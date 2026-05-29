Galion Audio - hochwertige Vollverstärker, Vorverstärker und Endstufen bei HiFi Pilot

In diesem Special möchten wir uns mit der kanadischen Marke Galion Audio und deren Produkten beschäftigten. Hier in Deutschland ist der bei Audio-Liebhabern bestens bekannte Vertrieb HiFi Pilot für den kanadischen Hersteller zuständig. Mastermind hinter Galion Audio ist Thomas Tan, ein Liebhaber des hochwertigen Klangs, YouTuber (Thomas & Stereo) sowie Content Creator fürs amerikanische Magazin "The Absolute Sound für audiophile Musik-Fans. Im Jahr 2020 setzte Tan die Vision seiner eigenen Brand um, damit er seine akustischen Vorstellungen optimal verwirklichen konnte.

Größte Sorgfalt bei der Entwicklung

Exzellente Bauteile als solide Basis für besten Klang

Bei der Konzeption und der Entwicklung seiner Produkte arbeitet er mit renommierten Ingenieuren zusammen. Daher wird jedes Produkt in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Entwicklern zur Serienreife gebracht. Thomas Tan führt dann das finale akustische Feintuning in Eigenregie durch Sein Ziel ist es, Verstärker mit einem in sich schlüssigen, detailreichen sowie klaren Klangcharakter anzubieten. Das ist natürlich nur mit nach strengsten Maßstäben ausgesuchten hochwertigen Komponenten möglicht, die Tan daher in allen seinen HiFi-Komponenten einbauen lässt. Dafür sind die aufgerufenen Preise tatsächlich sehr fair.

Hier zu den einzelnen Komponenten

In den folgenden Abschnitten stellen wir die einzelnen Komponenten kurz vor.

Galion Audio Comet 2-Kanal-Endverstärker

Die Galion Audio Comet für 2.270 EUR ist eine äußerst hochwertig aufgebaute Stereo-Endstufe. Im Class AB-Betrieb werden 2 x 120W erreicht, und für kurzzeitige Stromspitzen stehen Elektrolyt-Kondensatoren mit 80.000 µF Kapazität bereit.

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Sehr hochwertiges, symmetrisch aufgebautes Innenleben

Ganz unten arbeitet der riesige Rinkern-Transformator

Für eine allzeit stabile Stromversorgung arbeitet im Inneren ein riesiger Ringkerntransformator, der auf dem Boden des Chassis mittig solide gesockelt ist. Der Blick auf ihn wird erst dann komplett frei, wenn die beiden Boards mit dem Rest der Technik, die darüber angeordnet sind, entfernt wurden.

Galion Audio Discovery Monoblock Amplifiers

Die massiv gefertigten Monoblöcke werden für einen äußerst interessanten Preis von 2.659 EUR angeboten und bieten ausgezeichnete Leistungsreserven: Im Class AB-Betrieb stehen 120 W + 120 W bereit. Natürlich ist die Stromversorgung, wie immer bei Galion Audio, extrem aufwändig und stabil aufgebaut.

Innenleben

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Neben einem XXL-Ringkerntransformator für die dauerhafte Stabilität bei der Stromzufuhr gibt es auch ELKO-Bänke, die pro Monoblock eine Kapazität von 100.000 µF aufweisen. Zudem stehen Cinch- und XLR-Eingänge zur Verfügung.

Galion TS A75

Diese Stereo-Endstufe für 2.030 EUR hatten wir bereits im Test, wo sie mit reinem, lebendigen und fein abgestimmtem Klang begeistern konnte. Auch Aufbau und Verarbeitung haben exzellente Zensuren von uns bekommen.

Exzellenter Aufbau innen

Im Class AB-Betrieb liefert die Endstufe 2 x 100W. Die Kapazität der ELKOs ist mit 200.000 µF großzügig bemessen. An Eingängen stehen Cinch & XLR bereit.

Galion Audio TS P75

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Die akustisch und optisch perfekte Ergänzung zum TS A75 Endverstärker: Für 2.390 EUR gibt es die von uns ebenfalls getestete passende Vorstufe. Sie glänzt mit einem enorm sorgfältigen Aufbau und penibel ausgewählten Bauteilen – bis ins letzte Detail.

