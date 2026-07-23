TEST: Denon Home 400 - Vielseitiger Wireless-Streaming-Lautsprecher mit Dolby Atmos und überzeugender Klangqualität

Im März 2026 hat Denon drei neue Wireless Multiroom-Lautsprecher vorgestellt. Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 bereichern im eleganten Industriedesign das Portfolio an Streaming-Lautsprechern und bieten nahtlose Konnektivität mit HEOS, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect. Nach dem Test der anderen beiden Modelle sehen wir uns diesmal den mittleren Vertreter Denon Home 400 an.

Der Denon Home 400 ist zum Preis von 499 Euro (UVP) in den Farben Stone und Charcoal verfügbar. Der Wireless Streaming-Lautsprecher richtet sich an Anwender, die performante, authentische Musikwiedergabe mit ausgeprägter Räumlichkeit wünschen und flexibel bezüglich der Raumgröße und Aufstellung bleiben möchten. Features wie die Dolby Atmos Music-Wiedergabe mit integrierten Up-Firing-Lautsprechern und die volle HEOS-Integration erweitern die Vielseitigkeit des All-in-One-Lautsprechers.

Denon Home 400 in der Übersicht

Wireless Multiroom-Lautsprecher mit HEOS

All-in-One Stereo-Lautsprecher

Dolby Atmos Music über integrierte Up-Firing-Lautsprecher

WLAN, AirPlay 2, Bluetooth

Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect

Sechs integrierte Verstärker mit separater Ansteuerung aller Chassis

Stereo-Kopplung und Wireless Surround mit kompatiblen Denon AV-Receivern

UVP: 499 Euro

Erhältlich in Stone und Charcoal

Kurzfazit

Der Denon Home 400 überzeugt im Test mit einer ausgesprochen ausgewogenen Klangabstimmung, hoher Dynamik und einer für einen All-in-One-Lautsprecher beeindruckenden Räumlichkeit. Dank Dolby Atmos Music und den integrierten Up-Firing-Lautsprechern wird eine weitläufige Klangverteilung im Raum mit dichter Atmosphäre erreicht. Mit HEOS-Multiroom, hochwertiger Verarbeitung und dem eleganten, unaufdringlichen Design empfiehlt er sich insbesondere für kleine bis mittelgroße Wohnräume.

Inklusive Up-Firing-Lautsprecher

Dolby Atmos Music und HEOS erweitern die Einsatzmöglichkeiten

Eine spannende Besonderheit der drei neuen Modelle ist die Unterstützung von Dolby Atmos für ein intensiveres und immersives Hörerlebnis. Der kompakte Denon Home 200 realisiert dies virtuell, im größeren Denon Home 400 und auch im Denon Home 600 Topmodell sind dafür nach oben abstrahlende Lautsprecher integriert.

Darüber hinaus steht auch die Kombination mit anderen HEOS-fähigen Geräten im Fokus. Eine Stereo-Kopplung ist möglich, zusätzlich aber auch die Verbindung mit aktuellen Denon AV-Verstärkern und AV-Receivern für Wireless Surround Sound. Das entsprechende Firmware-Update für den Denon AVR-X2900H DAB und den Denon AVC-X3900H steht zwar noch aus, dann aber soll man die Denon Home Lautsprecher als drahtlose Surround- oder Surround Back-Lautsprecher einsetzen können. Setups mit jeweils zwei Denon Home Lautsprechern sind möglich, aber auch ein Denon Home 400 oder Denon Home 600 in zentraler hinterer Position.

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Damit das Audiosignal zeitrichtig und ohne erkennbare Verzögerung wiedergegeben wird, unterstützt der Denon Home 400 Bluetooth LE Audio. Insgesamt lassen sich die Denon Home Lautsprecher mit bis zu 64 HEOS-Produkten in 32 Zonen koppeln. Jedes HEOS-fähige Gerät kann unterschiedliche Musiktitel wiedergeben. Genauso kann eine synchronisierte Wiedergabe erfolgen, so dass auf jedem gekoppelten Lautsprecher, Soundbar oder AV-Receiver/-Verstärker das identische Material abgespielt wird.

Sechs Verstärker und durchdachter Lautsprecheraufbau

Denon Home 400 in der Farbe "Stone"

Der Denon Home 400 setzt auf einen vollständig aktiven Lautsprecheraufbau mit sechs separaten Verstärkerkanälen und integriert zusätzlich nach oben abstrahlende Treiber für Dolby Atmos Music.

Jeder der sechs Verstärker treibt einen Lautsprecher an. An Bord sind zwei 0,75-Zoll-Hochtöner, zwei 4,5-Zoll-Tiefmitteltöner und zwei 1-Zoll-Treiber, die nach oben abstrahlen und für die Höhenkulisse zuständig sind.

Der Denon Home 400 positioniert sich exakt zwischen Denon Home 200 und Denon Home 600 und kann als mittelgroßer Streaming-Lautsprecher gelten. Mit nicht zu kompakten, aber auch nicht erschlagenden Dimensionen eignet er sich sowohl für kleinere als auch mittelgroße Räumlichkeiten. Nicht nur in Charcoal, sondern auch in Stone integriert er sich mit seiner unaufdringlichen Optik und gediegenen Formensprache wohnraumfreundlich in viele Umgebungen.

Hochwertiges Design und tadellose Verarbeitung

Ansicht von schräg hinten

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Hochwertige Oberflächenqualität

Ansicht von oben

Lautsprechergitter im Detail

Optisch präsentiert sich der Denon Home 400 modern, hochwertig und wohnraumfreundlich. Materialwahl, Verarbeitung und Haptik hinterlassen im Test einen ausgezeichneten Eindruck.

