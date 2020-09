REVIEW: "Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Bill & Ted's Excellent Adventure

Anbieter: StudioCanal

Laufzeit: ca. 90 min.

Bildformat: 2,35:1

Audiokanäle

DTS HD MA 2.0 (Englisch, Deutsch, Französisch)

Untertitel: Deutsch u.a.

VÖ-Termin: 03.09.2020

Bild 86 %

"Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" wurde mit 35 mm-Film-Kameras gedreht und für die Ultra HD Blu-ray neu in 4K abgetastet. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master zeigt ein sehr deutliches Filmkorn, dessen feine Struktur vorwiegend nur in dunklen Bildbereichen auffällt. Der Kontrast wirkt in den meisten Szenen recht plastisch obwohl das HDR-Mastering nur recht dezent Spitzenlichter einsetzt und stellenweise auch der Schwarzwert etwas erhöht erscheint. Die Ultra HD Blu-ray glänzt vor allem mit ihren knallbunten Farben, die im erweiterten Rec.2020-Farbraum dank eines zurückhaltenden Einsatzes von Color Grading-Filtern ein enorm breites Spektrum abbilden. Stellenweise wirkt das Bild zwar leicht vergilbt aber in den meisten Szenen zeigt die Ultra HD Blu-ray kräftige Neon-Farben.

Die Bildschärfe ist überwiegend sehr gut. Gelegentlich zeigen sich gerade im Randbreich leichte Unschärfen der Kamera-Objektive. Insgesamt überzeugt die Ultra HD Blu-ray aber mit einer überwiegend hohen Kanten- und Detailschärfe.

Ton (Englisch) 73 %

Ton (Deutsch) 70 %



StudioCanal präsentiert die englische Originalversion und die deutsche Synchronfassung als DTS HD MA 2.0-Mix auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Soundtechnisch gibt der stark dialogdominierte Film nicht viel her weswegen wohl auf einen 5.1-Remix verzichtet wurde. Die Tonspuren bieten nur wenig Dynamik aber immerhin sind die Dialoge gut verständlich. Im Vergleich zum englischen Originalton klingt die deutsche Tonspur etwas monotoner und leicht blechern.

Special Features

Anzeige

Audiokommentar mit Alex Winter und Scott Kroopf

Audiokommentar mit Chris Matheson und Ed Solomon

Bill & Teds Slang, Luftgitarren-Tutorial mit Bjorn Turoque

Radio Spots

Bildergalerie

Interview mit Steve Vai

Bill & Ted - Die Zeichentrickserie (1 Episode)

Das Drehbuch

Time flies when you are having fun - Making of Dokumentation

Die echten Bill & Ted: Chris & Ed

Die historischen Charaktere

Dokumentation „Bill & Ted Go to Hell“

Bildergalerie

Teaser und Trailer

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.