige, kultivierte Klang sorgte für Freude. Für Klassik- oder Jazzliebhaber verdient sich der formschöne, edel verarbeitete Lautsprecher daher eine besondere Empfehlung, denn so viel akustische Finesse findet sich definitiv nicht oft für rund 7.000 EUR Paarpreis.

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RUBIKORE 6

Für etwas kleinere Lokalitäten und für eine optisch besonders harmonische Integration in den Wohnraum bietet sich der zweite Standlautsprecher der Serie, der RUBIKORE 6, sehr gut an. Er ist ebenfalls mit dem Hybrid-Hochtonmodul bestückt, ergänzt durch zwi 6,5 Zoll Tief/Mitteltöner.

Die schlanke Alternative

Der 2,5 + 0,5 Wege-Schallwandler weist eine Nennimpedanz von 4 Ohm auf und ist für Verstärker mit einer Leistung von 40 bis 200 Watt pro Kanal geeignet. Ein Schalldruck von maximal 110 dB kann erzeugt werden. Frequenzen zwischen 38 Hz und 34 kHz werden dargestellt, und de Empfindlichkeit geben die Dänen mit 88,5 dB an. Der Paarpreis beträgt hier 4.998 EUR.

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RUBIKORE 2

Der RUBIKORE 2 (Paarpreis 2.598 EUR) ist der einzige Lautsprecher der Serie, der im Hochtonbereich ausschließlich auf eine leichte 29 mm Gewebekalotte setzt. Bei diesem kompakten Modell entfällt daher das Hybrid-Hochtonmodul. Klanglich, das zeigte unser Test, agiert der RUBIKORE 2 sehr lebendig und zugleich angenehm. Gut, wenn man hinsichtlich der Wiedergabe feinster Impulse bei hohen Frequenzen extrem anspruchsvoll ist, raten wir zu einem RUBIKORE Modell mit dem Hybrid-Hochtonmodul, ansonsten ist der kleine Regallautsprecher eine rundherum gelungene Erscheinung mit überragender Verarbeitung - wie auch bei seinen "Geschwistern".

Kultivierter Regallautsprecher

Für den Tief-/Mitteltonbereich gibt es einen 6,5 mm Treiber mit Clarity Cone-Membran, und als maximalen Schalldruck werden 107 dB genannt. Von 40 bis 150 Watt reicht das Spektrum hinsichtlich der empfohlenen Verstärkerlesitung, , 87 dB beträgt der Wirkungsgrad (2,83V/1m). Der RUBIKORE 2 kann Frequenzen in einem Bereich zwischen 50 Hz und 26 kHz wiedergeben,

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RUBIKORE CINEMA

Der Lautsprecher, der alles kann: So könnte man den RUBIKORE CINEMA (Stückpreis: 1.999 EUR) in aller Kürze umreißen. Bei diesem Modell ist eine horizonale und eine vertikale Aufstellung möglich, dadurch kann er zum Beispiel in einem Mehrkanal-Lautsprechersystem an jeder Stelle eingesetzt werden - demnach vorne links, Centerkanal und rechts, und natürlich auch als L/R-Lautsprecher im Rear- oder Back Surround-Bereich. Für letztere Anwendung ist das dänische Schmuckstück aber eigentlich zu schade, wenn was er akustisch draufhat, verdeutlicht er auch in einem klassischen Stereosetup bestens.

Klangstarker Lautsprecher für den Vollbereich

Um sich voll zu entfalten, ist nicht einmal ein zusätzlicher aktiver Subwoofer notwendig. Zu diesem raten wir nur, wenn der Hörraum über 30 Quadratmeter misst und/oder die Ansprüche hinsichtlich eines ausgeprägten Nachdrucks und Tiefgangs bei der Wiedergabe des Bassbereichs beim Anwender sehr ausgeprägt ist.

Geschmeidiger, dynamischer Sound

Er eignet sich mit seinem kultivierten, geschmeidigen und dynamischen, immer realistischen Klang für Verstärker mit einer Kanalleistung von 40 bis 200 Watt. Der dänische Hersteller nennt 89 dB als Empfindlichkeit (2,83V/1m) und der RUBIKORE CINEMA arbeitet nach dem 2,5 Wege-Prinzip. Neben dem Hybrid-Hochtonmodul sind zwei 6,5 Zoll Tief-/Mitteltöner verbaut. Maximal sind 111 dB Schaldruck im Bereich des Machbaren, und Frequenzen zwischen 49 Hz und 34 kHz kann der Schallwandler darstellen.

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RUBIKORE ON-WALL

Wer einen flach bauenden Lautsprecher sucht, ganz gleich, ob als 2.0-Setup oder als bestandteil eines Mehrkanalsystems, der aufwändig konstruiert ist und über DALIs schon legendäres Hybrid-Hochtonmodul verfügt, kann zum RUBIKORE ON-WALL zum Paarpreis von 2.998 EUR greifen.

2,5 Wege-Prinzip

Der 2,5 Wege-Lautsprecher ist für Verstärkerleistungen von 20 bis 150 Watt/Kanal ausgelegt, die Empfindlichkeit (2,83V/1m) liegt bei 88,5 dB, ordentlich für ein Modell dieser Bauart. Außer dem Hybrid-Hochtöner umfasst die Bestückung einen 6,5 Zoll Tief-/Mitteltöner. Frequenzen von 59 Hz bis 34 kHz kann der RUBIKORE ON-WALL wiedergegeben, und 108 dB maximalen Schalldruck erzeugen. Die Nennimpedanz gibt DALI mit 4 Ohm an.

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