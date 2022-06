News

Zwei "Doctor Who"-Abenteuer erscheinen als Blu-ray Disc-Mediabook

Polyband veröffentlicht zwei weitere "Doctor Who"-Abenteuer als Blu-ray Disc-Mediabook:

Am 29.07.2022 erscheint "Doctor Who: Der Vierte Doktor - Shada" auf Blu-ray Disc. Das limitierte Mediabook enthält neben der Blu-ray Disc und DVD auch rund 10 Stunden Bonus-Material sowie ein Booklet. Die Blu-ray Disc bietet deutschen und englischen DTS HD 5.1-Ton.

Am 02.09.2022 folgt "Doctor Who: Der Zweite Doktor - Die Saat des Todes" als Blu-ray Disc/DVD-Mediabook. Die "Limited Collector's Edition" verfügt ebenfalls über Bonus-Material sowie ein Booklet. Die Blu-ray Disc bietet deutschen und englischen DTS HD 2.0-Ton.

StudioCanal veröffentlicht außerdem die Filme "Dr. Who und die Daleks" (1965) und "Dr. Who: Die Invasion der Daleks auf der Erde 2150 n. Chr." (1965) am 23.06. bzw. 21.07.2022 auf Ultra HD Blur-ray.

