SPECIAL: Der richtige Kopfhörer für den richtigen Einsatzzweck: TWS mit ANC versus Over-Ear mit BT/ANC plus Kaufempfehlungen

Den richtigen Kopfhörer zu finden, ist in Anbetracht des üppigen Marktangebotes nicht so einfach. Daher möchten wir Ihnen die am meisten gebräuclichen Kopfhörer-Typen und den Einsatzzweck vorstellen: Bei den Kopfhörer-Typen handelt es sich um TWS-In-Ears und um Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer. Wir empfehlen auf jeden Fall einModell mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC), weswegen wir auch nur Kopfhörer vorstellen, die über dieses Ausstattungsmerkmal verfügen

Klassiker unter den TWS-Hörern mit ANC: Apple AirPods Pro

Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit ANC (Teufel Real Blue NC 2021).

True Wireless Sound (TWS) In-Ear-Hörer

Perfekt für unterwegs, oft sehr gut für Abends, da die Hörer so klein bauen und kaum aus dem Ohr herausschauen, dass man sie optimal z.B. fürs Hörbuch vor dem Einschlafen nutzen kann. Unterwegs kann man die TWS-Hörer natürlich auch perfekt verwenden, das Case, in dem die beiden Earbuds aufgeladen und aufgewahrt werden, sich Platz sparend in praktisch jeder Tasche verstauen lässt. Wir raten zudem zu einem TWS-Hörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und IPX-Zertifizierung (mindestens IPX3). Die aktive Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass man auch im Zug oder im Flugzeug seiner Lieblingsmusik oder dem Netflix-Film ungestört, ohne Umgebungsgeräusche, lauschen kann. Praktisch ist zusätzlich ein Transparenz-Modus, der dafür sorgt, dass man beim Warten auf Zug oder Flugzeug wichtige Durchsagen nicht verpasst - die Earbuds muss man nicht extra herausnehmen. Akkulaufzeiten von 5 bis 9 Stunden sind mit einer Ladung möglich. Zusammen mit dem Case, in dem meist mindestens 2 weitere Ladungen stecken, sind so meist Gesamtlaufzeiten > 20 Stunden möglich. Viele TWS-Hörer haben eine Schnelllade-Funktion (z.B. 10 Minuten laden für 1 Stunde Musik hören). Gesteuert werden viele TWS mit ANC per App, manche Apps haben nur einen recht übersichtlichen, andere einen eher zu üppigen Funktionsumfang. Sinn in einer App machen Umschalt- und Einstellmöglichkeiten fürs ANC, die Option zum Update der Firmware und die Nutzung unterschiedlicher DSP-Modi. Mindenstens in 3 Größen sind Ohrpassstücke dabei, manchmal sogar in 4 oder 5 Größen. Einige Anbieter offerieren die Möglichkeit der Überprüfung, ob die gewählten Ohrpassstücke auch korrekt sitzen (Apple, JBL). Die Bedienung gängiger Sprachassistenten ist meist möglich. Nun zu den einzelnen Modellen. Wer einen guten TWS-Hörer mit ANC sucht, wird schon für wenig Geld fündig.

EarFun Free Pro

Für derzeit knapp 60 EUR gibt es die solide verarbeiteten, akustisch tadellosen EarFun Free Pro im sehr kompakten Case.

LG ToneFree DFP8

Besonders empfehlenswert sind auch die LG ToneFree DFP8 - zum einen wegen dem sehr guten aktiven Noise-Cancelling, zum zweiten wegen der effektiven UV-basierten Reinigung der Earbuds im Case, zum dritten wegen des ausgewogenen, sauberen Klangs und der tadellosen DSP-Modi. Nicht vergessen darf man auch das erstklassige Preis-/Leistungsverhältnis: Nur rund 120 EUR sind fällig.

Teufel Real Blue TWS

Exzellent aus akustischer Perspektive sind die neuen Teufel Real Blue TWS. Sie erzielen souverän hohe Pegel, entfalten eine sehr gute Räumlichkeit und besitzen eine aktive Geräuschunterdrückung mit Transparenz-Modus. Aktuell ist der Real Blue TWS noch nicht per App ansteuerbar. Der Preis: Knapp 150 EUR.

JBL Live Pro+ TWS

Für circa den identischen Betrag gibt es die JBL Live Pro+ TWS, die vor allem durch den sehr hohen Tragekomfort und durch die enorm üppige Ausstattung für höchste Zufriedenheit sorgen.

Technics EAH-AZ60

Im Test extrem gut gefallen haben uns die Technics EAH-AZ60. Sehr edel wirkend, mit erstklassiger aktiver Geräuschunterdrückung, exzellentem Klang und hohem Tragekomfort bleibt hier kein Wunsch unerfüllt. Der Preis: Ab gut 220 EUR.

AirPods Pro

Der Klassiker von Apple, die AirPods Pro, sind ebenfalls deutlich günstiger geworden und für rund 200 EUR zu bekommen. Das hochwertige Apple-Design, das sehr einfache Handling, die hohe Zuverlässigkeit und der homogene Klang stehen auf der Habenseite. Die Laufzeiten mit einer Akkuladung sind mittlerweile nicht mehr besonders lang. Hier ist die Konkurrenz deutlich besser.

Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit ANC

Richtig viel Tragekomfort bieten moderne Over-Ear-Kopfhörer (ohrumschließende Kopfhörer) mit aktiver Geräuschunterdrückung und Bluetooth. Für Zuhause oder die Reise, hier ist man immer gut gerüstet. Natürlich kann man mit einem ausladenden Kopfhörer auf dem Kopf nicht so gut seitlich auf dem Kissen liegen wie mit kompakten TWS, aber dafür drückt eben nichts im Gehärgang. Und: Man fällt zwar mehr auf der Straße auf, wenn man einen Over-Ear trägt, dafür aber ist man noch besser von der Außenwelt abgeschirmt, möchte man seine Ruhe haben. Vorzug der Over-Ear-Kopfhörer mit BT und ANC sind auch die extrem langen Akkulaufzeiten von 30 bis 55 Stunden (Wert des Teufel Real Blue NC 2021er Generation). Natürlich hält der Akku bei jedem Modell länger, wenn man ANC deaktiviert. Meist werden diese Kopfhörer per App gesteuert, nicht selten ist auch eine Touch-Bedienung außen an der Ohrmuschel. Hier braucht es eine kurze Phase der Eingewöhnung, bis man mit dieser Art der Bedienung zurechtkommt. Wie auch bei den TWS-Hörern werden gängige Sprachassistenten unterstützt und sind ins Bedienkonzept eingebunden. Zur App gibt es zu sagen, dass unter anderem die verschiedenen ANC-Funktionen, etwaige DSP-Modi und die Möglichkeit zum Firmware-Update in die App eingebunden sind. Manche Hersteller offerieren die Einmessung des Ohres (Sony, für 360 Reality Audio) oder sogar die Anpassung des Kopfhörers auf das Hörvermögen des Trägers (Beyerdynamic MIY App). Meist ist im Lieferumfang der Over-Ear-Hörer ein Transportcase sowie ein Kabel für den Notfall enthalten, sodass, voraussetzt, man hat ein mobiles Device mit Miniklinkenanschluss bzw. einen entsprechenden 3,5mm auf Lightning-Adapter, man auch kabelgebunden ohne BT und auch ohne ANC hören kann, wenn der Akku leer ist. Um dem Akku flott wieder auf die Sprünge zu helfen, haben viele Over-Ear BT/ANC-Hörer eine hilfreiche Schnellladefunktion (15 Minuten laden, 2 Stunden hören z.B.).

JBL Tour One

Ein echtes Weihnachts-Schnäppchen ist der JBL Tour One, den es mit Vollausstattung, tollem ANC und sehr solider Verarbeitung schon ab 180 EUR gibt. Hervorragende Over-Ear-Kopfhörer mit TWS kommen in Form des Lagoon ANC in den Varianten Explorer/Traveller (Unterschied ist die Farbgebung) auch von Beyerdynamic.

Lagoon ANC Explorer

Lagoon ANC Traveller

Zwar ist die ANC-Funktion nicht extrem flexibel, aber nach wie vor sehr gut, und die Einmessung des Gehörs mit der MIY-App funktioniert tadellos. Hinzu kommen ein sehr ausgewogener, dynamischer Klang und eine exzellente Verarbeitung. Der Preis ist fair: Knapp 230 EUR.

Teufel Real Blue NC 2021

Absolut top für den gleichen Preis ist auch der brandneue Teufel Real Blue NC des Jahrgangs 2021. Sehr gut verarbeitet, und klanglich auf einem so hohen Niveau ausgewogen, dass man schon mal die Preisklasse vergessen kann. Die weiter entwickelte aktive Geräuschunterdrückung arbeitet vorzüglich.

Fidelio L3

Einer unserer absoluten Favoriten ist der Philips Fidelio L3, der nicht nur durch eine überragende Material- und Fertigungsqualität Maßstäbe setzt, sondern auch durch seine extrem effiziente aktive Geräuschunterdrückung. Beim Philips passt einfach alles, darum ist er zum absolut gerechtfertigten Marktpreis von rund 230 EUR, wie die Konkurrenten, eine Top-Wahl. Das Fazit: Die beste Geräuschunterdrückung und die beste Materialqualität der drei "230 EUR-Offerten" bietet der Philips. Die tolle MIY-App und die gerade in der braunen Variante elegante Optik sind die großen Vorzüge des Beyerdynamic. Der enorm kräftige Klang und ein extrem hoch liegender Tragekomfort sprechen für den Teufel.

Wer das ultimative Aussattungswunder haben möchte, liegt beim Sony WH-1000XM4 genau richtig, der für derzeit rund 280 EUR verkauft wird. Merkmale umfassen die Kompatibilität zu 360 Reality Audio, den aufwändigen HD-Prozessor für die die aktive Geräuschunterdrückung und die exzellente Schnelladefunktion: Nach 5 Minuten kann man direkt wieder 5 Stunden lang hören.

Yamaha YH-L700A

Sucht man etwas besonders Exklusives, raten wir zum Yamaha YH-L700A, der dank eingebauter DSP-Technologie für ganz besonderes Filmvergnügen überall sorgt - auch unterwegs, wenn man Amazon Prime Video oder Netflix Inhalte auf dem Smartphone betrachtet. Die progressive Optik und die sauber arbeitende ANC sind weitere Pluspunkte des Over-Ear-Kopfhörers für rund 530 EUR.

Fazit

Nicht umsonst sind True Wireless Sound (TWS) Ohrhörer mit ANC und Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth und ANC besonders beliebt. Während TWS-In-Ears besonders kompakt und flexibel sind, begeistern Over Ear-Kopfhörer mit Bluetooth und ANC durch hohen Tragekomfort, lange Akkulaufzeiten und einen homogenen, räumlich dichten Klang.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 03. Januar 2022