Riesiger Aufwand hinsichtlich des Aufbaus

Die Vorstufe ist hinsichtlich der Ausstattung bewusst extrem minimalistisch gehalten. Im Inneren arbeiten 4 x 12AT7 Röhren und Premium-Bauteile von Clarity, Solen & Jupiter Audio. Als Eingänge stehen 4 x Cinch bereit.

Galion Audio Navy Tube Pre-Amplifier

Für 4.270 EUR wird hier eine in allen Belangen dem Premium-Segment zuzuordnende Stereovorstufe angeboten, die mit ihren vier Cincheingängen und der Abwesenheit jeglicher Features, die irgendeinen klangliche Beeinträchtigung mit sich bringen könnten, klar an den HiFi-Puristen adressiert ist.

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Premium-Bauteile

Die extrem teuren Bauteile, die in allen Sektionen verwendet werden, unterstreicht diesen Anspruch in aller Klarheit. Im Inneren werkeln 4 x 12AT7 Röhren, und der Kenner stößt auf handselektierte Bauteile von Clarity, Solen & Jupiter Audio. Gleich zwei Ringkerntransformatoren übernehmen die zuverlässige Stromversorgung

Galion Audio TS 120 SE Tube Integrated Amp

Hier dürfte mancher HiFi-Fan sofort glänzende Augen bekommen, denn der massiv verarbeitete Stereo Röhren-Vollverstärker für 5.690 EUR liefert im akustisch absolut reinen Class A-Betrieb 75W (2 Kanäle) und wirkt bereits optisch wie ein Monument höchst haltbarer Zweikanal-Technik.

Röhren-Sektion

Im Class AB-Einsatz stehen übrigens 100W (2 Kanäle) bereit, und dank des HT Bypass kann man das edle Produkt auch als reine Endstufe verwenden. Die Ausgangsröhren sind vom Typ KT88, als Eingänge stehen 4 x Cinch bereit. Verbaut ist auch eine besonders präzise und effektiv arbeitende Klangregelung.

Galion Audio TS 34 Tube Integrated Amplifier

Wem die 5.690 EUR für den eben behandelten großen Röhren-Vollverstärker doch etwas zu viel sind, kann zum kleineren Modell für 3.870 EUR greifen. Der Stereo Röhren-Vollverstärker liefert im Class A-Modus 50W (2 Kanäle) und im Class AB-Einsatz 60W (2 Kanäle).

Rückseite

Mittels der HT Bypass-Funktion ist die Nutzung als reine Endstufe möglich. Die Ausgangsröhren sind vom Typ EL34, und als Eingänge sind 4 x Cinch auf der Rückseite untergebracht.

Galion Audio Victoria – Röhren-Vollverstärker für Kopfhörer und Lautsprecher

Für 1.850 EUR gibt es dieses wiederum extrem hochwertig verarbeitete Exemplar. Der Röhren-Lautsprecher- & Kopfhörerverstärker liefert für Lautsprecher 4W und für Kopfhörer: 0,25W.

Rückseite

Was den Betrieb mit Lautsprechern angeht, sollte man hier eher davon ausgehen, dass ein kleines Setup das am besten geeignete für diese Lösung darstellt. Weitere Merkmale umfassen eine Single-Ended-Klasse-A-Schaltung, EL84 Ausgangsröhren und drei Cinch-Eingänge.

Fazit

Mit Galion Audio hat HiFi Pilot eine ideale Marke für den HiFi-Puristen im Vertrieb. Anstatt mit einer Vielzahl an Features überzeugen zu wollen, haben sich sämtliche Kompoonenten von Galion Audio einer äußerst authentischen, reinen Klangwiedergabe verschrieben. Bauteile in Premium-Qualität und ein sorgfältiger Aufbau stehen dafür, dass die Produkte nicht nur akustisch stark, sondern darüber hinaus auch langzeitstabil sind.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, HiFi Pilot

Datum: 29. Mai 2026