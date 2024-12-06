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Zeitreise-Thriller "Things Will Be Different" erscheint auf Blu-ray Disc

Pandastorm Pictures veröffentlicht "Things Will Be Different" auf Blu-ray Disc. Der Thriller über ein Zeitportal als Versteck vor der Polizei nach einem Raubüberfall erscheint am 21.02.2025 als Mediabook mit deutschem und englischem und DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

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