Die Anmutung des Denon Home 400 Wireless Lautsprechers ist sehr edel. Rundum findet man eine Melange-Stoffbespannung in der beige-grauen Farbgebung "Stone". Der Stoff ist sehr sauber und exakt aufgebracht, auch die Materialübergänge sind überall nahtlos ausgeführt. Im unteren Bereich und auf der Oberseite ist der Denon Home 400 mit Aluminium versehen. Eine sehr gute Haptik geht mit solider Robustheit einher. Akzente setzen der spiegelnde Denon-Schriftzug vorne und das mit unterschiedlichen Lochgrößen perforierte Gitter oben. Auch die eloxierten Alu-Elemente zeugen von sehr guter Verarbeitungsqualität im Detail und unterstreichen den hohen Design-Anspruch der neuen Wireless Multiroom-Lautsprecher.

Gummierte Leiste im unteren Bereich

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Unterseite Gesamtansicht

Unten dient eine großzügig dimensionierte gummierte Leiste als Standfuß und sorgt für stabilen Halt. Auf typischen Oberflächen wie Holz, Fliesen oder Stein steht der Denon Home 400 sehr stabil und verrutscht nicht. Auch bei höherem Pegel bleibt der Lautsprecher an seinem Platz. Außerdem befindet sich unten ein passendes Gewinde, um den Denon Home 400 auf einem Stativ zu befestigen.

Insgesamt präsentiert sich der HEOS Multiroom-Lautsprecher im modernen und charakteristischen Design, wirkt aber ohne Schnörkeleien auch sehr elegant und fügt sich unaufdringlich ins Wohnambiente ein. Den haptischen Test besteht er mit Bravour und weist, wo man auch hinfasst, eine hochwertige Material- und Verarbeitungsqualität auf.

Anschlüsse und Konnektivität

Rückseite Gesamtansicht

Neben der drahtlosen Einbindung über WLAN und Bluetooth bietet der Denon Home 400 auch Anschlüsse für analoge und digitale Zuspielung sowie praktische Funktionen für Datenschutz und Sprachsteuerung.

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Anschlüsse in der Übersicht

USB-C

3,5-mm-Klinke

WLAN

Bluetooth LE Audio

Anschluss für das Stromkabel / integriertes Netzteil

Anschlüsse und Bedienelemente an der Rückseite

An der Rückseite findet man drei Bedienknöpfe: Die Connect-Taste wird in der Regel nur bei der Ersteinrichtung benötigt, um das Gerät in den Verbindungsmodus zu versetzen. Gleiches gilt für den kleinen Bluetooth-Knopf, um den Denon Home 400 über BT mit einem Smartphone, o.ä. zu koppeln.

Für manche Anwender wichtig ist der kleine Schiebeschalter ganz rechts: Damit kann man das für die Sprachsteuerung integrierte Mikrofon komplett deaktivieren und muss sich keine Sorgen machen, dass hier vielleicht mitgehört werden könnte. Allerdings hat der Denon Home 400 zwar Mikrofone integriert, bei der Sprachsteuerung wird derzeit aber scheinbar nur Siri unterstützt und das auch nur dann, wenn man über eine Variante des HomePod verfügt. Wir erinnern uns: die früheren Denon Home-Lautsprecher konnte man zunächst auch nicht per Alexa oder mit dem Google Assistant steuern. Die Option wurde allerdings dann per Firmware-Update nachgeliefert.

Zwischen Connect- und Bluetooth- sowie Mikrofontaste gibt es dann noch einen analogen 3,5-mm-Klinkeneingang und USB-C. Beide stehen, einmal analog und einmal digital, für die Musikwiedergabe von externen Quellen zur Verfügung. Kein Ethernet? Der Denon Home 400 verzichtet, wie die anderen Denon Home Lautsprecher, auf eine Netzwerk-Schnittstelle für Kabel. Der USB-C-Slot lässt sich wohl mittels Adapter für eine kabelgebundene Nutzung verwenden, geprüft haben wir das allerdings nicht. Grundsätzlich sollte die drahtlose Einbindung bei keinem Anwendungsfall Probleme bereiten.

Unterhalb befindet sich noch der Stromanschluss. Das Netzteil sitzt intern, man muss also lediglich ein konventionelles Stromkabel anschließen. Im Lieferumfang ist ein farblich passendes weißes Kabel bei der Farbvariante Stone enthalten.

Intuitive Bedienung direkt am Lautsprecher

Bedienelemente seitlich

Die wichtigsten Funktionen lassen sich direkt am Gerät bedienen. Zusätzlich erleichtern frei belegbare Quick-Select-Tasten den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Inhalte.

Die für das allgemeine Handling verantwortlichen Bedienelemente sind beim Denon Home 400 an der rechten Seite untergebracht. Sie sind gummiert und auch wenn das Feedback etwas prägnanter ausfallen könnte, bieten sie einen guten Druckpunkt. Die Lautstärke lässt sich einstellen, es gibt eine Play-/Pause-Taste und drei Quick Select-Tasten. Diese lassen sich mit einer bestimmten Quelle in der HEOS App individuell belegen. Die mit dem Kreis markierte Taste bezeichnet Denon als "Aktionstaste", mit der man z.B. die Sprachsteuerung aktivieren kann.

Um kurz die Wiedergabe zu pausieren oder den Pegel zu justieren sind die Tasten am Gerät hilfreich. Auch, wenn sich z.B. morgens das Smartphone noch im Flugmodus befindet und man per Quick Select-Taste die Musikbegleitung zur Morgenroutine auswählt. Davon abgesehen steht für eine komfortable Verwendung die HEOS App zur Verfügung.

Weiter auf der nächsten Seite mit der Einrichtung und Handhabung mit der HEOS App

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