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"Inspektor Gadget - Staffel 1" erscheint auf Blu-ray Disc

Birnenblatt veröffentlicht "Inspektor Gadget" auf Blu-ray Disc. Die erste Staffel der 80er Jahre Animations-Serie erscheint am 27.03.2025 mit deutschem und englischem Originalton als "SD on Blu-ray" auf zwei Blu-ray Discs. Die zweite Staffel soll voraussichtlich im Herbst 2025 erscheinen.

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